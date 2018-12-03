Infinity-O ekranlı dünyanın ilk telefonu Galaxy A8s'in tanıtılacağı tarih açıklandı

Samsung yakında tanıtacağı yeni Galaxy telefonunun lansman tarihini açıkladı. Bu duyuru ile birlikte Güney Koreli şirketin delikli ekrana sahip akıllı telefon çıkaran ilk üretici olacağı da kesinleşti. Çinli teknoloji devi Huawei de böyle bir cihaz çıkaracak. Ancak Nova 4 adlı telefonun 17 Aralık'ta duyurulması planlanıyor.

Samsung merakla beklenen Galaxy A8s'in 10 Aralık tarihinde resmen tanıtılacağını açıkladı. Şirkete ait Weibo hesabında yayınlanan poster akıllı telefonun tasarımını açıkça ortaya koydu.

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Cihazın ekranın sol üst köşesinde, selfie kamerasını barındıran bir delik olacak. Ayrıca afişteki telefonun ekranında "Real Galaxy" (Gerçek Galaxy) yazısı var. Alt kısımda ise Çince "Geleceğe Bakış" yazıyor.

Galaxy A8s'in teknik özellikleri nasıl olacak?

Samsung Galaxy A8s'in Qualcomm Snapdragon 710 yonga seti ve 6 GB RAM ile güçlendirileceği konuşuluyor. Ayrıca cihaz 128 GB depolama alanına sahip olacak.

Ayrıca telefon, sol üst köşesinde 24 MP selfie kamerasının yerleştirildiği bir delik olan 6.39 inç boyutunda ekran ile gelecek. Samsung bu ekran tasarımını "Infinity-O" olarak adlandırıyor.

Samsung Galaxy A8s'in 25 MP + 5 MP + 10 MP çözünürlüğünde sensörlere ev sahipliği yapan üçlü arka kamera sistemi ile donatılması bekleniyor. İhtiyaç duyacağı enerjiyi 3.400 mAh pilden alacak cihaz, 3.5 mm kulaklık girişine sahip olmayan ilk Samsung telefon olabilir.

https://www.weibo.com/2031482343/H5xUMBLS3?from=page_1006062031482343_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1543843143486