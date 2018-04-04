Hava trafik kontrol sistemi bozuldu, Avrupa'daki uçuşların yarısı etkilendi

Dün akşam saatlerinde Avrupa Birliği'nin hava trafik koordinasyon kuruluşu olan Eurocontrol'deki sistemlerde meydana gelen hata başta Avrupa olmak üzere Afrika ve Orta Doğu'daki çok sayıda uçuşu etkiledi. Her gün 41 ülkeden yaklaşık 30.000 uçuşu yönlendiren Brüksel merkezli kuruluşun Twitter hesabından yaptığı açıklamalara göre Avrupa Birliği üye ülkelerindeki uçuşların yarısı arızadan etkilendi ve uçuşlarda gecikme yaşandı.

Acil durum planı yetmedi

Arızayla ilgili gelişmeleri Twitter hesabından paylaşan Eurocontrol ilk olarak hava trafiğini ve havalimanlarını yönlendirmek için kullanılan sistemde bir arıza meydana geldiğini ve kurumun acil durum planını devreye soktuğunu bildirdi. Acil durum planı ile uçuşların yüzde 10'luk kısmının etkilenebileceğini ve uçuşların gecikebileceğini ifade eden Eurocontrol havadaki uçakların güvenliğiyle ilgili bir problem olmadığını da ekledi. İlerleyen saatlerde ise acil durum planının birkaç saat daha sürdürüleceği ve 4 Nisan'daki uçuşların da arızadan etkilenebileceği belirtildi.

Son olarak dün Avrupa ağındaki 29.500 uçuşun yarısının, arızadan etkilendiğini açıklayan Eurocontrol, bugün sabah saatlerinde yaşananlardan dolayı özür dilerken bütün sistemlerin normal şekilde çalışmaya başladığını bildirdi. Avrupa'daki bazı hava yolu şirketleri arızadan etkilendiklerini Twitter'dan yolcularına iletirken Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi de arızanın giderildiğini ancak uçuşların normale dönmesinin zaman alacağını açıkladı. Ekşi, yolcuların en az şekilde etkilenmesi için Eurocontrol, SHGM ve DHMİ ile çalıştıklarını da ekledi.

https://www.theverge.com/2018/4/3/17193814/eu-eurocontrol-brussels-system-failure-flight-plans-airlines-delays-grounded