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Harley Quinn filmi Gotham City Sirens hakkında ilk detaylar açıklandı

Harley Quinn ve DC çizgi romanlarının diğer kötü kadın karakterleri, Gotham City Sirens'da bir araya gelecek. Ayrıca Suicide Squad 2 için de hazırlıklar başladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,6b
1
30
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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DC Comics'in kötü adamlarını bir araya getiren Suicide Squad, bu yılın başında vizyona girdi. David Ayer tarafından yönetilen film eleştirmenler tarafından pek beğenilmemiş olsa da sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı ve gişede oldukça başarılı bir sonuç elde etti. Filmin en beğenilen yanlarında biri ise Margot Robbie tarafından canlandırılan Harley Quinn karakteri oldu. Çizgi romanlardan Joker'in sevgilisi olarak tanıdığımız Harley Quinn, filmi genel olarak beğenmeyenleri bile etkilemeyi başardı.
Karakterin gördüğü bu yoğun ilgiye kayıtsız kalmayan Warner Bros, Harley Quinn etrafında dönecek yeni bir film için hazırlıklara başladı. Margot Robbie tarafından sunulan bir fikirden yola çıkılarak hazırlanan Harley Quinn filmi bir süre önce duyurulmuştu. Proje üzerinde hazırlıklarını sürdüren Warner Bros, film hakkında ilk detayları açıkladı.
Gotham City Sirens adını taşıyacak bu yeni filmde Harley Quinn'e Poison Ivy ve Catwoman gibi DC çizgi romanlarının popüler kadın karakterleri eşlik edecek. Suicide Squad'ın yönetmeni olan David Ayer, Gotham City Sirens'ı da yönetecek. Filmin senaryosunu ise yeni Tomb Raider ve Sherlock Holmes filmlerinin de senaristi olan Geneva Robertson-Dworet kaleme alacak.
2009 yılında yayınlanmaya başlanan Gotham City Sirens çizgi roman serisinden uyarlanacak olan filmde Harley Quinn, Poison Ivy ve Catwoman'ın yer alacağı David Ayer tarafından açıklandı. Bu üç karakterin yanı sıra Birds of Prey ve Batgirl'ün de filmde yer alabileceği söyleniyor. Gotham City Sirens için henüz bir vizyon tarihi açıklanmış değil ancak projeye öncelik veren Warner Bros filmin yapım sürecine şimdiden başlamış durumda.

Suicide Squad 2 ve Deadshot filmi için de hazırlıklar başladı

Warner Bros, Suicide Squad devam filminden de vazgeçmiş değil. DC'nin kötü adamlarını bir kez daha bir araya getirecek Suicide Squad 2 için çalışmalar sürüyor. Öte yandan Suicide Squad'da Will Smith tarafından canlandırılan Deadshot karakteri için de bireysel bir film planlanıyor. Ne var ki Deadshot filmi için hazırlıklar Gotham City Sirens ve Suicide Squad 2 kadar ilerlemiş değil.

http://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/gotham-city-sirens-movie-david-ayer-margot-robbie-reteam-all-female-dc-villains-project- Yorum Yaz
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olağan_şüpheli 2 yıl en beğenilen BlackGhost12
BlackGhost12
"Karakterin gördüğü bu yoğun ilgiye kayıtsız kalmayan Warner Bros,"

Neden bu kadar yoğun ilgi gösterildi acaba? Neden acaba? NEDEN?

daş gibi de o yüzden
BlackGhost12"Karakterin gördüğü bu yoğun ilgiye kayıtsız kalmayan Warner Bros,"Neden bu kadar yoğun ilgi gösterildi aca...
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Irina Spalko 2 yıl
Harleyide bu sene cok abarttılar bence oyle pek abartılacak bir karakter değil ama izlemesi keyifli sadece abartan kesimlerin coğunluğuda erkekler
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Angel of the Lord 2 yıl
"DC Comics'in kötü adamlarını bir araya getiren Suicide Squad, bu yılın başında vizyona girdi. " Ağustos'ta girmişti vizyona. Yılın başı sayılmaz herhalde.
1 Yanıt Yanıtla +11
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sommet de la montagne 2 yıl
Dc o kadar leş film çekiyor ki suicide squad'da kötü bütün karakterleri acındırıp resmen aslında iyi onlar imajı verdiler.
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BekirTemel 2 yıl
Filmin konusunu önemseyen yok ki
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sdc55 2 yıl
harley oyunculuğu iyi ama film çok güzel değil
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ratch 2 yıl
Harley severlere Harley Quinn Şehrin Ateşlisi çizgi romanını tavsiye ederim. Güzel, keyifli çizgi roman. 2.'sini bekliyorum aylardır. Bi basamadı JBC Yayıncılık.
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Kerim5100 2 yıl
THE BATMAN'İ VERİN BİZE
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Niklaus1864 2 yıl
Hatun ateş ediyor arkadaş :D
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koyunsavar 2 yıl
bildigin ucuz scooter bu
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BekirTemel 2 yıl
Tabii ya iki üç kişi bunun makyajını yaptı, hemen filmi çekelim.
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MALTHAEL 2 yıl
Harley Quinn nice to meet you not your part you what is that the scent of death

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Angel of the Lord 2 yıl
"DC Comics'in kötü adamlarını bir araya getiren Suicide Squad, bu yılın başında vizyona girdi. " Ağustos'ta girmişti vizyona. Yılın başı sayılmaz herhalde.
1 Yanıt Yanıtla +11
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BlackGhost12 2 yıl Angel of the Lord
Angel of the Lord
"DC Comics'in kötü adamlarını bir araya getiren Suicide Squad, bu yılın başında vizyona girdi. " Ağustos'ta girmişti vizyona. Yılın başı sayılmaz herhalde.

Yazarın aklı nerede belli değil
.
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