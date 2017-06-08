Helikopter kazaları yerli engel tanıma sistemine zemin hazırladı





Şırnak’ta yaşanan son helikopter kazasında 13 askerin şehit olmasından sonra “Helikopter Engel Tanıma Sistemi” geliştirilmesi konusunda düşünceler yüksek sesle dile gelmiş, siyasiler tarafından da gündeme taşınmıştı. Bu konuda çalışmalar vakit geçmeden başladı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın çalışmalarla ilgili olarak Bakanlar Kurulu’nda bir sunum yaptığı, 2010 yılından bu yana üzerinde aralıklarla çeşitli çalışmalar yürütülen projenin nihayete erdirilmesi için ihaleye çıkılması da dahil olması üzere çeşitli seçeneklerin tartışıldığı ifade ediliyor.

Haritaların Güncel Olmayışı Sorun Teşkil Ediyor

Enerji nakil hatları haritası üzerinden çalışacak olan engel tespit sisteminin önündeki en büyük engel ise kullanılması planlanan dijital haritaların güncel olmayışı. Eldeki kullanılan tek veritabanı olan bu verilerin önemli bir güncellemeye ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Bu çerçevede de öncelikli olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Harita Genel Komutanlığı’nın birlikte bir çalışma yaparak bu haritaları güncellemesi gerekiyor.

Coğrafı koordinatlar ile güncellenecek ısı haritası sonrasında geliştirilecek olan teknoloji konumlama teknolojileri ile uçuş sırasında pilota görüntülü ve sesli olarak sistem yüksekliği de hesaplayarak uyarı verecek. Böylelikle de olası risklerin önüne teknolojik olarak geçilmiş olacak, risk asgari düzeye indirgenecek. Tabi oluşturulacak bir ekip ile enerji nakil hatlarının dijital ortamda sürekli olarak güncel tutulması gerekecek.

Askeri envanterde yer alan genel maksat ve taarruz helikopterleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan T-129 Atak helikopterlerine de bu teknolojinin entegre edilmesi planlanıyor.