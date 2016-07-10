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Hayaletleri önce cebinizde avlayın

Kült seri Hayalet Avcıları’nın tamamen kadınlardan oluşan yeni ekibi ay sonunda vizyona girmeye hazırlanırken, Ghostbusters: Slime City oyunu da indirmeye sunuldu.
2 yıl
7,7b
1
6
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kült seri Hayalet Avcıları’nın tamamen kadınlardan oluşan yeni ekibi ay sonunda vizyona girmeye hazırlanırken, mobil oyunu da indirmeye sunuldu. Ghostbusters: Slime City, filmden sonrasına odaklanıyor.

Hayaletleri avlamakla görevli ekibi canlandırdığınız oyun, akıcı oynanış ve çizgi film tadındaki görselleri ile dikkat çekiyor. New York şehrinde giderek artmaya başlayan hayalet tehdidi, ekibi harekete geçiriyor. Ekip, proton silahları ile hayaletlerin peşine düşerken, merkezlerini geliştirmeye ve silahlarını güçlendirmeye çalışıyor.

Ayrıca Bkz. "Yürüyen ölüler bu kez sonsuz koşu türüne geldi"

Üçüncü şahıs kamerasından oynanan oyunda, hayaletleri vurmak için üzerlerine seri bir şekilde tıklamanız yeterli. Bunun haricinde karakter zaten otomatik olarak siper alıyor ve hareket ediyor. Vurduğunuz hayaletleri tutup sürükleyerek kapanın içerisine atıyorsunuz. Binaları tek tek temizlerken, tecrübe kazandıkça şehrin daha tehlikeli bölgeleri açılıyor. Global liderlik listesinde üst sıralar için farklı ödüller de konmuş. Oyun ücretsiz.


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28ky28 2 yıl
Ps2 de ki oyununu ne oynardım be
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Master_Evil 2 yıl
atari nes dönemindeki oyununu bitirmiştim o geldi aklıma
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coollive 2 yıl
bu oyunuda pokemon go gibi yapabilirler bence , pokemon yerine dışarda hayalet kovalardık
1 Yanıt Yanıtla +1
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interwap 2 yıl coollive
coollive
bu oyunuda pokemon go gibi yapabilirler bence , pokemon yerine dışarda hayalet kovalardık

Aynen bunu yazacaktım. Birde Şirinler :)
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yunskrgl 2 yıl
başka yerde avladığımız yok saten admin bey sakin.!
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