Haswell tabanlı MacBook Pro modelleri lanse edildi









Haziran ayında MacBook ailesinden Air serisini Haswell tabanlı işlemciler ile güncelleyen Apple, iPad etkinliğinde de MacBook Pro serisini güncellediğini duyurdu.





15 inçlik MacBook Pro dört çekirdekli 2.0GHz saat hızında çalışan Core i7 işlemci ile gelirken, GeForce GT 750M grafik kartı, 8GB RAM, PCI Express SSD, Thunderbolt 2 bağlantısı, 5. nesil WiFi ve 8 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Modelin ekran çözünürlüğü 2880x1800 piksel.





13 inçlik MacBook Pro ise çift çekirdekli 2.4GHz saat hızında çalışan Core i5 işlemci, 4GB RAM, 128GB SSD, Intel Iris entegre grafik birimi, Thunderbolt 2 bağlantısı, 5. nesil WiFi ve 9 saate kadar kullanım süresi sunuyor. 13 inçlik MacBook Pro yaklaşık 1.6kg ağırlığında iken, 1.7cm kalınlığında. Modelin çözünürlüğü ise 2560x1600 piksel.





Her iki modelde an itibariyle satışa sunulmuş durumda. MacBook Pro 13 inç 1299$ başlangıç fiyatına sahipken, MacBook Pro 15 inç 1999$ başlangıç fiyatı ile geliyor.

http://www.apple.com/macbook-pro/specs-retina/