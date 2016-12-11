Justice League 2 ertelendi: Önce Ben Affleck'in Batman filmi gelecek

Batman v Supeman ile temelleri atılan DC sinematik evrenini kurmaya devam eden Warner Bros, daha önce 2020 yılına kadar çıkacak DC filmlerinin takvimini açıklamıştı. Bu takvime göre, DC'nin sevilen kahramanlarını bir araya getirecek Justice League filmlerinin ilki 17 Kasım 2017'de, ikincisi ise 14 Haziran 2019'da vizyona girecekti. Ancak Warner Bros bu takvimde değişikliğe gitme kararı aldı.

Warner Bros'un bu değişiklik kararının sebebi ise vizyon takvim hazırlandıktan sonra çekilmesine karar verilen yeni Batman filmi. Ben Affleck'in yöneteceği yeni Batman filmi için hazırlıklarını sürdüren Warner Bros, bu filme yer açmak için Justice League 2'yi erteleme kararı aldı. Böylece The Batman adını taşıyacak film Justice League 2'den önce vizyona girecek.

Warner Bros yapılan bu değişiklik sonrası The Batman ve Justice League 2 için yeni vizyon tarihleri açıklamadı ancak The Batman'in Justice League 2'den boşalan 14 Haziran 2019 tarihini devralacağı tahmin ediliyor. Justice League 2'nin ise 2020'ye ertelenmesi bekleniyor.

Zack Synder'in yönettiği ilk Justice League filmi ise önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak. Başrollerinde Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Ezra Miller, Jason Momoa ve Amy Adams'i izleyeceğimiz Justice League (Adalet Birliği: Bölüm 1), 17 Kasım 2017'de vizyona girecek.

http://www.slashfilm.com/ben-afflecks-batman-movie-release-date/