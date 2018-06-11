Etkileyici oynanış görüntüleriyle Forza Horizon 4 duyuruldu

Microsoft, Forza Horizon serisinin devam oyunu Forza Horizon 4’ü tanıttı. İngiltere topraklarında geçecek oyun, değişken mevsim koşullarıyla dikkat çekiyor.
İklim değişikliği, oynanışa doğrudan etki edecek ve araç dinamikleri değişecek. Mevsimin etkileri, görsel anlamda temayı değiştirecek. Forza Horizon 4’te oyuncular, diğer online yarışlarla iç içe yarışacak. Oyunda 450'den fazla araç bulunacak. Bu araçlar modifiye edilebilecek.
Xbox One X’te 4K çözünürlüğünde oynanabilecek. Forza Horizon 4; PC ve Xbox One için 2 Ekim tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Xbox Game Pass aboneleri, oyunu çıktığı gün oynamaya başlayabilecek.
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Ayrıca oynama süreme tekrar baktım 932 saat olmuş.
Yorumları okuyordum yorum yazmak istedim.
Bazilariniz belirtmissiniz ki 200 saat da buni oynarim basindan kalkmam 500 saat oynarim gibi guzel cumleler kurmussunuz. Ben sunu sormak istiyorum. FH3 ciktigindan beri 2 yıldır neredeysr her gun belli bir sure oynuyorum ki sadece online adventure oynuyorum. Benimle birlikte 2 kisi daha var onlarda türk surekli birlikteyiz. Ortalama oynama saatimiz sanırım 700 saate yakin oyunu. Online yarislarda birinci olma yüzdem %52 olmak üzere. Girdiğim street racelerin neredeyse %70 ini kazanmisim. Statlarim bu şekilde.
Suni merak ediyorum; bu kadar zamandir ben bu oyunu oynuyorum siz nerdesiniz abi. Neden ben türklerle karsilasamiyorum ben bunu anlamiyorum. Arkadas her sitede millet oyle yapcam boyle yapcam lan olum nerdesiniz hani bana niye denk gelmiyorsunuz. Bir kac tane daha turk olsunda su yabancilara beraber saplayalim istiyorum denk gelmiyor arkadaş. İlginc sanırım surekli singledesiniz veya freeroamdasiniz çözemiyorum. Online Adventure gelmiyorsaniz cok sey kaybediyorsunuz saygilar.
Düzeltme: yazım hataları.
türkçe dublaj çıkması bence harika oldu, ayrıca gamepass ile oynayacak olmak harika.
oyun ilk çıktığında çok pahalı oluyor. bir xbox almak şart oldu...
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