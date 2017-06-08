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Helikopter kazaları yerli engel tanıma sistemine zemin hazırladı

Milli Savunma Bakanlığı, yaşanan helikopter kazaları sonrasında ”Helikopter Engel Tanıma Sistemi” geliştirilmesi için çalışmalarını hızlandırdı ancak ortada önemli bir sorun var.
1 yıl
17,3b
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21
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Şırnak’ta yaşanan son helikopter kazasında 13 askerin şehit olmasından sonra “Helikopter Engel Tanıma Sistemi” geliştirilmesi konusunda düşünceler yüksek sesle dile gelmiş, siyasiler tarafından da gündeme taşınmıştı. Bu konuda çalışmalar vakit geçmeden başladı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın çalışmalarla ilgili olarak Bakanlar Kurulu’nda bir sunum yaptığı, 2010 yılından bu yana üzerinde aralıklarla çeşitli çalışmalar yürütülen projenin nihayete erdirilmesi için ihaleye çıkılması da dahil olması üzere çeşitli seçeneklerin tartışıldığı ifade ediliyor.

Haritaların Güncel Olmayışı Sorun Teşkil Ediyor

Enerji nakil hatları haritası üzerinden çalışacak olan engel tespit sisteminin önündeki en büyük engel ise kullanılması planlanan dijital haritaların güncel olmayışı. Eldeki kullanılan tek veritabanı olan bu verilerin önemli bir güncellemeye ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Bu çerçevede de öncelikli olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Harita Genel Komutanlığı’nın birlikte bir çalışma yaparak bu haritaları güncellemesi gerekiyor.

Coğrafı koordinatlar ile güncellenecek ısı haritası sonrasında geliştirilecek olan teknoloji konumlama teknolojileri ile uçuş sırasında pilota görüntülü ve sesli olarak sistem yüksekliği de hesaplayarak uyarı verecek. Böylelikle de olası risklerin önüne teknolojik olarak geçilmiş olacak, risk asgari düzeye indirgenecek. Tabi oluşturulacak bir ekip ile enerji nakil hatlarının dijital ortamda sürekli olarak güncel tutulması gerekecek.

Askeri envanterde yer alan genel maksat ve taarruz helikopterleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan T-129 Atak helikopterlerine de bu teknolojinin entegre edilmesi planlanıyor.


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IhtiyarDelikanli 1 yıl en beğenilen
Mevzu yerli engel tanıma sistemi geliştirmek değilki İhaleyi hangi yandaşa peşkeş çekelim mevzusu
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ürüng ayıg toyon 1 yıl
Koskoca generali yüksek rütbeli askerleri kaybettikden sonra başlamak içler acısı halimizi bir kez daha gözler önüne seriyor.
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sarkat 1 yıl
Vardı da niye takmadınız o zaman.
Üstelik başbakan ne kadar tutarsa tutsun dışarıdan alacağız dedi daha geçen
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chinpoko 1 yıl
Her haltı ithal ettiğimiz gibi engel sistemini de ithal edemez miydik? İlle o kadar insanın mı ölmesi gerekiyordu? Daha önce keşfedilmemiş bir şey olsa eyvallah ama resmen zamanında birilerine peşkeş çekemedikleri için böyle davranıyorlar
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DH Misafiri 1 yıl
%100 seçim var bak bu şişirme sipariş haberler anca seçim zamanı çıkar... %99 güvenilirliği düşük...
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DH Misafiri 1 yıl
Ülkesine düşman ne kadar insanımız varmış şaşırdım açıkcası. BU yorumlara bakınca anladığım bu.
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Mimar SaNAN 1 yıl
Ülke olarak başımız sıkışmadan harekete geçmiyoruz. Bu mantıkla atom bombası yada savaş uçağı üretmemiz için ya uçak ambargosu ya atom bombası yememiz lazım.
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kadirirdem 1 yıl
Bizim devletin başına bir olay geldikten sonra çaresine bakıyorlar.Yani iş işten geçmiş oluyor.
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konsoldede 1 yıl
insana deger verilmiyor tr de ,kim olursan ol,avrupa hakli ne yapsin da alsin tr yi baslarina bela mi etsinler insana deger vermesini ögrenin ilk önce sonra avrupa hayalleri kurun
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Parola_18 1 yıl konsoldede
konsoldede

insana deger verilmiyor tr de ,kim olursan ol,avrupa hakli ne yapsin da alsin tr yi baslarina bela mi etsinler insana deger vermesini ögrenin ilk önce sonra avrupa hayalleri kurun

o iman ettiginiz batının sularında binlerce mülteci botu delinerek batırılmıyormuydu yav ? yada şu an tüm islam cografyalarında demokrasi getirecegiz diye bombalayan binlerce sivili katleden sizin batı deilmiydi

yada 9 türkü öldüren nazileri almanlar konuşmasınlar diye dünyanın gözü önunde infaz eden batımı ? haaa anladım senin batı dedigin 100 multeci aldı diye medyanız tarafından aziz ilan edilen kanada başbakanını kastediyorsun
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St Batuhan 1 yıl
İlla haritaları falan mı kullanmalıymış da problem çıkıyormuş. Kalkıp görüntü işleme gibi durumları değerlendiremiyor mu? Drone'larda bile engel tanıma sistemi varken askeriyenin helikopterine niye konulmamış acaba 2017 Türkiye'sinde?! Hadi karanlık falan olduğunda görüntü işleme çalışmaz deyin, ona da çözüm bulunur. Kızılötesi olur, sonarlı olur bir şekilde yapılır. Kaldı ki gündüz uçuşunda harita güncelleme gibi bir görev de üstlenir bu cihazlar görüntü işleme ile?! Bunca zamanda yapılabilecek en uygun en kolay yöntem ama...
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firat_kilic 1 yıl
acb enerji özelleşince mi böyle oldu?
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Parola_18 1 yıl
menur zihniyetinin tezahürü ankara bürokratı kafası hala aktif devletin malı deniz yemeyen keriz,ye kürküm ye,devlete bi kapağı attımı vs... sözlerin üretin bir millet kolay kolay bu ataleti atamaz sezer zamanında migros kuyruğuna girdi diye halkcı deniyordu adam yurtdışına çıkmıyordu masraf diye daha dün olanlar bunlar..hala ricacılık yalakalık minnet ile bürükraside işler yürütülüyor..
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mavizamanda 1 yıl
Canım ülkemde birileri canını verince mi ihtiyacı hasıl oldu?!!!
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Türkiye Gündemi, savunma sanayii ve
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