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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Infinity-O ekranlı dünyanın ilk telefonu Galaxy A8s'in tanıtılacağı tarih açıklandı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy A8s'in tanıtım tarihini resmen açıkladı. Infinity-O ekranlı dünyanın ilk telefonu önümüzdeki hafta lanse edilecek. Detaylar haberimizde...
5 ay
8,3b
1
11
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung yakında tanıtacağı yeni Galaxy telefonunun lansman tarihini açıkladı. Bu duyuru ile birlikte Güney Koreli şirketin delikli ekrana sahip akıllı telefon çıkaran ilk üretici olacağı da kesinleşti. Çinli teknoloji devi Huawei de böyle bir cihaz çıkaracak. Ancak Nova 4 adlı telefonun 17 Aralık'ta duyurulması planlanıyor.
Samsung merakla beklenen Galaxy A8s'in 10 Aralık tarihinde resmen tanıtılacağını açıkladı. Şirkete ait Weibo hesabında yayınlanan poster akıllı telefonun tasarımını açıkça ortaya koydu.
Ayrıca Bkz. "Galaxy A8s, 3.5 mm kulaklık girişi olmayan ilk Samsung telefon olabilir"
Cihazın ekranın sol üst köşesinde, selfie kamerasını barındıran bir delik olacak. Ayrıca afişteki telefonun ekranında "Real Galaxy" (Gerçek Galaxy) yazısı var. Alt kısımda ise Çince "Geleceğe Bakış" yazıyor.

Galaxy A8s'in teknik özellikleri nasıl olacak?

Samsung Galaxy A8s'in Qualcomm Snapdragon 710 yonga seti ve 6 GB RAM ile güçlendirileceği konuşuluyor. Ayrıca cihaz 128 GB depolama alanına sahip olacak.
Ayrıca telefon, sol üst köşesinde 24 MP selfie kamerasının yerleştirildiği bir delik olan 6.39 inç boyutunda ekran ile gelecek. Samsung bu ekran tasarımını "Infinity-O" olarak adlandırıyor.
Samsung Galaxy A8s'in 25 MP + 5 MP + 10 MP çözünürlüğünde sensörlere ev sahipliği yapan üçlü arka kamera sistemi ile donatılması bekleniyor. İhtiyaç duyacağı enerjiyi 3.400 mAh pilden alacak cihaz, 3.5 mm kulaklık girişine sahip olmayan ilk Samsung telefon olabilir.

https://www.weibo.com/2031482343/H5xUMBLS3?from=page_1006062031482343_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1543843143486 Yorum Yaz
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danger1513 5 ay en beğenilen
Bunu beğenmeyen gitsin 2 metrelik centikli telefon kullansın.
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bortecine09 5 ay
Şimdi oraya bant da yapışmaz ki!
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strathmorea 5 ay
İnfinitiii o, sanarsın yılın inovasyon olayı, ekranda dönüm noktası. Vee dünyanın ilk infinity ekranı. E ee yani? Ekranda centikten sonra hatta daha kötü bir görünüm. Ne izlersen izle ne yaparsan yap göz oraya gidecek ve ekran deneyimini aşağı çeken bir tasarım özrü sadece.
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Manhunt Three 5 ay
Oppo ??
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Caglarerdogdu 5 ay
Merakla beklemedeyiz.
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danger1513 5 ay en beğenilen
Bunu beğenmeyen gitsin 2 metrelik centikli telefon kullansın.
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Snmzalp 5 ay
Daha simetrik bir şekilde konumlansa evet güzel olabilirdi ama şu haliyle çentikten daha berbat bir görüntüye sahip
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koyunsavar 5 ay

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




S10+ iddiası doğru ise berbat ötesi tasarım. 4 tarafı Karadeniz olmuş
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Bysnbad 5 ay koyunsavar
Boyle bi sekil gelmeyeck bi sahte web adresinde boyle tasarimlar cikiyo ama sonucta bu tasarimla gelmiyo arkadasim
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koyunsavar 5 ay
Bence bu iyi görünüyor ama bugün heryerde resim düştü s10 un pahalı modelinin olduğunu iddia ediyorlar çok berbat ve çirkin eğer doğru ise. 15 yıllık Samsung maceram sona erecek galiba.
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pro-üye 5 ay
İnfinity-O tarzı kesinlikle çentikten çok daha iyi bir çözüm. Zaten kamera kısmının bildirim çubuğu kısmına gelmesi ile sanki kamera bildirim çubuğunda gibi görünecek. Samsung tan güzel çözüm
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SONEKTRA 5 ay
Güzel aslında
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samsung, akıllı telefon ve
8 etiket daha ekran cep telefonu lansman galaxy a8s infinity-o Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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