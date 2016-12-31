Hatalı hava yastıkları üreten Takata'nın cezası 1 milyar dolar

Japon araba ekipmanları tedarikçisi Takata; hava yastıklarını tasarladığı Toyota, Honda, Nissan, BMW, General Motors ve Mazda firmalarının 2010 yılından itibaren geri çağırdığı arabalarla adından oldukça söz ettirmişti. Firmanın ürettiği hava yastıklarında kullanılan malzemeler yüzünden hava yastığı açıldığı sırada etrafa fırlayan şarapnel parçaları dünya çapında 11 ölüm ve 100’den fazla yaralanmaya neden olmuştu. Şimdi ise Takata federal savcılarla karşı karşıya.

ABD Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü soruşturmada Takata; hava yastıkları için yeterli testleri yapmamak ve yaptıkları test sonuçlarını da doğru paylaşmamakla suçlanıyordu. Ayrıca dünya genelinde yüzlerce insanın zarar görmesiyle cezai sorumluluğu da oluşan şirket için, Wall Street Journal’ın raporuna göre, 1 milyar dolarlık bir ceza öngörülüyor. Takata yetkililerinin de belirli bir yüzdesini peşin geri kalanını taksitlendirerek birkaç yıl içinde ödeyeceği bu cezaya razı oldukları dile getirildi.

Takata’nın ürettiği hava yastıklarını kullanan araçları geri çağıran firmalar hava yastıklarını elden geçirerek milyarlarca dolar zarar uğramışlardı ve 42 milyon aracın geri çağrılmasına neden olan bu skandal dünyadaki en büyük geri çağırma hareketi olarak kayıtlara geçmişti.

https://www.engadget.com/2016/12/28/takata-airbag-scandal-settlement-1-billion/