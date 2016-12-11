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Justice League 2 ertelendi: Önce Ben Affleck'in Batman filmi gelecek

DC sinematik evrenini kurmaya devam eden Warner Bros, Ben Affleck'in yöneteceği yeni Batman filmine yer açmak için 2019'da çıkması beklenen Justice League 2'yi erteleme kararı aldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
11,7b
1
20
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Batman v Supeman ile temelleri atılan DC sinematik evrenini kurmaya devam eden Warner Bros, daha önce 2020 yılına kadar çıkacak DC filmlerinin takvimini açıklamıştı. Bu takvime göre, DC'nin sevilen kahramanlarını bir araya getirecek Justice League filmlerinin ilki 17 Kasım 2017'de, ikincisi ise 14 Haziran 2019'da vizyona girecekti. Ancak Warner Bros bu takvimde değişikliğe gitme kararı aldı.
Warner Bros'un bu değişiklik kararının sebebi ise vizyon takvim hazırlandıktan sonra çekilmesine karar verilen yeni Batman filmi. Ben Affleck'in yöneteceği yeni Batman filmi için hazırlıklarını sürdüren Warner Bros, bu filme yer açmak için Justice League 2'yi erteleme kararı aldı. Böylece The Batman adını taşıyacak film Justice League 2'den önce vizyona girecek.
Warner Bros yapılan bu değişiklik sonrası The Batman ve Justice League 2 için yeni vizyon tarihleri açıklamadı ancak The Batman'in Justice League 2'den boşalan 14 Haziran 2019 tarihini devralacağı tahmin ediliyor. Justice League 2'nin ise 2020'ye ertelenmesi bekleniyor.
Zack Synder'in yönettiği ilk Justice League filmi ise önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak. Başrollerinde Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Ezra Miller, Jason Momoa ve Amy Adams'i izleyeceğimiz Justice League (Adalet Birliği: Bölüm 1), 17 Kasım 2017'de vizyona girecek.

http://www.slashfilm.com/ben-afflecks-batman-movie-release-date/ Yorum Yaz
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eulogy 2 yıl en beğenilen
Hepsi birbirinden ucuz filmler, kurguya dair ufacık bir estetik yok. Hikaye yok, konu yok.
Abuk subuk dostluklar, düşmanlıklar. Kezban kezban hareketler, son model özel efektler bol aksiyon bu kadar...
Hepsi birbirinden ucuz filmler, kurguya dair ufacık bir estetik yok. Hikaye yok, konu yok.Abuk subuk dostluklar, düşmanlıklar. Kezban kezban hareketler, son...
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2 Yanıt Yanıtla +33
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JusticeLeague 2 yıl
BEN AFFLECK ULAAANNNN!!!!!!!!!!!
1 Yanıt Yanıtla +13
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Gimli Bronzebeard 2 yıl
Yorumları okuduktan sonra emin oldum bu filme gidilir
Yanıtla +5
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TearsForFears 2 yıl
Süperman çok op arkadaş bu karakteri hiç yokmuş gibi silmek lazım adı üstünde süper her şeyi varlan adamın
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Gimli Bronzebeard 2 yıl
Son olarak paylaştığın bu değerli bilgideki tr.wikipedia.org/... şu kısmı kendinde uygularsan. (Örneğin bir argümana cevap verirken, argümanı eleştirmekten ziyade, argümanı ortaya atan kişinin alakasız bir özelliğini gündeme getirerek fikirlerini çürütmeye çalışmaktır.)
Alakasız özellik 40IQ oluyor sanırım gerçi siz daha iyi bilirsiniz
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eulogy 2 yıl Gimli Bronzebeard
Orijinalden alıntı: Gimli Bronzebeard
Son olarak paylaştığın bu değerli bilgideki tr.wikipedia.org/... şu kısmı kendinde uygularsan. (Örneğin bir argümana cevap verirken, argümanı eleştirmekten ziyade, argümanı ortaya atan kişinin alakasız bir özelliğini gündeme getirerek fikirlerini çürütmeye çalışmaktır.)
Alakasız özellik 40IQ oluyor sanırım gerçi siz daha iyi bilirsiniz

