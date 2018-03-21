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Hediye sandıkları Star Wars: Battlefront II oyununa geri dönüyor

Star Wars: Battlefront II oyununda hediye sandıkları yeniden hayata geçecek. Bununla birlikte sadece kozmetik güncellemeler olacak ve oynanışa etki etmeyecek.
1 yıl
1,4b
1
7
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Büyük tartışmalara neden olan ve hükümet seviyesinde müdahaleler gördüğümüz Star Wars: Battlefront II oyunundaki paralı hediye sandıkları geri dönüyor. EA bu kez eleştirilerin önünü alacak bazı düzenlemeler yapmış.

Adaletli sandıklar

İlk olarak firmanın daha önce de açıkladığı gibi hediye sandıkları artık kozmetik hediyeler kazandırıyor. Bu hediyeler daha çok karakterin görünümünü etkiliyor. Güç veya silah kazandırmıyor. Bu sandıklar oyun içi puanlarla veya gerçek paralarla satın alınabiliyor.

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İkincisi ve en önemlisi yeni karakterler, silahlar veya güçlendirmeler sadece oyun oynayarak topladığınız puanlarla alınabiliyor. Daha önce onlarca dolar para ödeyerek adil olmayan bir şekilde avantaj sahibi olma artık tarihe karıştı.

Oyun oynadıkça tecrübe puanları kazanıyor ve seviye atlıyorsunuz. Her seviye atlayışta bir yetenek puanı kazanıyorsunuz. Bu puan da Star Card adı verilen bahse konu avantajları barındıran kartları açıyor.

Yani kısaca oyunda ekipman ve karakter sahibi olabilmek için oynamak zorundasınız. Bu sayede tüm oyuncular arasında bir adalet de sağlanmış olacak. Bakalım oyuncuların buna tepkisi ne olacak? Yeni sistem bugün hayata geçiyor.

 

http://www.guru3d.com/news-story/ea-to-add-loot-boxes-to-star-wars-battlefront-ii-again-this-march.html Yorum Yaz
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Jedi Mind Tricks 1 yıl
Hocam bilgi için çok teşekkür ederim. Ben 1 aydır oynuyorum oyunu haberim yoktu yazdıklarınızdan. Doku-ani ve grevious-obi karakterleri eklenirse inanılmaz olur gerçekten. skinleri almayi gerçekten kolay yaptılar ea bir döndü tam döndü creditsleri de bol keseden dağıtıyorlar.
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TheNewAtilla 1 yıl
O değilde bu oyun şimdiye kadar gördüğüm en iyi grafiklere sahip
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St Batuhan 1 yıl
" Daha önce onlarca dolar para ödeyerek adil olmayan bir şekilde avantaj sahibi olma artık tarihe karıştı."
Bu olay zaten uzun zamandır yok. Yani oyun çıktı ve ardından tak diye bu olayı kapatmak durumunda kaldılar. Elbette bu seferki sıkıntı oyunda elde edilen para ile açılan sandıkların yaratabileceği adaletsizliklerdi. O da yeni sistemle tam olarak düzene girdi. Dün 5 el blast sonucunda gördüğüm yegane olay Officer sınıfını 2 level atlatmam ve bunun zevk vermesi oldu. Zira daha önceden elde edilen crafting partlar 480 tane iken anca 4. seviye kart alınabiliyordu. Şimdi 1 skill point ile alınabiliyor ve harcamak daha kolay geliyor. Üstüne zaten başarılı olan oyuncu da rahatça level atlıyor. Oynamadan önce 34 idi levelim ve bu eller sonrasında 36 oldu. Kesinlikle ödüllendirici bir sistem.
Nisan gibi de eldeki crafting partlar skill point olsun, çok çok daha kolay olacak çoğu şey. Üstüne cosmetic crateler gelsin, oyun şaha kalkacak zira yeni sezon da yayınlanacak.
1 Yanıt Yanıtla
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Jedi Mind Tricks 1 yıl St Batuhan
St Batuhan
" Daha önce onlarca dolar para ödeyerek adil olmayan bir şekilde avantaj sahibi olma artık tarihe karıştı."
Bu olay zaten uzun zamandır yok. Yani oyun çıktı ve ardından tak diye bu olayı kapatmak durumunda kaldılar. Elbette bu seferki sıkıntı oyunda elde edilen para ile açılan sandıkların yaratabileceği adaletsizliklerdi. O da yeni sistemle tam olarak düzene girdi. Dün 5 el blast sonucunda gördüğüm yegane olay Officer sınıfını 2 level atlatmam ve bunun zevk vermesi oldu. Zira daha önceden elde edilen crafting partlar 480 tane iken anca 4. seviye kart alınabiliyordu. Şimdi 1 skill point ile alınabiliyor ve harcamak daha kolay geliyor. Üstüne zaten başarılı olan oyuncu da rahatça level atlıyor. Oynamadan önce 34 idi levelim ve bu eller sonrasında 36 oldu. Kesinlikle ödüllendirici bir sistem.
Nisan gibi de eldeki crafting partlar skill point olsun, çok çok daha kolay olacak çoğu şey. Üstüne cosmetic crateler gelsin, oyun şaha kalkacak zira yeni sezon da yayınlanacak.

yeni sezondan kastınız yeni karakterler mi ?
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QuexSeeL 1 yıl
Sandık denilen itici sistem olacaksa böyle olmalı, EA ın aklı başına tokadı sağlam yiyince geldi. Bu saatten sonra ne kadar toparlarlar, oyun güzelliğine yakışır kitleye ulaşıp BF4 gibi yıllarca oynanacak bir oyun olur umarım.
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brshr 1 yıl
Gayet mantıklı. Tüm oyunlar bu şekilde olmalı.
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