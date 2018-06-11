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Etkileyici oynanış görüntüleriyle Forza Horizon 4 duyuruldu

Microsoft, Forza Horizon serisinin devam oyunu Forza Horizon 4’ü tanıttı. İngiltere topraklarında geçecek oyun, değişken mevsim koşullarıyla dikkat çekiyor. Oynanış görüntüsü:
11 ay
4,2b
1
30
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Microsoft, Forza Horizon serisinin devam oyunu Forza Horizon 4’ü tanıttı. İngiltere topraklarında geçecek oyun, değişken mevsim koşullarıyla dikkat çekiyor.

İklim değişikliği, oynanışa doğrudan etki edecek ve araç dinamikleri değişecek. Mevsimin etkileri, görsel anlamda temayı değiştirecek. Forza Horizon 4’te oyuncular, diğer online yarışlarla iç içe yarışacak. Oyunda 450'den fazla araç bulunacak. Bu araçlar modifiye edilebilecek.

Xbox One X’te 4K çözünürlüğünde oynanabilecek. Forza Horizon 4; PC ve Xbox One için 2 Ekim tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Xbox Game Pass aboneleri, oyunu çıktığı gün oynamaya başlayabilecek.


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1982-utkan 11 ay en beğenilen
Türkçe dublaj
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BaatılRhymer 11 ay
Görüşelim :)
Ayrıca oynama süreme tekrar baktım 932 saat olmuş.
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BaatılRhymer 11 ay
Arkadaşlar merhaba öncelikle.
Yorumları okuyordum yorum yazmak istedim.
Bazilariniz belirtmissiniz ki 200 saat da buni oynarim basindan kalkmam 500 saat oynarim gibi guzel cumleler kurmussunuz. Ben sunu sormak istiyorum. FH3 ciktigindan beri 2 yıldır neredeysr her gun belli bir sure oynuyorum ki sadece online adventure oynuyorum. Benimle birlikte 2 kisi daha var onlarda türk surekli birlikteyiz. Ortalama oynama saatimiz sanırım 700 saate yakin oyunu. Online yarislarda birinci olma yüzdem %52 olmak üzere. Girdiğim street racelerin neredeyse %70 ini kazanmisim. Statlarim bu şekilde.
Suni merak ediyorum; bu kadar zamandir ben bu oyunu oynuyorum siz nerdesiniz abi. Neden ben türklerle karsilasamiyorum ben bunu anlamiyorum. Arkadas her sitede millet oyle yapcam boyle yapcam lan olum nerdesiniz hani bana niye denk gelmiyorsunuz. Bir kac tane daha turk olsunda su yabancilara beraber saplayalim istiyorum denk gelmiyor arkadaş. İlginc sanırım surekli singledesiniz veya freeroamdasiniz çözemiyorum. Online Adventure gelmiyorsaniz cok sey kaybediyorsunuz saygilar.
1 Yanıt Yanıtla
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AwerlawK 11 ay BaatılRhymer
Horizon 4 te görüşürüz hocam. Şu an forza 7 deyim.
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Kulak Misafiri 11 ay
İklim değişikliği araç dinamiğini etkilemesi bir özellik mi ki? Ben bunu taa Colin McRea Rally oyununda hatırlıyorum. Karlı pistte, yağmurlu pistte farklı tepkiler veriyordu. Sanırım arcade tarzı oyunlar bu tür özellikleri unutturdu şimdi yenilik diye sunuluyor.
Düzeltme: yazım hataları.
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EasternBloodTR 11 ay
Oyunda zaten trafik yok gibi bir şey kafanız mı gzl
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s_demirci_53 11 ay
soldan akan trafik gerçekten sıkıntı çıkarabiliyor, FH3 ile oynarken yarışlarda sağa kaçıyordum,
türkçe dublaj çıkması bence harika oldu, ayrıca gamepass ile oynayacak olmak harika.
oyun ilk çıktığında çok pahalı oluyor. bir xbox almak şart oldu...
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atsuma 11 ay
Türkçe dublaj olması ile ilgili kaynak var mı? Nerede yazıyor?
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Kankkunen 11 ay

atsuma
Türkçe dublaj olması ile ilgili kaynak var mı? Nerede yazıyor?

Xbox Türkiye Resmi Facebook hesabı
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MysticDesign 11 ay
gta grafikleri daha iyi
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Kankkunen 11 ay

MysticDesign
gta grafikleri daha iyi

Şaka mı bu?
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S3thdrift 11 ay
Ne değişmesini bekliyosunuz arkadaşlar, uçan arabalar falan mı
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Major Baxter 11 ay
fh3 den ne farkı var simdi bu oyunun bu tanıtımla
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MetalWave 11 ay
yine soldan. sırf soldan diye fh3 den zevk alamadım
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