He-Man macerası mobilde devam ediyor

Bir dönemin fenomen animasyon serisi He-Man için bir sinema filmi dedikoduları devam ederken, mobil tarafta da ilk adımlar gelmeye başladı. He-Man Tappers of Grayskull adındaki oyun, büyük bir heyecan sunmasa da en azından eski anıları yeniden canlandırıyor.
Tıkla ve öldür türünde bir oyun olan He-Man Tappers of Grayskull, hikayedeki kötüleri ekrana tıklayarak öldürmenizi konu ediniyor. Herhangi bir tehlike veya savaş konularının olmadığı oyunda, sürekli ekrana tıklamanız gerekiyor. Ne kadar hızlı tıklarsanız düşman o kadar hızlı ölüyor.Ayrıca Bkz. "Narcos ile kartel savaşları mobilde"
İlerleyen bölümlerde düşmanların gücü arttıkça ve boss dövüşlerinde tıklamak çok yorucu olabiliyor. Bu bakımdan He-Man karakterinin yeteneklerini ve gücünü elde ettiğiniz paralarla attırmanız gerekiyor. Ayrıca yakın dostlarınız kilidi açılarak aranıza katılıyor ve sizinle birlikte savaşıyor. Yardımcı karakterlerin gücünü arttırarak da öldürme zamanını düşürebilirsiniz.
He-Man, Orko, She-Ra, General, Tila gibi iyi karakterlerin yanında İskeletor gibi düşmanlar da sizi orijinal serinin atmosferine götürecek. 12 farklı konumda geçen oyunda 37 farklı nesne toplayabiliyorsunuz. Oyun ücretsiz.
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