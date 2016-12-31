Hatalı hava yastıkları üreten Takata'nın cezası 1 milyar dolar

ABD Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü soruşturmada Takata; hava yastıkları için yeterli testleri yapmamak ve yaptıkları test sonuçlarını da doğru paylaşmamakla suçlanıyordu. Ayrıca dünya genelinde yüzlerce insanın zarar görmesiyle cezai sorumluluğu da oluşan şirket için, Wall Street Journal’ın raporuna göre, 1 milyar dolarlık bir ceza öngörülüyor. Takata yetkililerinin de belirli bir yüzdesini peşin geri kalanını taksitlendirerek birkaç yıl içinde ödeyeceği bu cezaya razı oldukları dile getirildi.
Takata’nın ürettiği hava yastıklarını kullanan araçları geri çağıran firmalar hava yastıklarını elden geçirerek milyarlarca dolar zarar uğramışlardı ve 42 milyon aracın geri çağrılmasına neden olan bu skandal dünyadaki en büyük geri çağırma hareketi olarak kayıtlara geçmişti.
https://www.engadget.com/2016/12/28/takata-airbag-scandal-settlement-1-billion/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
evet insan hayatına değer veriliyor fakat takata amerikan şirketi olsaydı amerika gene bu kararı alırmıydı ? amerka nın yabancı şireketlere cezalarını okuyup duyuyoruz ama nedense hep amerka yabancılara kesiyor :) kendi şirketlerine yada başka ülkelerin amerikan şirketlerine yada bu takata örneği gibi amerika dışında başka ülkelerin cezalarını görmüyorum nedense; yada ben görmüyorum yanlışım varsa düzeltin.