Yürüyen ölüler bu kez sonsuz koşu türüne geldi

Uzun süredir Telltale firmasının elinde farklı bir konsept olarak mobil platformlara sunulan The Walking Dead, bu kez sonsuz koşu türüne geçiş yapıyor. Bir süredir iOS platformunda olan Fear the Walking Dead: Dead Run, şimdi Android platformuna geldi.

Fear The Walking Dead dizisini temel alan sonsuz koşu oyunu, Red Fly Studio tarafından geliştirildi. Karanlık bir temaya sahip olan oyunda, karakterler de gölge tarzında tasarlanmış. Oyunda önünüze çıkan engellerden çok, çevrenizde beliren zombilere odaklanıyorsunuz.

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Oyunun kamera açıları senaryoya göre ya sağa doğru ya da ileriye doğru akıyor. Ayrıca duruma göre koşuyor veya yürüyorsunuz. Yanınızda bulunan silahlarla, size yaklaşan zombileri vurmanız gerekiyor. Eğer zombiler yaklaşırsa, duruyor ve levye ile vurmaya çalışıyorsunuz. Birden fazla zombiye aynı anda yakalanırsanız oyun bitiyor.

Oyunda iki farklı mod mevcut. Sonsuz modda mekana bağımlı kalmadan sürekli ilerliyorsunuz. Senaryo modunda ise 3 farklı bölümde olaylar gelişiyor. Kamera açıları da bu modda değişiyor. Ayrıca bazı mekanlarda durarak özel bölgelere odaklanmanız gerekebiliyor. Oyun ücretsiz.