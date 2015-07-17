Hava durumu uygulaması 4castr güncellendi

Windows Phone 8 ve 8.1 cihazlar için hazırlanan popüler hava durumu uygulaması 4castr, önemli yenilikler ile 2.0 sürümüne güncellendi.





Gelişmiş özelliklerle gelen 4castr, sade ve modern ara yüzü ile belirlenen bölgeler hakkında ayrıntılı bilgiler verebiliyor. 10 günlük ileriye dönük hava bilgileri yanında, ABD ve Avrupa merkezli ülkelerin radar görüntülerini de aktarabilen uygulama, sıcaklık, rüzgar, nem ve görüş mesafesi gibi ayrıntıları da gözler önüne serebiliyor.

Yayınlanan son sürümüyle bünyesine yağmur alarmı, yağmur için sessiz saatler, devlet alarmları, ay durumu, saatlik basınç durumu ve canlı karonun radar zoom seviyesini değiştirme gibi yenilikler eklenen 4castr uygulaması, ayrıca artık İngilizce konuşmayan bölgeler için daha iyi bir alternatif oluşturuyor, birçok hatadan kurtularak ay değişiklikleri alıyor ve .mp3'den .waw ses formatına geçilmesiyle telefonlarda daha az yer kaplıyor.

Ücretsiz olarak sunulan 4castr uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/4castr-20-windows-phone-adds-rain-alerts-moon-phase-data-and-more