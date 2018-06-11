Etkileyici oynanış görüntüleriyle Forza Horizon 4 duyuruldu

Microsoft, Forza Horizon serisinin devam oyunu Forza Horizon 4’ü tanıttı. İngiltere topraklarında geçecek oyun, değişken mevsim koşullarıyla dikkat çekiyor.

İklim değişikliği, oynanışa doğrudan etki edecek ve araç dinamikleri değişecek. Mevsimin etkileri, görsel anlamda temayı değiştirecek. Forza Horizon 4’te oyuncular, diğer online yarışlarla iç içe yarışacak. Oyunda 450'den fazla araç bulunacak. Bu araçlar modifiye edilebilecek.

Xbox One X’te 4K çözünürlüğünde oynanabilecek. Forza Horizon 4; PC ve Xbox One için 2 Ekim tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Xbox Game Pass aboneleri, oyunu çıktığı gün oynamaya başlayabilecek.