Halo TV dizisinde Master Chief karakterini canlandıracak aktör bulundu

İlk duyurusu 2013 yılında yapılan ve o tarihten bugüne, yayınlanıp yayınlanmayacağı yılan hikâyesine dönen video oyunu Halo'nun TV dizisi için geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme yaşandı. Dizide, Master Chief karakterine hayat verecek aktör sonunda bulundu.

Entertainment Weekly’nin ulaştığı bilgilere göre Master Chief’i; First Man, Orange Is the New Black ve American Gods dizilerinden ve Den of Thieves adlı filmden tanıdığımız Pablo Schreiber canlandıracak.

Xbox’ın en önemli yapımlarından olan Halo serisini oynayanların çok iyi bildiği üzere, oyunda Master Chief’in yüzünü göremiyorduk. Dizinin bu aşamada oyuna sadık kalıp kalmayacağı ve Schreiber’ın yüzünün gösterilip gösterilmeyeceği tam olarak bilinmiyor. Ancak Showtime’ın yayınlardan sorumlu yöneticisi Gary Levine’in daha önce bu konuda yaptığı açıklamada, “Master Chief’in yüzünü gösterip göstermeyeceği çok önemli bir konu ve dizimizde önemli bir yer işgal ediyor.” ifadesini kullanmıştı.



Schreiber haricinde dizide oynayacağı kesinleşen bir diğer oyuncunun ise Yerin Ha olduğu belirtiliyor. Halo dizisinin, aktris için ilk uzun soluklu televizyon tecrübesi olması bekleniyor. Ha’nın, Dış Kolonilerde yaşayan 16 yaşındaki Quan Ah karakterini canlandırması bekleniyor.

Prodüktör koltuğunda Kyle Killen (Awake) ile Steven Kane’in (The Last Ship) oturacağı dizinin çekimlerine, sonbahar aylarında ve Budapeşte’de başlanması bekleniyor. Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

