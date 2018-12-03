Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hatırlatma: iPhone'lar için indirimli pil değişim kampanyası 31 Aralık'ta sona eriyor

Apple'ın eski iPhone'ları kasten yavaşlattığı ortaya çıktıktan sonra başlattığı indirimli pil değişim kampanyası bitiyor. 1 Ocak 2019 itibariyle pil değişim ücretleri artacak.
5 ay
23,1b
1
29
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Pil performansı eskisi gibi olmayan bir iPhone'unuz varsa yeni pil takılmasının zamanı gelmiş demektir. Bildiğiniz gibi Apple'ın şu anda 319 TL'lik normal fiyat yerine 199 TL gibi indirimli fiyatla yararlanılabilecek bir pil değişim kampanyası var.
Ayrıca Bkz. "Infinity-O ekranlı dünyanın ilk telefonu Galaxy A8s'in tanıtılacağı tarih açıklandı"
Ancak iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modelleri için geçerli olan bu kampanya 31 Aralık tarihinde sona erecek.

Eski iPhone'ların kasten yavaşlatıldığı ortaya çıkmıştı

Apple söz konusu pil değiştirme programını eski iPhone'ların performansını düşürdüğü ortaya çıkınca başlatmıştı. Şirket daha sonra ise bunu pili yıpranmış iPhone'ların beklenmedik şekilde kapanmasını önlemek için yaptığını söyledi.
Sonuç olarak kullanıcıların 31 Aralık tarihine kadar indirimli fiyattan yararlanma imkanı var. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yukarıda bahsi geçen tüm modeller için garanti kapsamı dışında pil değişim ücreti 199 TL'den 319 TL'ye yükselecek. iPhone X’un batarya değişim ücreti ise 449 TL olacak.

https://support.apple.com/tr-tr/iphone/repair/service/battery-power Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
OverClocK1ng 5 ay en beğenilen
Düşünsenize. Adamlar telefonu yavaşlattık diye bir de batarya satıyorlar.
80 lira edecek ama daha önce 129 a değiştirdikleri bataryayı "Normalde 319 ama 199 a değiştiriyoruz" deyip fırsat locası yapıyorlar...
Düşünsenize. Adamlar telefonu yavaşlattık diye bir de batarya satıyorlar.80 lira edecek ama daha önce 129 a değiştirdikleri bataryayı "Normalde 319 ama 199 ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaSSive 5 ay Mr. Jingles
Sen olayı anlamamışsın bence.
Şimdi iphone 6 ve 6s serilerinde, ister satın alınma zamanına bağlı olarak, isterse her kullanıcının değişen bataryayı şarj deşarj sürelerine bağlı olarak, batarya şarj tutma kapasitesi 2 sene garanti verdiğin bir cihaz da, düşmeye başlayınca,benim ve birçok kullanıcı nın iphone u arada brick olup, batarya standby süreleri vb şikayetler artınca bunun çözümü olarak çaktırmadan hem işlemcisini bir yazılım güncellemesi ile downclok yapıcaksın, sonra foyan ortaya çıkınca bunu müşterinin yararına yapmışsın gibi,

