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Hatalı hava yastıkları üreten Takata'nın cezası 1 milyar dolar

BMW, Toyota, Honda, Nissan, Mazda ve General Motors araçları için ürettiği hava yastıklarındaki sorunlar yüzünden 42 milyon aracın geri çağrılmasına neden olan Takata'ya 1 milyar dolar ceza yolda.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
13,8b
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17
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Hatalı hava yastıkları üreten Takata'nın cezası 1 milyar dolar

Japon araba ekipmanları tedarikçisi Takata; hava yastıklarını tasarladığı Toyota, Honda, Nissan, BMW, General Motors ve Mazda firmalarının 2010 yılından itibaren geri çağırdığı arabalarla adından oldukça söz ettirmişti. Firmanın ürettiği hava yastıklarında kullanılan malzemeler yüzünden hava yastığı açıldığı sırada etrafa fırlayan şarapnel parçaları dünya çapında 11 ölüm ve 100’den fazla yaralanmaya neden olmuştu. Şimdi ise Takata federal savcılarla karşı karşıya.

ABD Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü soruşturmada Takata; hava yastıkları için yeterli testleri yapmamak ve yaptıkları test sonuçlarını da doğru paylaşmamakla suçlanıyordu. Ayrıca dünya genelinde yüzlerce insanın zarar görmesiyle cezai sorumluluğu da oluşan şirket için, Wall Street Journal’ın raporuna göre, 1 milyar dolarlık bir ceza öngörülüyor. Takata yetkililerinin de belirli bir yüzdesini peşin geri kalanını taksitlendirerek birkaç yıl içinde ödeyeceği bu cezaya razı oldukları dile getirildi.

Takata’nın ürettiği hava yastıklarını kullanan araçları geri çağıran firmalar hava yastıklarını elden geçirerek milyarlarca dolar zarar uğramışlardı ve 42 milyon aracın geri çağrılmasına neden olan bu skandal dünyadaki en büyük geri çağırma hareketi olarak kayıtlara geçmişti.


https://www.engadget.com/2016/12/28/takata-airbag-scandal-settlement-1-billion/ Yorum Yaz
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Experimentation 2 yıl
insan hayatına değer veriliyor, ne kadar özlemişim bu haberleri
1 Yanıt Yanıtla +42
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Musty3535123 2 yıl Experimentation
Experimentation

insan hayatına değer veriliyor, ne kadar özlemişim bu haberleri

evet insan hayatına değer veriliyor fakat takata amerikan şirketi olsaydı amerika gene bu kararı alırmıydı ? amerka nın yabancı şireketlere cezalarını okuyup duyuyoruz ama nedense hep amerka yabancılara kesiyor :) kendi şirketlerine yada başka ülkelerin amerikan şirketlerine yada bu takata örneği gibi amerika dışında başka ülkelerin cezalarını görmüyorum nedense; yada ben görmüyorum yanlışım varsa düzeltin.
Experimentationinsan hayatına değer veriliyor, ne kadar özlemişim bu haberlerievet insan hayatına değer veriliyor fakat...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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WB 2 yıl
Türkiye'de olsa bu şirket muhalif olurdu ve haberi yapan da yandas ilan edilip konu gene hukumet istifaya giderdi

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doblocu_ 8 ay
Fiat;
Hava yastıklarında hata olma ihtimaline karşı hiç hava yastığı koymuyoruz. Böylece hava yastığına güvenip kaza anında şarapnel ile yaralanmanızın önüne geçmiş oluyoruz.

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Nerd Miner 2 yıl
yalandir amerigan ust akili caponlarin onunu gesuyor
capon malinda hata olmaz.
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talharo123 2 yıl
Bu Takata harness ureticisi takata mi acaba?
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mevsimsiz_kar45 2 yıl
abd de ekonomisini kısa yoldan büyütme peşinde
bizse köprüye otoyola zam dayayalım. ötv yi yükseltelim. sonra bakan çıkar trafik yoğunluğunu azaltmak için yaptır der. bizde alkışlarız.
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kadirirdem 2 yıl
Hava yastığı hayati bir konu bence hak etmişler.
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mcrew 2 yıl
lanet olası federal savcılar
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Fiasco 2 yıl
özellikle kaç model araçlarda bu durum mevcut biraz daha ayrıntılı yazsaydınız??
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teneke1236737 2 yıl
İnatçı Toyota'nın neden kazalarda hava yastığı açmadığı anlaşıldı.
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WB 2 yıl
Türkiye'de olsa bu şirket muhalif olurdu ve haberi yapan da yandas ilan edilip konu gene hukumet istifaya giderdi

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smart1978 2 yıl
Turkiye de yerliler icin denetleme ve ceza var mi?
Yok ...
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Torlak Kemal 2 yıl smart1978
smart1978
Turkiye de yerliler icin denetleme ve ceza var mi?
Yok ...

Türkiye'de yerli üretim hava yastığı mı var?
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