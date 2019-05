Hatırlatma: iPhone'lar için indirimli pil değişim kampanyası 31 Aralık'ta sona eriyor

Pil performansı eskisi gibi olmayan bir iPhone'unuz varsa yeni pil takılmasının zamanı gelmiş demektir. Bildiğiniz gibi Apple'ın şu anda 319 TL'lik normal fiyat yerine 199 TL gibi indirimli fiyatla yararlanılabilecek bir pil değişim kampanyası var.

Ayrıca Bkz.

"Infinity-O ekranlı dünyanın ilk telefonu Galaxy A8s'in tanıtılacağı tarih açıklandı"

Ancak iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modelleri için geçerli olan bu kampanya 31 Aralık tarihinde sona erecek.

Eski iPhone'ların kasten yavaşlatıldığı ortaya çıkmıştı

Apple söz konusu pil değiştirme programını eski iPhone'ların performansını düşürdüğü ortaya çıkınca başlatmıştı. Şirket daha sonra ise bunu pili yıpranmış iPhone'ların beklenmedik şekilde kapanmasını önlemek için yaptığını söyledi.

Sonuç olarak kullanıcıların 31 Aralık tarihine kadar indirimli fiyattan yararlanma imkanı var. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yukarıda bahsi geçen tüm modeller için garanti kapsamı dışında pil değişim ücreti 199 TL'den 319 TL'ye yükselecek. iPhone X’un batarya değişim ücreti ise 449 TL olacak.

https://support.apple.com/tr-tr/iphone/repair/service/battery-power