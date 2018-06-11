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Hasret sona erdi: Cyberpunk 2077'nin oyun içi fragmanı yayınlandı

The Witcher serisinin geliştiricisi CD Project RED, ilk olarak 2013 yılında duyurduğu Cyberpunk 2077’yi sonunda sergiledi. Microsoft’un E3 2018 konferansında Cyberpunk 2077'nin fragmanı yayınlandı.
11 ay
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12
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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The Witcher serisinin geliştiricisi CD Project RED, ilk olarak 2013 yılında duyurduğu Cyberpunk 2077’yi sonunda sergiledi. Microsoft’un E3 2018 konferansında fragman yayınlandı. CD Projekt RED, bu sene E3 2018’e katılıyor. Oyun hakkında daha detaylı bilgiyi ve büyük ihtimalle oynanış görüntülerini ilerleyen günlerde göreceğiz.

Yaklaşık 5 yıldır geliştirilen Cyberpunk 2077, teknolojinin çok uç noktalara ulaştığı bir evreni ele alıyor. Oyunda V isimli karakteri canlandırıyoruz. Karakterimiz, paralı asker olarak görev yapıyor. RPG oynanış dinamiklerine sahip olacak oyunda siber savaşlara dâhil olacak, teknoloji ile iç içe maceralara atılacağız.

1980 yılında yayınlanan Cyberpunk 2020 ile aynı evrende geçecek. Cyberpunk 2077 PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak. The Witcher serisine Türkçe çeviri ekleyen CD Projekt RED’in bu oyunu da Türkçe çıkarmasın bekliyoruz ancak oyunun tanıtım videosunda 13 dilde altyazı bulunmasına rağmen bu diller arasında Türkçe yer almıyor.

CD Projekt RED, oyunun tanıtım videosunu hoş bir şekilde sundu. Phill Spencer’ın sıkıcı konuşmaları esnasında salonun hacklenmesi ve bir korsanın ekranlara erişerek kendi videosunu yayınlaması kurgulandı. Ayrıca tanıtım videosuna da küçük bir sürpriz eklenmiş. Oyunun başında görünen kodlar aslında The Witcher 3’ün ücretsiz oyun koduydu. Oyun kodu olduğunu fark eden ilk izleyiciler The Witcher 3’ü kütüphanesine ücretsiz olarak ekledi.

Oyun hakkındaki daha detaylı bilgi, CD Projeckt RED’in etkinliğinde paylaşılacak.



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asdasdqwertyveyaalxyvance 11 ay en beğenilen
Türkçe altyazı için toplu mail gönderelim beyler sesimizi duyurursak CD Projeckt RED ekler türkçe alt yazıyı
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Osakawa 11 ay
Abi şu oyunu kaç yıldır bekliyorum, ne kadar olursa olsun eğer multiplayer olursa ya da crack'i geç çıkarsa parayı basıp alıcam. adamlar öyle beklettiler ki insanın içinde oyunu alası oluyo.
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Dupp 11 ay

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x2yk 11 ay
Tıpkı 2077 'de olacakları lanse etmişler.. 2018 'deyiz 2077 'de buna benzer bir hayat yaşanabilir, montun içinde ledli tasarım arkasında dövme tarzı led artı yarı robot yarı insansı lar ya da tam robotlar uçan ve uçmayan araçlar çok ilginç geldi.. Güzel olmuş..
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Asetil Co A 11 ay
Gameplay için de çok fazla bekleriz diye düşünüyordum. Fakat trailer sonundaki notlarını okuyunca çok fazla bekleyeceğimizi düşünmüyorum. Bu firmanın oyunculara hitap şekli, size her zaman daha iyisini sunmak için çalışıyoruz demeleri bir tek bana mı garip geliyor? Özellikle de piyasadaki kan emici firmalardan sonra.
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Adoring 11 ay
ingilizcesi güzel olan arkadaşlar varsa bi yazı yazsın hemen gönderelim.
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.PanxeR. 11 ay
Tanıtım sıfır heycan yarattı bana yeni forza da da aynısı oldu bilemiyorum ya oyun yapımcılarının hayal gücü daraldı yada ben tatmin olamıyorum. Nerede o eski BF4 tanıtımındaki gibi tanıtım yeni bf tanıtımı da iğrençti , nerede o forza horizon 3 deki tanıtım. Hiç hiç olmamış.
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the_cerberus 11 ay
İyi ki fragmanı geç izlemişim. Twitterda bazıları 2 saattir kod deniyormuş. Canlı izlesem ben de onların arasında heba olup gidebilirdim.
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asdasdqwertyveyaalxyvance 11 ay en beğenilen
Türkçe altyazı için toplu mail gönderelim beyler sesimizi duyurursak CD Projeckt RED ekler türkçe alt yazıyı
4 Yanıt Yanıtla +30
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danteauditore 11 ay asdasdqwertyveyaalxyvance
Aynen bu tarz bir proje oluşturalım gençler. CDPR oyuncuların çağrısına kulak verir faceden ne zaman yazsam cevap veriyorlar. Ben çıktığı gün direk pre order vereceğim mesela. Benim gibi çok adam var piyasada.
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murattekno 11 ay asdasdqwertyveyaalxyvance
nasıl göndericez hocam, gönderdiğiniz mail'i burdan paylaşın gönderelim
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Dark Saga 11 ay asdasdqwertyveyaalxyvance
Aynen
Ps Türkiye den medet umana kadar böyle bişey yapsak daha faydalı olur.
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