Hediye sandıkları Star Wars: Battlefront II oyununa geri dönüyor

Büyük tartışmalara neden olan ve hükümet seviyesinde müdahaleler gördüğümüz Star Wars: Battlefront II oyunundaki paralı hediye sandıkları geri dönüyor. EA bu kez eleştirilerin önünü alacak bazı düzenlemeler yapmış.

Adaletli sandıklar

İlk olarak firmanın daha önce de açıkladığı gibi hediye sandıkları artık kozmetik hediyeler kazandırıyor. Bu hediyeler daha çok karakterin görünümünü etkiliyor. Güç veya silah kazandırmıyor. Bu sandıklar oyun içi puanlarla veya gerçek paralarla satın alınabiliyor.

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İkincisi ve en önemlisi yeni karakterler, silahlar veya güçlendirmeler sadece oyun oynayarak topladığınız puanlarla alınabiliyor. Daha önce onlarca dolar para ödeyerek adil olmayan bir şekilde avantaj sahibi olma artık tarihe karıştı.

Oyun oynadıkça tecrübe puanları kazanıyor ve seviye atlıyorsunuz. Her seviye atlayışta bir yetenek puanı kazanıyorsunuz. Bu puan da Star Card adı verilen bahse konu avantajları barındıran kartları açıyor.

Yani kısaca oyunda ekipman ve karakter sahibi olabilmek için oynamak zorundasınız. Bu sayede tüm oyuncular arasında bir adalet de sağlanmış olacak. Bakalım oyuncuların buna tepkisi ne olacak? Yeni sistem bugün hayata geçiyor.