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Haswell tabanlı MacBook Pro modelleri lanse edildi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Haswell tabanlı MacBook Pro modelleri lanse edildi


Haziran ayında MacBook ailesinden Air serisini Haswell tabanlı işlemciler ile güncelleyen Apple, iPad etkinliğinde de MacBook Pro serisini güncellediğini duyurdu.

15 inçlik MacBook Pro dört çekirdekli 2.0GHz saat hızında çalışan Core i7 işlemci ile gelirken, GeForce GT 750M grafik kartı, 8GB RAM, PCI Express SSD, Thunderbolt 2 bağlantısı, 5. nesil WiFi ve 8 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Modelin ekran çözünürlüğü 2880x1800 piksel. 

13 inçlik MacBook Pro ise çift çekirdekli 2.4GHz saat hızında çalışan Core i5 işlemci, 4GB RAM, 128GB SSD, Intel Iris entegre grafik birimi, Thunderbolt 2 bağlantısı, 5. nesil WiFi ve 9 saate kadar kullanım süresi sunuyor. 13 inçlik MacBook Pro yaklaşık 1.6kg ağırlığında iken, 1.7cm kalınlığında. Modelin çözünürlüğü ise 2560x1600 piksel. 

Her iki modelde an itibariyle satışa sunulmuş durumda. MacBook Pro 13 inç 1299$ başlangıç fiyatına sahipken, MacBook Pro 15 inç 1999$ başlangıç fiyatı ile geliyor. 

http://www.apple.com/macbook-pro/specs-retina/ Yorum Yaz
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darkbluestaz 6 yıl
Haswell islemcili 256 gb ssd almistim 3000 bin tl ye macbook air şu an pişman oldum acikcasi, 13"macbook pro almak vardi
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T.C.Eylem 6 yıl darkbluestaz
şarjım 3 saat fazla gidiyor, ve laptop 200 gram daha hafif!! dilyebilirsin hala ^^

bu arada yeni rmbp ler ne zaman gelir TR ye, bu online store işine güvenemiyoruz, vatana falan ne zaman gelir acep tahmini yorum yapabilecek var mı?
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muratai 6 yıl
4Gb başlangıç seviyesi bir cihaz için fazlasıyla yeterlidir. Samsung'un 1399 dolara sattığı cihaz bile 4gb ram/128 ssd ile geliyor.
1399$ a bulabilsem Samsung ATIV 9 plus almayı düşünüyordum (yurtdışından) ancak o fiyata sadece ABD de var, o da online olarak. 1299$ başlangıç fiyatı ile Macbook Pro 13 ekran çözünürlüğü ile Samsungun gerisinde kalsada, DPI problemi olmayan işletim sistemi ve daha kaliteli işlemci/gpu su ile al beni al beni diye bağırıyor. Windows 8.1 i de hiç beğenmedim, DPI sorunu hala devam ediyor. Yeni laptopum $1299 dolarlık Macbook pro 13 olacak. 4gb benim işimi hayli hayli görür, video editing yada ağır fotoşop işlemi yapmayacağım nede olsa.
Malesef diğer Mac ürünleri gibi buda Türkiyede euro kuru + KDV ile fahiş fiyattan satılacak. Dolar + KDV olarak satılsa piyasayı süpürür bu ürünler.
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doctor5945 6 yıl
ben 3.nesil işlemcili macbook pro retina kullanıyorum turbo boster da hız 3.7 ye cıkıyor standart hız 2.7 size bu oyun olayıyla ılgılı sunu soyluyeyım arkadaslar mac ıcın yazılan oyunlarla pc ıcın yazılanları aynı zannetmeyın bır oyun mac a uyarlanırken mevcut en guncel konfigirasyon göz onunde bulunduruluyor yani ben bir cod black ops 2 yi 2880*1800 cozunurlukle sıfır takılmayla oynuyorum macbook pro lar ps4 gibi yani marketıne gıren her oyun tam optimize giriyor en yuksel cozunurluk baz alınarak konuluyor, appstore desteki mac larde ayrıca appstorede bır oyunu almak ıstedıgınızde sıze oyunun sistem gereksınımlerını soylemez en az şu sürümle çalışır der o oyun zaten sızın donanımızla uyumlu hale getirilmiştir pc kullanıpta mac ta oyun oynanmaz diyen bir iki tane arkadasım vardı cod black ops 2 yi 2880*1800 de actım 1 saat oynadım 6d sinema izler gibi baktılar adamlar hala 1366*768 le oynuyorlar.Eğer söylediğimin aksi bir durum olsaydı MSI monster gibi yada klasık uretıcılerın oyuncu bılgısayrlarındakı 4gb 256bit gpu directx11 desteği bilmem asgarı 8gb ram en az 2.20ghz hızında cpu falan isterdi mac pc değildir mac bilgisayardır benım gozumde bir sanıye pişman olmadım aldıgıma.
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doctor5945 6 yıl
Quattro
Pil ömrü konusunda 12 saat ve üstü bekliyordum. O konuda hayal kırıklığı oldu. Haswelle rağmen pil ömrü çok artmamış.

