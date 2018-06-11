Hasret sona erdi: Cyberpunk 2077'nin oyun içi fragmanı yayınlandı

The Witcher serisinin geliştiricisi CD Project RED, ilk olarak 2013 yılında duyurduğu Cyberpunk 2077’yi sonunda sergiledi. Microsoft’un E3 2018 konferansında fragman yayınlandı. CD Projekt RED, bu sene E3 2018’e katılıyor. Oyun hakkında daha detaylı bilgiyi ve büyük ihtimalle oynanış görüntülerini ilerleyen günlerde göreceğiz.

Yaklaşık 5 yıldır geliştirilen Cyberpunk 2077, teknolojinin çok uç noktalara ulaştığı bir evreni ele alıyor. Oyunda V isimli karakteri canlandırıyoruz. Karakterimiz, paralı asker olarak görev yapıyor. RPG oynanış dinamiklerine sahip olacak oyunda siber savaşlara dâhil olacak, teknoloji ile iç içe maceralara atılacağız.

1980 yılında yayınlanan Cyberpunk 2020 ile aynı evrende geçecek. Cyberpunk 2077 PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak. The Witcher serisine Türkçe çeviri ekleyen CD Projekt RED’in bu oyunu da Türkçe çıkarmasın bekliyoruz ancak oyunun tanıtım videosunda 13 dilde altyazı bulunmasına rağmen bu diller arasında Türkçe yer almıyor.

CD Projekt RED, oyunun tanıtım videosunu hoş bir şekilde sundu. Phill Spencer’ın sıkıcı konuşmaları esnasında salonun hacklenmesi ve bir korsanın ekranlara erişerek kendi videosunu yayınlaması kurgulandı. Ayrıca tanıtım videosuna da küçük bir sürpriz eklenmiş. Oyunun başında görünen kodlar aslında The Witcher 3’ün ücretsiz oyun koduydu. Oyun kodu olduğunu fark eden ilk izleyiciler The Witcher 3’ü kütüphanesine ücretsiz olarak ekledi.

Oyun hakkındaki daha detaylı bilgi, CD Projeckt RED’in etkinliğinde paylaşılacak.



