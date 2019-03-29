Xiaomi MIUI 11 yeni görünüm ve güç tasarrufu modu ile gelecek

Xiaomi hala tüm cihazlarına MIUI 10'u dağıtmayı sürdürse de Çinli şirket MIUI 11 üzerinde çalışmaya başladı bile. Söylentilere bakılırsa gelecek sürüm yeni bir kullanıcı arayüzü ve görünüme sahip olacak. MIUI’nin ürün yöneticisi ve tasarım direktörü Liu Ming, MIUI’nin yepyeni bir simge paketi içereceğini doğruladı. Şirket bu simgelerin sıfırdan tasarlanacağını ve birleşik tasarıma sahip olacağını söylüyor.

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Ming'in açıklamalarına bakılırsa Xiaomi ekibi MIUI 11'i en iyi ve en popüler MIUI sürümlerinden biri yapmak için büyük çaba sarf ediyor. Buna ek olarak, MIUI 11'in Huawei’nin EMUI yazılımına benzer şekilde çalışacak yeni bir güç tasarrufu modu ile geleceği de açıklandı. MIUI 11'de güç tasarrufu modu etkinleştirildiğinde, aramalar ve mesajlar dışındaki tüm işlevler kapatılacak.

Katlanabilir cihazları destekleyecek

Ayrıca bahsi geçen bu güç tasarrufu modu, özelleştirilebilir olacak ve böylece kullanıcılar kendilerine göre en iyi şekilde ayarlayabilecekler. Xiaomi MIUI 11'in beraberinde başka heyecan verici özellikler de getirmesi bekleniyor.

İşletim sistemi, ekran görüntülerini paylaşıldıktan sonra otomatik olarak silecek. Durum çubuğunda birkaç değişiklik olacak ve daha fazla sayıda uygulama karanlık modu destekleyecek. MIUI 11'in en önemli özelliklerinden birinin de katlanabilir cihaz desteği olacağı bildiriliyor.

https://www.bgr.in/news/xiaomi-miui-11-will-bring-redesigned-icons-and-ultimate-power-saving-mode/