haswell gpu yu güçlendirdi cpu tarafında fark yok bir sonraki nesilde nm dahada küçülecek o zaman fark olacak kullanım süresinde.
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Quattro 6 yıl doctor5945
doctor5945

Quattro

Pil ömrü konusunda 12 saat ve üstü bekliyordum. O konuda hayal kırıklığı oldu. Haswelle rağmen pil ömrü çok artmamış.


haswell gpu yu güçlendirdi cpu tarafında fark yok bir sonraki nesilde nm dahada küçülecek o zaman fark olacak kullanım süresinde.

Haswell'de performans ciddi artmadı güç tüketimi düşürüldü tam tersine. Bunu Haswell ile gelen Air'lerden net anlayabiliriz.
Burada da artış olmaması için sebep yoktu ancak Apple muhtemelen pil kapasitesini kıstığı için böyle bir durum meydana geldi.
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Hush 6 yıl
12 Angry Men
online apple store açıldımı arkadaşlar? nerden temin edebilirim istanbulda oturuyorum.

açılmadı henüz,
inşaat halinda,
zorlu center'da açılacak (ocak/şubat bile olabilir)
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multiTYRT 6 yıl Hush
Hush
12 Angry Men
online apple store açıldımı arkadaşlar? nerden temin edebilirim istanbulda oturuyorum.

açılmadı henüz,
inşaat halinda,
zorlu center'da açılacak (ocak/şubat bile olabilir)

Online demiş
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Lazeran 6 yıl
dwain
kesinlikle mac book pro al
Orijinalden alıntı: [__Zahid__] macbook proyu biraz daha zorlarlarsa macbook airden daha hafif olucak
Valla ben de yeni MacBook Air 13 inç model almak üzereydim. i7 8gb ve 512 gb ssd konfigürasyonuyla. Şimdi kararsız kaldım. Hem hafifledi, hem hızlandı MacBook pro. Ne yapacağımı bilemiyorum. Neredeyse aynı sayılmazlar mı? Arada 200 gram mı fark kaldı?

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carman 6 yıl
2 sene önce imac alırken neredeydin
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Git-Gel 6 yıl
15 inç le bizim şahini takasa girelim apple
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Quattro 6 yıl
Pil ömrü konusunda 12 saat ve üstü bekliyordum. O konuda hayal kırıklığı oldu. Haswell'e rağmen pil ömrü çok artmamış.
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T.C.Eylem 6 yıl Quattro
bile bile artırmadılar, macbook airi tamamen öldürmemek için.. yoksa çok net artardı şarj ömrü, batarya hacmini kısmışlardır.
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12 Angry Men 6 yıl
online apple store açıldımı arkadaşlar? nerden temin edebilirim istanbul'da oturuyorum.
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