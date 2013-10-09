Hangouts yakında standart Android mesajlaşma uygulamasının yerini alacak





Google'ın Talk ve Google+ gibi platformlarındaki sohbet uygulamalarını tek bir çatı altında birleştirdiği Hangouts, bugüne kadar önemli özelliklerle güncellenmişti. Ancak bir süredir dile getirilen SMS ve MMS uygulamalarının da yerini alması konusu kısa süre içerisinde gerçekleşebilir.





Gelen bilgilere göre Hangouts 1.3 sürümü ile birlikte Android işletim sistemindeki SMS/MMS yönetim uygulaması yerini Hangouts'a bırakacak. Böylece çevimriçi mesajlaşma ve ayrıca hücresel bazda mesajlaşma Hangouts ile mümkün hale gelebilecek.





Ancak karışıklık yaşanmaması için SMS ve MMS gönderimlerinde bir uyarı işareti kullanıcıya gösterilecek. Google'ın bu hamleyi ilk etapta Nexus cihazlarında yapması bekleniyor. Sonrasında ise diğer cihazlara yayılacak.

http://www.phonearena.com/news/Android-to-ditch-Messaging-app-in-favor-of-Hangouts-for-all-your-SMSMMS-messaging_id48070