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Hangouts yakında standart Android mesajlaşma uygulamasının yerini alacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Hangouts yakında standart Android mesajlaşma uygulamasının yerini alacak

Google'ın Talk ve Google+ gibi platformlarındaki sohbet uygulamalarını tek bir çatı altında birleştirdiği Hangouts, bugüne kadar önemli özelliklerle güncellenmişti. Ancak bir süredir dile getirilen SMS ve MMS uygulamalarının da yerini alması konusu kısa süre içerisinde gerçekleşebilir.

Gelen bilgilere göre Hangouts 1.3 sürümü ile birlikte Android işletim sistemindeki SMS/MMS yönetim uygulaması yerini Hangouts'a bırakacak. Böylece çevimriçi mesajlaşma ve ayrıca hücresel bazda mesajlaşma Hangouts ile mümkün hale gelebilecek. 

Ancak karışıklık yaşanmaması için SMS ve MMS gönderimlerinde bir uyarı işareti kullanıcıya gösterilecek. Google'ın bu hamleyi ilk etapta Nexus cihazlarında yapması bekleniyor. Sonrasında ise diğer cihazlara yayılacak.  

http://www.phonearena.com/news/Android-to-ditch-Messaging-app-in-favor-of-Hangouts-for-all-your-SMSMMS-messaging_id48070 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
eP_362 6 yıl
Almayayım Google sağol.
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senersongur 6 yıl
Kullanicisi az bir program. Boşu boşuna ugrasiliyor.
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kojiro 6 yıl
Almasın abi... Bozmasın orjinalliğini. Ne gerek var?
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gfbekir 6 yıl
Sürekli otomatik olarak kendini güncelliyor ama daha bir kere bile açmadım.
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ErdemZen 6 yıl
Hangouts süper bir program. Güzel olur böyle bir şey.
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