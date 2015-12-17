Hangouts'un Android sürümünden kötü haber

İnternet devi Google'ın en çok kullanılan servisleri arasında yer alan anlık mesajlaşma ve video konferans servisi Hangouts, gelen bilgilere göre yakın zaman içerisinde önemli bir özelliğini tarihe gömecek.

Anlık mesajlaşma dünyasına kendine has sağlam bir kitlesi bulunan Google Hangouts, Phandroid sitesinin sağlam kaynaklara dayandığı haberine göre Android sürümünde "SMS/MMS" mesaj gönderip alabilme özelliğini kaybedecek. Birçok kişinin sırf bu önemli destek için kullandığı Hangouts, bildiğiniz üzere anlık iletiler ile kısa mesajlar arasında kolayca geçiş sunabiliyor.

Google çalışanları tarafından yeni Android için Hangouts'un testlerinin yapılmaya başlandığı, bu nedenle de SMS/MMS desteği olmayan sürümün yakın zamanda herkese gelebileceği söyleniyor. Bu adımın atılma nedeni henüz bilinmezken, şirketin daha çok ana anlık iletişim tarafına ağırlık vermek isteyebileceği tahmin ediliyor.

Bu kötü gelişme yanında Android için Hangouts'un yeni sürümünde bazı güzel özellikler de geliyor. Kişilerin artık gelen mesajlara bildirim ekranı üzerinden cevap verebileceği söyleniyor ve böylece uygulamayı açmadan da hızlı anlık iletişim sağlanabiliyor.

http://phandroid.com/2015/12/16/hangouts-losing-sms-rumor/