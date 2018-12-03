Hatırlatma: iPhone'lar için indirimli pil değişim kampanyası 31 Aralık'ta sona eriyor

Haber Editörü
Pil performansı eskisi gibi olmayan bir iPhone'unuz varsa yeni pil takılmasının zamanı gelmiş demektir. Bildiğiniz gibi Apple'ın şu anda 319 TL'lik normal fiyat yerine 199 TL gibi indirimli fiyatla yararlanılabilecek bir pil değişim kampanyası var.Ayrıca Bkz. "Infinity-O ekranlı dünyanın ilk telefonu Galaxy A8s'in tanıtılacağı tarih açıklandı"
Ancak iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modelleri için geçerli olan bu kampanya 31 Aralık tarihinde sona erecek.
Eski iPhone'ların kasten yavaşlatıldığı ortaya çıkmıştı
Apple söz konusu pil değiştirme programını eski iPhone'ların performansını düşürdüğü ortaya çıkınca başlatmıştı. Şirket daha sonra ise bunu pili yıpranmış iPhone'ların beklenmedik şekilde kapanmasını önlemek için yaptığını söyledi.
Sonuç olarak kullanıcıların 31 Aralık tarihine kadar indirimli fiyattan yararlanma imkanı var. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yukarıda bahsi geçen tüm modeller için garanti kapsamı dışında pil değişim ücreti 199 TL'den 319 TL'ye yükselecek. iPhone X’un batarya değişim ücreti ise 449 TL olacak.
https://support.apple.com/tr-tr/iphone/repair/service/battery-power Yorum Yaz Paylaş Tweetle
80 lira edecek ama daha önce 129 a değiştirdikleri bataryayı "Normalde 319 ama 199 a değiştiriyoruz" deyip fırsat locası yapıyorlar...
Şimdi iphone 6 ve 6s serilerinde, ister satın alınma zamanına bağlı olarak, isterse her kullanıcının değişen bataryayı şarj deşarj sürelerine bağlı olarak, batarya şarj tutma kapasitesi 2 sene garanti verdiğin bir cihaz da, düşmeye başlayınca,benim ve birçok kullanıcı nın iphone u arada brick olup, batarya standby süreleri vb şikayetler artınca bunun çözümü olarak çaktırmadan hem işlemcisini bir yazılım güncellemesi ile downclok yapıcaksın, sonra foyan ortaya çıkınca bunu müşterinin yararına yapmışsın gibi,
(garanti kapsamında bataryaları ücretsiz değiştirmek yerine)
işlemciyi olması gereken hızda kullanmak istiyorsan ya batarya nı değiştireceksin, ya da al sana downclock butonu ister yavaşlat istersen bataryan 2 sene den önce bu işlemci hızını kaldırmamaya başlayınca, batarya standby sürelerin düşünce ister değilştir, istersen menü ye ekledim kendin yavaşlat diye seçenek sunacaksın.
Apple suçlu olurmu hiç dimi.
O değil de hadi batarya şarj döngüsü eskiyince telefonları brick olanlar, batarya standby süreleri kısalanlar için, işlemciyi güncelleme adı altın da yavaşlatma gibi bir çözüm sunan Apple a sormak gerek,
Foyası ortaya çıksın çıkmasın, bu işlemci yavaşlatma rezaletini yaparken, sıfır cihaz alan batataryası yeni iphone 6s kullanıcısı
olan kullanıcıların suçu ne?
Kendin den önce iphone 6 serisi satın alan kişiler sorun yaşamasın diye, bir güncelleme ile yavaşlatılmış telefonu yeni almış kullanıcıya kazık atıp, bu şekil de zorunda bırakmak neyin nesi?
Apple lütuf etmiş garanti kapsamın da ücretsiz değişeceğine, bu güncelleme adı altında işlemci yavaşlatma rezilliği karşısında, indirimli batarya değişim programı başlatmakla.
Apple bu abi! bana 4 sene güncelleme veriyor diye övünmeye devam edin siz.
2 sene den sonrası hava civa, kullanıcının kullanım deneyimlerini, profili hakkında bilgi alıp takip eden, sömüren, eskitme politikası güde sözde güncellemeler.
2 sene dolmadan, koyduğun batarya dan dolayı işlemciyi yavaşlatacaksam, O bionic 7nm teknolojik işlemcinin hızına neden O kadar para vereyim.
Koyduğun batarya kapasitesi 2 sene O işlemciyi randımanlı desteklemiyorsa, ya batarya yı garanti kapsamın da ücretsiz değiştir, ya da her sene geliştirdiğin işlemci ile performansı eş değer batarya nın kapasitesini düzgün ayarla.
Bu şeye benziyor, dünyanın en hızlı arabasını yapıp da, yakıt deposunu 40-50 litre yerine 20 litre ile sınırlaması yüzünden bir depo ile 100 km yapmasına.şikayetler üzerine Üretici de yazılımla hız limiti koyup diyor ki düşük hızlar da sürersen 200- 300km yol kat edersin diyip sorumluluğu kabul etmiyor. Düşük hızda kullanacaksam ne anlamı kaldı?
Yurt dışında bu skandal ile kullanıcılar toplu olarak Apple a dava açtılar. Adamlar hakkını ararlar,
Biz de ise indirimli değişim programı vs şöyle fiyat böyle fiyat diyince, Yok kur dolar şöyle olsa böyle olsa batarya şu fiyata gelirdi hesabını yapıp,
Kraldan çok Kralcılar Apple ın ne suçu var diyor.