(garanti kapsamında bataryaları ücretsiz değiştirmek yerine)
işlemciyi olması gereken hızda kullanmak istiyorsan ya batarya nı değiştireceksin, ya da al sana downclock butonu ister yavaşlat istersen bataryan 2 sene den önce bu işlemci hızını kaldırmamaya başlayınca, batarya standby sürelerin düşünce ister değilştir, istersen menü ye ekledim kendin yavaşlat diye seçenek sunacaksın.
Apple suçlu olurmu hiç dimi.
O değil de hadi batarya şarj döngüsü eskiyince telefonları brick olanlar, batarya standby süreleri kısalanlar için, işlemciyi güncelleme adı altın da yavaşlatma gibi bir çözüm sunan Apple a sormak gerek,
Foyası ortaya çıksın çıkmasın, bu işlemci yavaşlatma rezaletini yaparken, sıfır cihaz alan batataryası yeni iphone 6s kullanıcısı
olan kullanıcıların suçu ne?
Kendin den önce iphone 6 serisi satın alan kişiler sorun yaşamasın diye, bir güncelleme ile yavaşlatılmış telefonu yeni almış kullanıcıya kazık atıp, bu şekil de zorunda bırakmak neyin nesi?
Apple lütuf etmiş garanti kapsamın da ücretsiz değişeceğine, bu güncelleme adı altında işlemci yavaşlatma rezilliği karşısında, indirimli batarya değişim programı başlatmakla.
Apple bu abi! bana 4 sene güncelleme veriyor diye övünmeye devam edin siz.
2 sene den sonrası hava civa, kullanıcının kullanım deneyimlerini, profili hakkında bilgi alıp takip eden, sömüren, eskitme politikası güde sözde güncellemeler.
2 sene dolmadan, koyduğun batarya dan dolayı işlemciyi yavaşlatacaksam, O bionic 7nm teknolojik işlemcinin hızına neden O kadar para vereyim.
Koyduğun batarya kapasitesi 2 sene O işlemciyi randımanlı desteklemiyorsa, ya batarya yı garanti kapsamın da ücretsiz değiştir, ya da her sene geliştirdiğin işlemci ile performansı eş değer batarya nın kapasitesini düzgün ayarla.
Bu şeye benziyor, dünyanın en hızlı arabasını yapıp da, yakıt deposunu 40-50 litre yerine 20 litre ile sınırlaması yüzünden bir depo ile 100 km yapmasına.şikayetler üzerine Üretici de yazılımla hız limiti koyup diyor ki düşük hızlar da sürersen 200- 300km yol kat edersin diyip sorumluluğu kabul etmiyor. Düşük hızda kullanacaksam ne anlamı kaldı?
Yurt dışında bu skandal ile kullanıcılar toplu olarak Apple a dava açtılar. Adamlar hakkını ararlar,
Biz de ise indirimli değişim programı vs şöyle fiyat böyle fiyat diyince, Yok kur dolar şöyle olsa böyle olsa batarya şu fiyata gelirdi hesabını yapıp,
Kraldan çok Kralcılar Apple ın ne suçu var diyor.
Sen olayı anlamamışsın bence.Şimdi iphone 6 ve 6s serilerinde, ister satın alınma zamanına bağlı olarak, isterse her kullanıcının değişen bataryayı şarj de...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bay Robot 5 ay
Eskiden 129₺ idi.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
func0 5 ay
kesinlikle değişimi tavsiye ederim pil sağlığınınız düşük yüzdelerde ise özellikle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
~Lion King~ 5 ay
iphone 5s'te uygun fiyatlı pil değişimine tabii mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aNTIWIRUS 5 ay
Arkadaşlar orjinal iphone 5s bataryası nerden bulabilirim ve kaç para eder iyi günler çok teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SidalTokyar 5 ay
Yeterince para vermiyormuşuz gibi yeni güncellemeler ve benzeri şeylerden kendi kendine batarya ömrünü azaltan telefona birde batarya parası veriyoruz. Değiştirince tekrar kısa sürede ömrü azalmayacakmış gibi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
poyrazlık 5 ay
Neden hala kullanıyoruz, ya da neden yerli üretici dediğimiz embesiller bu kaliteyi yakalayamıyor, kısmen mi, evet ama yetmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutech 5 ay
Selamlar,
Haber yanlış aktarılınca bazı yorumlarda garip olmuş. Pil değişim kampanyası 6 ve üzeri modellerde garantili cihazlar için ücretsiz. Garantisi olmayan cihazlarda ücret talep ediliyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaSSive 5 ay umutech
Selam,şimdi ben de Apple TR den baktım da ,daha önce de durum böyle miydi bilmiyorum ama dediğiniz gibi garantisi devam eden cihazlar için ücretsiz miş.
Olması gereken de bu zaten.
Sanırım garantisi devam etse de, 5-6 aylık vb cihazın bataryasını değiştirmezler.
Bildiğim kadarı ile teste tabi tutuyorlar batarya yı,gerekli ise değiştiriyorlar.
