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Xiaomi MIUI 11 yeni görünüm ve güç tasarrufu modu ile gelecek

MIUI tasarım direktörü Liu Ming, üzerinde çalıştıkları yeni arayüz ile ilgili bazı bilgiler paylaştı. MIUI 11 yeni simge paketi, güç tasarrufu modu ve katlanabilir cihaz desteği ile gelecek.
1 ay
22,2b
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24
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi hala tüm cihazlarına MIUI 10'u dağıtmayı sürdürse de Çinli şirket MIUI 11 üzerinde çalışmaya başladı bile. Söylentilere bakılırsa gelecek sürüm yeni bir kullanıcı arayüzü ve görünüme sahip olacak. MIUI’nin ürün yöneticisi ve tasarım direktörü Liu Ming, MIUI’nin yepyeni bir simge paketi içereceğini doğruladı. Şirket bu simgelerin sıfırdan tasarlanacağını ve birleşik tasarıma sahip olacağını söylüyor.
Ayrıca Bkz. "Instagram'ın yeni adı Instagram From Facebook oluyor"
Ming'in açıklamalarına bakılırsa Xiaomi ekibi MIUI 11'i en iyi ve en popüler MIUI sürümlerinden biri yapmak için büyük çaba sarf ediyor. Buna ek olarak, MIUI 11'in Huawei’nin EMUI yazılımına benzer şekilde çalışacak yeni bir güç tasarrufu modu ile geleceği de açıklandı. MIUI 11'de güç tasarrufu modu etkinleştirildiğinde, aramalar ve mesajlar dışındaki tüm işlevler kapatılacak.

Katlanabilir cihazları destekleyecek

Ayrıca bahsi geçen bu güç tasarrufu modu, özelleştirilebilir olacak ve böylece kullanıcılar kendilerine göre en iyi şekilde ayarlayabilecekler. Xiaomi MIUI 11'in beraberinde başka heyecan verici özellikler de getirmesi bekleniyor.
İşletim sistemi, ekran görüntülerini paylaşıldıktan sonra otomatik olarak silecek. Durum çubuğunda birkaç değişiklik olacak ve daha fazla sayıda uygulama karanlık modu destekleyecek. MIUI 11'in en önemli özelliklerinden birinin de katlanabilir cihaz desteği olacağı bildiriliyor.

https://www.bgr.in/news/xiaomi-miui-11-will-bring-redesigned-icons-and-ultimate-power-saving-mode/ Yorum Yaz
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Led Zeppelin 1 ay en beğenilen TITAN
Tema mağazasında bir sürü seçenek var; kaldı ki bir sürü alternatif ikon paketi destekli launcher mevcut Play Store da.
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nediyonlasen 1 ay
Reklam çıkan uygulamanın ayarlarına girip tavsiyeleri al veya önerileri kapatın çıkmaz ben kapattım reklam görmedim hiç şükür bi gördüğüm reklam çok nadir google play uygulama önerisi olan reklam instagram vs gibi
Reklam çıkan uygulamanın ayarlarına girip tavsiyeleri al veya önerileri kapatın çıkmaz ben kapattım reklam görmedim hiç şükür bi gördüğüm reklam çok nadir goog...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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selmand 1 ay
3 yıldır mi5 kullanıyorum. 3 tane büyük android güncellemesi aldı telefon ancak hiç bir zaman tamam olmadı. Her zaman bir sorun sıkıntı. Xiaomi telefonlar fiyat olarak güzel ancak yazılım konusunda gerçekten devamlı sıkıntılı oluyorlar.
3 yıldır mi5 kullanıyorum. 3 tane büyük android güncellemesi aldı telefon ancak hiç bir zaman tamam olmadı. Her zaman bir sorun sıkıntı. Xiaomi telefonlar fiya...
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Selçuk ALAGÖZ 1 ay
Açık ve net söyleyim Xiaomi' yi MIUI Romu için kullanıyorum sadece. Ama Mi5 telefonum bu güncellemeyi alamayacak ne yazık ki.
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DH Misafiri 1 ay
bende xiaomi telefonları seçmemın en büyük etkeni yazılımı ki başka model telefon kullanırken miui android sürünlerini kullandım orjinal sürümden daha hızlı ve akıcı geldi bende mi4 ve mi5 plus kullandım hiçcir kasma yada problemle kaşılaşmadım ama lg den çok çektim işletim sistemi çok şişiyo.
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JoeyBane 1 ay
Resmi note 6 pro 4/64 kullanıcısıyım. Ekran çok net, hızlı, bataryası çok iyi (8-9 saat ekran süresi alıyorum), kamerası 3bin liralık telefonlar seviyesinde, reklamları kapattım sadece ram boşaltırken reklam çıkıyor onda da süre bekletmiyor hemen kapatabiliyorsun.
1.100TL'ye aldım bu cihazı. 3.000TL'lik telefonlarla aradaki en büyük fark benim artan para ile gezip tozup fotoğraf çekilmem, onların ise sadece evde, işte, cafede fotoğraf çekilmesi. Tamamen kendi görüşümdür.
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selmand 1 ay
3 yıldır mi5 kullanıyorum. 3 tane büyük android güncellemesi aldı telefon ancak hiç bir zaman tamam olmadı. Her zaman bir sorun sıkıntı. Xiaomi telefonlar fiyat olarak güzel ancak yazılım konusunda gerçekten devamlı sıkıntılı oluyorlar.
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Esteban C 1 ay
Miui en iyi rom bence de.
Keşke uyumlu romlar olsa ve yükleyebilsek.
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general4242 1 ay
Yav su reklam tartışmalari cok garip geliyor bana.
Bende mi 6x var miui 10 yüklü eu rom.
Daha hiç reklam görmedim neden acaba
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mkyb 1 ay general4242
Çünkü EU rom kullanıyorsun. EU rom fan kitlesinin özelleştirdiği gereksiz Çince uygulamaların ve reklamların kaldırıldığı bir rom.
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DH Misafiri 1 ay
sallamayalım, reklamlar kapatılabiliyor, kapatılmasa da rahatsız etmiyor. ayrıca xiaomi kaldırmayı düşünüyor.
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DH Misafiri 1 ay
miui simge paketlerini desteklemiyor diye biliyorum.
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Sharparrow 1 ay
Miui çok çok iyi bir rom.. miui dan sonra diğerleri çok karışık kuruşuk geliyor... Bencede diğerleri arasında en iyi rom miui
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Bloodin 1 ay
MIUI 8'in başlarından beri EU Rom MIUI kullanıyorum, şu ana kadar kullandığım en iyi Android işletim sistemidir MIUI, 11'den de beklentim büyük
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