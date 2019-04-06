Haziran ayına kadar dört LG modeli Android Pie güncellemesi alacak

Lider akıllı telefon üreticilerinden biri olan LG, ne yazık ki konu cihazlarına sistem güncellemelerini zamanında ulaştırmak olduğunda sınıfta kalıyor. Google, Android'in son sürümü Android 9 Pie'ı yayınlayalı neredeyse 1 yıl geçti ancak şirket şimdiye dek yalnızca iki cihazı için Android Pie güncellemesi yayınladı. Bunlar G7 One ve G7 ThinQ.

Neyse ki bu yıl içerisinde Android 9 Pie güncellemesi alan LG modelleri bu ikisi ile sınırlı kalmayacak. Şirket, bu yıl Haziran ayına kadar güncelleme alacak olan akıllı telefon modellerinin listesini yayınladı. Yayınlanan listeye göre V30, V30S ThinQ, V35 ThinQ ve V40 ThinQ olmak üzere dört LG modeli Haziran ayında Android 9 Pie güncellemesi almış olacak.

https://www.gsmarena.com/these_lg_smartphones_will_get_android_pie_update_by_june-news-36420.php

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Cihazların hangi tarihlerde güncelleme alacaklarına dair henüz kesin bir bilgimiz yok. Ayrıca şunu da belirtmeliyiz ki,'nin yayınladığı liste ve bahsi geçen zaman dilimiiçin geçerli. Yani cihazların farklı bölgelerde daha geç tarihlerde güncelleme almaları oldukça olası. Yine de bahsi geçen dört cihazın bu yıl içerisinde kesin olarak güncelleme alacaklarını söyleyebiliriz.