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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

He-Man macerası mobilde devam ediyor

Bir dönemin fenomen animasyon serisi He-Man için bir sinema filmi dedikoduları devam ederken, mobil tarafta da He-Man Tappers of Grayskull oyunu indirmeye sunuldu.
2 yıl
6,4b
1
12
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönemin fenomen animasyon serisi He-Man için bir sinema filmi dedikoduları devam ederken, mobil tarafta da ilk adımlar gelmeye başladı. He-Man Tappers of Grayskull adındaki oyun, büyük bir heyecan sunmasa da en azından eski anıları yeniden canlandırıyor.

Tıkla ve öldür türünde bir oyun olan He-Man Tappers of Grayskull, hikayedeki kötüleri ekrana tıklayarak öldürmenizi konu ediniyor. Herhangi bir tehlike veya savaş konularının olmadığı oyunda, sürekli ekrana tıklamanız gerekiyor. Ne kadar hızlı tıklarsanız düşman o kadar hızlı ölüyor.

Ayrıca Bkz. "Narcos ile kartel savaşları mobilde"

İlerleyen bölümlerde düşmanların gücü arttıkça ve boss dövüşlerinde tıklamak çok yorucu olabiliyor. Bu bakımdan He-Man karakterinin yeteneklerini ve gücünü elde ettiğiniz paralarla attırmanız gerekiyor. Ayrıca yakın dostlarınız kilidi açılarak aranıza katılıyor ve sizinle birlikte savaşıyor. Yardımcı karakterlerin gücünü arttırarak da öldürme zamanını düşürebilirsiniz.

He-Man, Orko, She-Ra, General, Tila gibi iyi karakterlerin yanında İskeletor gibi düşmanlar da sizi orijinal serinin atmosferine götürecek. 12 farklı konumda geçen oyunda 37 farklı nesne toplayabiliyorsunuz. Oyun ücretsiz.

Google Play linki için tıklayınız


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olağan_şüpheli 2 yıl en beğenilen
He-man google de hesap açmış , kimin adına?

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Barni Moloztaş 2 yıl MAXSTAR
MAXSTAR


YA BEN ATACAKTIM
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TearsForFears 2 yıl
clicker heroes benzeri oyun yapmışlar ama büyük yaratıklar güzel olmuş indiriyorum
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0MG90 2 yıl
Keşke bunun da filmi çıksa :D
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wolfestein 2 yıl 0MG90
0MG90
Keşke bunun da filmi çıksa :D

1987 yapımlı bir he man filmi var zaten.
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tutankenshta 2 yıl 0MG90
0MG90

Keşke bunun da filmi çıksa :D

çekmişlerdide kötü kopyası oldu... ne karakterler nede film benzemedi çöp oldu...
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SEO-Uzmanı 2 yıl
şu bıyıklı babana benziyo :)
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SEO-Uzmanı 2 yıl
parmaklamadığınız bi bu vardı,
onuda şimdi parmaklıyorsunuz !
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olağan_şüpheli 2 yıl en beğenilen
He-man google de hesap açmış , kimin adına?

Gölgelerin gücü adına
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