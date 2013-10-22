Haswell tabanlı MacBook Pro modelleri lanse edildi

Haber Editörü
Haziran ayında MacBook ailesinden Air serisini Haswell tabanlı işlemciler ile güncelleyen Apple, iPad etkinliğinde de MacBook Pro serisini güncellediğini duyurdu.
15 inçlik MacBook Pro dört çekirdekli 2.0GHz saat hızında çalışan Core i7 işlemci ile gelirken, GeForce GT 750M grafik kartı, 8GB RAM, PCI Express SSD, Thunderbolt 2 bağlantısı, 5. nesil WiFi ve 8 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Modelin ekran çözünürlüğü 2880x1800 piksel.
13 inçlik MacBook Pro ise çift çekirdekli 2.4GHz saat hızında çalışan Core i5 işlemci, 4GB RAM, 128GB SSD, Intel Iris entegre grafik birimi, Thunderbolt 2 bağlantısı, 5. nesil WiFi ve 9 saate kadar kullanım süresi sunuyor. 13 inçlik MacBook Pro yaklaşık 1.6kg ağırlığında iken, 1.7cm kalınlığında. Modelin çözünürlüğü ise 2560x1600 piksel.
Her iki modelde an itibariyle satışa sunulmuş durumda. MacBook Pro 13 inç 1299$ başlangıç fiyatına sahipken, MacBook Pro 15 inç 1999$ başlangıç fiyatı ile geliyor.
http://www.apple.com/macbook-pro/specs-retina/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu arada yeni rmbp ler ne zaman gelir TR ye, bu online store işine güvenemiyoruz, vatana falan ne zaman gelir acep tahmini yorum yapabilecek var mı?
1399$ a bulabilsem Samsung ATIV 9 plus almayı düşünüyordum (yurtdışından) ancak o fiyata sadece ABD de var, o da online olarak. 1299$ başlangıç fiyatı ile Macbook Pro 13 ekran çözünürlüğü ile Samsungun gerisinde kalsada, DPI problemi olmayan işletim sistemi ve daha kaliteli işlemci/gpu su ile al beni al beni diye bağırıyor. Windows 8.1 i de hiç beğenmedim, DPI sorunu hala devam ediyor. Yeni laptopum $1299 dolarlık Macbook pro 13 olacak. 4gb benim işimi hayli hayli görür, video editing yada ağır fotoşop işlemi yapmayacağım nede olsa.
Malesef diğer Mac ürünleri gibi buda Türkiyede euro kuru + KDV ile fahiş fiyattan satılacak. Dolar + KDV olarak satılsa piyasayı süpürür bu ürünler.
haswell gpu yu güçlendirdi cpu tarafında fark yok bir sonraki nesilde nm dahada küçülecek o zaman fark olacak kullanım süresinde.
Haswell'de performans ciddi artmadı güç tüketimi düşürüldü tam tersine. Bunu Haswell ile gelen Air'lerden net anlayabiliriz.
Burada da artış olmaması için sebep yoktu ancak Apple muhtemelen pil kapasitesini kıstığı için böyle bir durum meydana geldi.
açılmadı henüz,
inşaat halinda,
zorlu center'da açılacak (ocak/şubat bile olabilir)
Online demiş