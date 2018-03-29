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Halka açık ilk 5G testleri Avustralya’da başlıyor

Beşinci nesil iletişim teknolojileri yani 5G artık çok yakın. Halka açık ilk testler başladı ve yıl içerisinde artarak devam edecek. Böylece son kullanıcıya ulaşması da hız kazanacak.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Resmi olarak 5G altyapısının hayata geçirilmesi için henüz önümüzde uzun bir zaman dilimi var ancak operatörler ve telekom altyapı firmaları elini çabuk tutuyor. Dünyanın ilk halka açık 5G testleri haftaya başlıyor.

Beklenenden erken geldi

Avustralya’da 4 Nisan tarihinde başlayacak Milletler Topluluğu Oyunları öncesinde 5G tabanlı halka açık WiFi noktaları denemeye açılıyor. Oyunların yapılacağı Southport şehrinde kurulan modemlerin yanında bir 5G aracı da yollarda hizmet verecek.

Oldukça kapsamlı olacağı belirtilen denemeler yerel operatör Telstra tarafından yürütülüyor. Operatör 5G denemeleri için aynı bölgede 5G Innovation Centre adında bir Ar-Ge merkezini hayata geçirmişti.

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Şehrin kenar kesimlerine kurulan WiFi noktaları 5G üzerinden Telstra’nın merkezdeki baz istasyonlarına bağlanıyor ve teoride 10Gbps vadeden bağlantı hızları sunuyor. Elbette bunun pratikteki yansıması görülebilecek. Altyapı Ericsson tarafından kuruldu.

Ayrıca bölgedeki yollarda ülkenin ilk 5G bağlantılı aracı görev yapacak. Intel 5G Automative Platform teknolojisini kullanan aracın içerisinde 1Gbps internet erişimi sunuluyor. Üst kısmında ise bir WiFi noktası etrafına 5G sinyalleri yayıyor.

Avustralya böylece ABD’li büyük operatörlerden rol çalmış oldu. AT&T ve Verizon yıl sonuna doğru pek çok ABD şehrinde 5G kullanım testlerine başlayacağını duyurmuştu. Ayrıca Çin’de de 5G testleri için hazırlıklar son aşamaya geldi.

5G altyapısı açısından haberler oldukça sevindirici ancak son kullanıcı tarafında henüz resmi bir donanım mevcut değil. Bazı operatörler test amacıyla 5G telefonları dağıtıyor ancak bu da kısıtlı sayıda. Samsung Galaxy Note 9 ve Huawei Mate 11 modellerinde 5G modem olacağı iddia ediliyor. Bu bakımdan son kullanıcılar en erken yıl sonunda veya gelecek yıl başında 5G altyapısını test etmeye başlayacak.

 

https://www.techradar.com/news/the-worlds-first-public-trial-of-5g-has-been-switched-on-in-australia Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
a.elibol 1 yıl
5 yıl sonra artık
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Barbaroscakir 1 yıl
Ne 5G si şuan speedtest yapıyorum internet hızı 5mbps.. Evdeki internet ise 3mbps. Adamlar baya geride alt yapı çok eksik.
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mu5tafa 1 yıl
Bu 5g yaygınlaştıktan sonra artık iss lerin yerini cep telefonu operatörleri almalı. Dertsiz tasasız modemi koy nete bağlan şeklinde.
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JQKER 1 yıl
4-5 gb lık interneti olan faturalar 50-60 tl ödüyoruz. ha bitti ha bitecek korkusu ile internet kullanıyoruz. daha 4.5G in tam anlamı ile tadına varamaz iken 5G nasıl kullanalım? 1-2 gb interneti 100 tl ye verirler artık
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oray 1 yıl
hurriyet.com.tr/...
3 yıl önceki şu haber aklıma geldi birden...
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Kerim5100 1 yıl
Biz 5.5G'ye geçeriz sıkıntı yok :D
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