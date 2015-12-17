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Hangouts'un Android sürümünden kötü haber

Google'ın anlık iletişime dayalı popüler servislerinden Hangouts, Android tarafında yayınlanacak yeni sürümüyle beğenilen bir özelliğini kaybedebilir. Üzücü detaylar haberimizde.
3 yıl
3,6b
1
19
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Hangouts'un Android sürümünden kötü haber
İnternet devi Google'ın en çok kullanılan servisleri arasında yer alan anlık mesajlaşma ve video konferans servisi Hangouts, gelen bilgilere göre yakın zaman içerisinde önemli bir özelliğini tarihe gömecek.
Anlık mesajlaşma dünyasına kendine has sağlam bir kitlesi bulunan Google Hangouts, Phandroid sitesinin sağlam kaynaklara dayandığı haberine göre Android sürümünde "SMS/MMS" mesaj gönderip alabilme özelliğini kaybedecek. Birçok kişinin sırf bu önemli destek için kullandığı Hangouts, bildiğiniz üzere anlık iletiler ile kısa mesajlar arasında kolayca geçiş sunabiliyor.
Google çalışanları tarafından yeni Android için Hangouts'un testlerinin yapılmaya başlandığı, bu nedenle de SMS/MMS desteği olmayan sürümün yakın zamanda herkese gelebileceği söyleniyor. Bu adımın atılma nedeni henüz bilinmezken, şirketin daha çok ana anlık iletişim tarafına ağırlık vermek isteyebileceği tahmin ediliyor.
Bu kötü gelişme yanında Android için Hangouts'un yeni sürümünde bazı güzel özellikler de geliyor. Kişilerin artık gelen mesajlara bildirim ekranı üzerinden cevap verebileceği söyleniyor ve böylece uygulamayı açmadan da hızlı anlık iletişim sağlanabiliyor.

http://phandroid.com/2015/12/16/hangouts-losing-sms-rumor/ Yorum Yaz
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mu5tafa 3 yıl en beğenilen
Çoğu android telefon da gömülü gelmese kim kullanacak bu çöp yazılımı arkadaş..gerçekçi olalım lütfen..
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MetalWave 3 yıl
Direk devre dışı bıraktığım uygulama. Whatsapp varken niye bataryanıza ayrı bir yük bindiriyorsunuz ki
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bcan402 3 yıl
titanium backup ile ilk sildiğim uyguluma

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x X x 3 yıl
Ağlattı..
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lapatid 3 yıl
whatsapp varken baska messenger uygulamasi kullanmam,cunku tanidigim tanimadigim herkes muhakkak kullaniyor,bilmedigim bir numarayi kaydedip whatsapp profil fotografina bakarak kim oldugunu bulabiliyorum.
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MrCnR06 3 yıl lapatid
lapatid

whatsapp varken baska messenger uygulamasi kullanmam,cunku tanidigim tanimadigim herkes muhakkak kullaniyor,bilmedigim bir numarayi kaydedip whatsapp profil fotografina bakarak kim oldugunu bulabiliyorum.

Mesele online mesajlaşma değil SMS olayı.
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UzkaneR 3 yıl
Googlle messenger varken bence de sms mms olayı artık çok önemli değil, hatta ben hiç kullanmıyordum.Bence hangouts en önemli özelliği eski msn gibi pc platformunda daha yaygın kullanılması. Özellikle de şirket arkadaşları ile çok iyi oluyor.Bide dosya transferi başlasa süper olacak
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alemburda34 3 yıl
Uygulamayi ne zaman actigimi unutmusum siz dusunun artik ne kadar aktif kullanildigini.
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| OMG! | 3 yıl
çok etkilemez sms özelliğinin gitmesi,zaten kullanan online mesajlaşmak için kullanıyordur.
şahsen ben görüntülü görüşme yapmak için kullanıyorum.
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mudebbir 3 yıl | OMG! |
| OMG! |
çok etkilemez sms özelliğinin gitmesi,zaten kullanan online mesajlaşmak için kullanıyordur.
şahsen ben görüntülü görüşme yapmak için kullanıyorum.

Görüntülü görüşme desteğini internet paketinden mi kullanıyorsun? Donma oluyor mu? En kaliteli görüntülü görüşme uygulaması hangisini?
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No-FéAR 3 yıl
SMS desteği giderse kullanmam ki :)
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ylmzsngl 3 yıl
Çok aktif kullanılan bir uygulama olduğunu düşünmüyorum. Mesajlaşma, görüntülü görüşme vs. okadar iyi alernatifler var ki bu haber büyük bir kitlenin bu haberi umrunda dahi olmaz.
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GenkaNuank 3 yıl
4 haneli numaralara mesaj atamayan uygulamayı ben ne yapayım allahtan google mesenger var
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RevivaL 3 yıl
Önceden çok aktif kullanıyordum fakat alternatifler oldukça verimli.
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wox 3 yıl
textra kullanıyorum ,hangnauts u tamamen durdurdum cihazımda kullanmıyorum.bu kadar geri planda kalan gelişmemiş bir uygulama görmedim.
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