Helio P22'li Oppo A1K'nın teknik özellikleri ortaya çıktı

Oppo, geçen yıl Oppo A1 modelini piyasaya sürmüştü. Çinli şirket şimdi ise cihazın biraz değiştirilmiş bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Oppo A1K'nın teknik özellikleri internete düştü.

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MySmartPrice adlı internet sitesinin raporuna göre akıllı telefonda MediaTek Helio P22 yonga seti ve 2 GB RAM yer alacak. Oppo'nun şu ana kadar Helio P22 yonga seti ile güçlendirilmiş herhangi bir telefon çıkarmadığını belirtelim.

6 inç ekranla gelecek

Android Pie tabanlı ColorOS 6 ile çalışacak Oppo A1K, 32 GB'lık depolama alanı ile piyasaya sürülecek. Rapor ayrıca A1K'nın kırmızı ve siyah olmak üzere iki renk seçeneğiyle geleceğini ortaya koyuyor.

Akıllı telefon 4.000 mAh kapasiteli bir pil ve tek arka kameraya sahip olacak. Bununla birlikte üzerinde su damlası şeklinde bir çentik olan 6 inç ekran taşıyacağı belirtiliyor. Oppo'nun A1K dışında, çok yakında tanıtılması beklenen A5s üzerinde çalıştığını da belirtelim.

https://www.mysmartprice.com/gear/oppo-a1k