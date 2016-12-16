Harley Quinn filmi Gotham City Sirens hakkında ilk detaylar açıklandı

DC Comics'in kötü adamlarını bir araya getiren Suicide Squad, bu yılın başında vizyona girdi. David Ayer tarafından yönetilen film eleştirmenler tarafından pek beğenilmemiş olsa da sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı ve gişede oldukça başarılı bir sonuç elde etti. Filmin en beğenilen yanlarında biri ise Margot Robbie tarafından canlandırılan Harley Quinn karakteri oldu. Çizgi romanlardan Joker'in sevgilisi olarak tanıdığımız Harley Quinn, filmi genel olarak beğenmeyenleri bile etkilemeyi başardı.

Karakterin gördüğü bu yoğun ilgiye kayıtsız kalmayan Warner Bros, Harley Quinn etrafında dönecek yeni bir film için hazırlıklara başladı. Margot Robbie tarafından sunulan bir fikirden yola çıkılarak hazırlanan Harley Quinn filmi bir süre önce duyurulmuştu. Proje üzerinde hazırlıklarını sürdüren Warner Bros, film hakkında ilk detayları açıkladı.

Gotham City Sirens adını taşıyacak bu yeni filmde Harley Quinn'e Poison Ivy ve Catwoman gibi DC çizgi romanlarının popüler kadın karakterleri eşlik edecek. Suicide Squad'ın yönetmeni olan David Ayer, Gotham City Sirens'ı da yönetecek. Filmin senaryosunu ise yeni Tomb Raider ve Sherlock Holmes filmlerinin de senaristi olan Geneva Robertson-Dworet kaleme alacak.

2009 yılında yayınlanmaya başlanan Gotham City Sirens çizgi roman serisinden uyarlanacak olan filmde Harley Quinn, Poison Ivy ve Catwoman'ın yer alacağı David Ayer tarafından açıklandı. Bu üç karakterin yanı sıra Birds of Prey ve Batgirl'ün de filmde yer alabileceği söyleniyor. Gotham City Sirens için henüz bir vizyon tarihi açıklanmış değil ancak projeye öncelik veren Warner Bros filmin yapım sürecine şimdiden başlamış durumda.

Suicide Squad 2 ve Deadshot filmi için de hazırlıklar başladı

Warner Bros, Suicide Squad devam filminden de vazgeçmiş değil. DC'nin kötü adamlarını bir kez daha bir araya getirecek Suicide Squad 2 için çalışmalar sürüyor. Öte yandan Suicide Squad'da Will Smith tarafından canlandırılan Deadshot karakteri için de bireysel bir film planlanıyor. Ne var ki Deadshot filmi için hazırlıklar Gotham City Sirens ve Suicide Squad 2 kadar ilerlemiş değil.

http://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/gotham-city-sirens-movie-david-ayer-margot-robbie-reteam-all-female-dc-villains-project-