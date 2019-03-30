Helio P22'li Oppo A1K çok yakında tanıtılacak

Geçtiğimiz günlerde Oppo A1K'nın teknik özellikleri internete düşmüştü. Akıllı telefon şimdi ise Tayland sertifikasyon sitesi NBTC'de ortaya çıktı. Bu da çok yakında piyasaya sürülebileceği anlamına geliyor. Oppo A1K geçen yıl Çin'de çıkan Oppo A1'in biraz değiştirilmiş bir versiyonu olacak.

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Daha önceki raporlar Oppo A1K'nın damla çentikli 6 inçlik bir ekranla geleceğini ortaya koymuştu. Akıllı telefon gücünü MediaTek Helio P22 yonga seti ve 2 GB RAM'den alacak. Oppo daha önce Helio P22 işlemcili herhangi bir telefon çıkarmamıştı. Dolayısı ile cihaz bu anlamda bir ilki temsil edecek.

Tek arka kamerası olacak

Telefonun tek bir arka kameraya sahip olduğu bildiriliyor ancak megapiksel konusunda bir bilgi yok. Bununla birlikte Android Pie tabanlı ColorOS 6 ile çalışacağı ve 32 GB'lık depolama alanı ile piyasaya sürüleceği bildiriliyor.

Oppo A1K, kırmızı ve siyah olmak üzere iki renk seçeneği ile sunulacak. Aynı zamanda 4.000 mAh kapasiteli bir pil içereceğini belirtelim. 154.4 x 77.4 x 8.4 mm boyutlarındaki telefonun ağırlığı ise 165 gram.

https://www.gizchina.com/2019/03/28/oppo-a1k-secures-nbtc-certification-in-thailand/