Oldukça basit.
"Azalarak bitin" ve "sanane" gibi argümanlarla benim haber hakkımdaki fikrim yerine beni eleştirmeye çalışan insanı alıntılıyorum.
Adamın yorumunun konusu benim. Haber değil, film değil benim.
Kaldı ki ben yine de kendisine benim üzerimde konuşmanın aptalca olduğunu belirtmekle kalmadım, hangi filmimin neden olduğunu da açıkladım.
Bn de kendisine (madem beni konuşuyor) anlayabileceği dilden cevap verdim.
Hiç boşuna uğraşmayın, adamın yorumunun mantıkla, akılla bağdaşan bir tarafı yok. Öyle saçmalıyor işte.
Örneğin bugün halep'teki gelişmeler çoğu insanca medyadan, haber sitelerinden takip ediliyor. Sen de gelişmeler hakkında fikrini söylerken biri sana çıkıp "sanane" diyor :)
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Gimli Bronzebeard 2 yıl
Hepsi birbirinden ucuz filmler, kurguya dair ufacık bir estetik yok. Hikaye yok, konu yok. Abuk subuk dostluklar, düşmanlıklar. Kezban kezban hareketler, son model özel efektler bol aksiyon bu kadar....
Bende eleştiri sanmıştım bunu kusuruma bakma..
Bu cümlenin değerini şimdi anlıyorum resmen aydınlandım bu değindiğiniz noktalar çok önemli bende düşünüyordum bu filmde ne yok diye özellikle o Kezban hareketleri ayrıntısı beni benden aldı. Bence bunu zack snyder'a yollamalıyız en azından JL'deki Abuk subuk dostluklar, düşmanlıklar. Kısmını düzeltse 1m hasılatı geçer
Foruma bu tarz cümleleri okumak için giriyorum bence çok değerliler umarım bizi aydınlatmaya devam edersin ayrıca bizde çevremizi bu tarz cümlelerle eleştirirsek( pardon bu eleştiri değildi) dünyayı daha iyi bir yer haline getirebiliriz
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Gimli Bronzebeard 2 yıl

Nasıl eleştiri yapıldığını bilmesek
Yazdıklarınızı eleştiri diye inandıracaksınız
2 Yanıt Yanıtla +1
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eulogy 2 yıl Gimli Bronzebeard
Gimli Bronzebeard

Nasıl eleştiri yapıldığını bilmesek
Yazdıklarınızı eleştiri diye inandıracaksınız

Yazdıklarımız film eleştirisi değil 40 iq.
Yazdıklarımız film hakkında, haber hakkında bizim fikrimiz.
Seve seve* katlanacaksın.
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JusticeLeague 2 yıl Gimli Bronzebeard
Gimli Bronzebeard

Nasıl eleştiri yapıldığını bilmesek
Yazdıklarınızı eleştiri diye inandıracaksınız

Watchmen'de de kopukluk var dedikten sonra kapattım aga videoyu

@Leonardo DiCaprio. izlediiik izlemez olurmuyuz
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Gimli Bronzebeard 2 yıl
Yorumları okuduktan sonra emin oldum bu filme gidilir
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JusticeLeague 2 yıl
BEN AFFLECK ULAAANNNN!!!!!!!!!!!
1 Yanıt Yanıtla +13
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Leonardo DiCaprio. 2 yıl JusticeLeague
JusticeLeague
BEN AFFLECK ULAAANNNN!!!!!!!!!!!

Christian Bale i izlemedin heralde
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mamilim90 2 yıl
son 3 lemedeki karaktere noldu batmana adam çok da güzel yakışıyordu bu ben afflec nerden çıktı
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Eeltorm 2 yıl
Nerede o eski batman üçlemesi.
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BekirTemel 2 yıl
Nasılsa yılda 20 süper kahraman filmine alıştık hiç problem değil
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alex59 2 yıl
Oyunlardan sonra şimdi sıra filmlere geldi.
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