Fakat burada ki DH editörü nün yaptığı yanıltıcı haber için tebrik etmek gerek.
Milleti yanlış yönlendiriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dencedenceo 5 ay
Apple yine keriz avında
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mechul19 5 ay
Xiomia mi 6 candır;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enescooo 5 ay
Yurt dışından pasaporta kayıtlı gelen ve 2 yıldan fazladır türkiye’de kullandığım 6 plus telefonum bu sözde kampanya ya dahil mi? Yani gidip bataryayı değiştirebiliyor muyum bende...
Bilgilendirirseniz sevinirim...
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tuilde 5 ay enescooo
Bende merak ediyorum bu durumu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xbreakx 5 ay enescooo
support.apple.com/...
Garanti kapsamında ise ücretsiz değilse linki kontrol edin.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umit d 5 ay
yazık şu telefona verilen paralara
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
23074 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, indirim ve
8 etiket daha kampanya cep telefonu pil değişim Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Türk Telekom, AKN ve AKK'yı kaldıracak mı? Sınırsız internet mümkün mü? 5 ay Apple 5G destekli iPhone'u 2020'ye kadar piyasaya sürmeyecek 5 ay Hakan: Muhafız dizisinin ikinci sezonu onaylandı 5 ay NVIDIA, yapay zekâ sayesinde interaktif bir dünya yarattı 5 ay Captain Marvel filminin yeni fragmanı yayımlandı 5 ay Volkswagen'in uygun fiyatlı elektrikli otomobili aslında tanıdık bir model olacak 5 ay Delikli ekrana sahip Huawei Nova 4'ün lansman tarihi açıklandı 5 ay Quora 100 milyon kullanıcının bilgilerini sızdırdı 5 ay Yılın üçüncü çeyreğinde giyilebilir cihaz pazarının lideri Xiaomi 5 ay Apple ve Qualcomm kozlarını mahkemede paylaşacak 5 ay Tron yeni bir uygulama geliştirme yarışması duyurdu 5 ay App Store, Apple Music ve iTunes platformlarında yılın en iyileri belli oldu 5 ay Facebook ve MIT, 4 milyar insana açık adres tanımlayacak yapay zeka geliştiriyor 5 ay Samsung Galaxy S10 Plus'ın tasarımı açığa çıktı 5 ay Nvidia Titan RTX duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 5 ay SpaceX, aynı Falcon 9 roketini üçüncü defa indirmeyi başardı 5 ay 2si1 | Sony'e neden ceza kesildi? 5 ay Dünyada bir ilk olarak tanıtılan akıllı araç asistanı: AVA 5 ay Yeni nesil Core X işlemciler daha erken bir dönemde gelecek 5 ay PlayStation Classic dünyayla aynı anda Türkiye’de satışa sunuldu 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Hatırlatma: iPhone'lar için indirimli pil değişim kampanyası 31 Aralık'ta sona eriyor Sonraki Çift ekranlı Vivo NEX Dual ile ilgili basın görselleri de geldi 5 ay Google Play 2018 en iyiler belli oldu 5 ay Infinity-O ekranlı dünyanın ilk telefonu Galaxy A8s'in tanıtılacağı tarih açıklandı 5 ay Hyundai'nin pickup modeli "en kısa sürede" yollarda olacak 5 ay Suyla çalışan otomobiller gerçek mi oluyor? Geri dönüştürülebilir su bazlı yakıt geliştirildi 5 ay Amazon, kasiyersiz sistemini daha büyük marketlerde kullanmaya hazırlanıyor 5 ay Uydu verileri Tahran’ın yavaş yavaş toprağa gömüldüğünü gösteriyor 5 ay Samsung Nijerya, iPhone üzerinden tweet attığı anlaşılınca hesabını kapattı 5 ay Huawei Mate 20 Pro, yiyeceklerin kalori miktarını tespit ediyor 5 ay Türkiye'nin otomobili ilk etapta yüzde 30 yerli olacak 5 ay Intel kripto madencilerin enerji tüketimini yüzde 15 azaltma peşinde 5 ay Hangouts Chat ve Meet son kullanıcıya açılıyor 5 ay Güncellenmiş AirPods modeli gelecek yıl, yenilenmiş AirPods modeli ise 2020 yılında gelecek 5 ay Afrika’nın enerji sorununa blok zinciri çözüm olabilir 5 ay Pac-Man blok zinciri teknolojisi ile buluştu 5 ay Kaza sonrası yardım çağıran bisiklet kaskı üretildi 5 ay Çift ön kameralı Galaxy S10+'un ekran tasarımı daha farklı olacak 5 ay Yeni Örümcek-Adam filmi eleştirmenlerden tam not aldı 5 ay Blizzard, önümüzdeki sene birden fazla Diablo oyunuyla geri dönecek 5 ay Drone'ları kontrol etmek yakında daha kolay olacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye'de köylüler aşırı tembel. Ancak
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Marksizm-komünizm hakkında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim