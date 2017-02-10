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Helio P25 yonga seti ile orta seviyede yüksek kamera özellikleri mümkün olacak

Orta ve giriş seviyesi işlemci pazarının büyük ismi MediaTek, son dönemde gelişen trendlere uzak kalmamaya çalışıyor. Helio P25, çift kamera özelliklerine odaklanmış.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Helio P25 yonga seti ile orta seviyede yüksek kamera özellikleri mümkün olacak

Tayvanlı tasarımcı MediaTek’in bu yıl en önemli silahları arasında yer alacak Helio P25 yonga seti detaylanıyor. Yonga seti, orta seviyede kullanıcılara kamera avantajı sunmak isteyen üreticilerin dikkatini çekmeye çalışacak.

Kamera odaklanmış

Helio P20 serisi firmanın 16nm üretim sürecinde tasarladığı yonga setleri. Cortex-A53 çekirdeğini temel alan yonga setleri orta seviyede yüksek performans ve iyi bir enerji verimliliğini hedefliyor. DDR4 desteği sayesinde sistemlerin akıcı çalışmasını da sağlıyor.

Helio P20 ve Helio P25 yonga setleri arasındaki temel farklar performans ve kamera desteği noktalarında ortaya çıkıyor. Bunun haricinde her iki yonga setinin teknik detayları da aynı mimari üzerine inşa edilmiş.

Ortak noktaları sayacak olursak 16nm süreci dışında 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve 900MHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Mali-T880 grafik birimi yer alıyor. Çift kanal 1600MHz LPDDR4X desteği ile 6GB RAM kapasitesine çıkılabiliyor.

Full HD ekranlar ve 4K video kaydını destekleyen yonga seti WiFi AC, GPS, GLONASS, BEIDOU, Bluetooth 4.2 gibi son standartlara da uyumluluk gösteriyor.

Ayrıca Bkz. "GDDR6 üretimi bu yıl başlıyor"

Farklarına gelecek olursak Helio P20 yonga seti 2.3GHz seviyesinde, P25 ise 2.5GHz seviyesinde çalışıyor. Yani yüzde 10 civarında bir performans artışı söz konusu. Yine Helio P25 yonga seti 13MP+13MP çift kamera dizilimine imkan tanıyor. Son dönemin yükselen trendi çift kamera dizilimi için Helio P25 alternatif olmaya çalışacak. Renkli ve monokrom sensörlerden kumlanmayı azaltabilme özelliği ile bulanıklık efekti yanında video HDR desteği de mevcut. Ayrıca yüksek performanslı otomatik pozlama olduğu da ifade ediliyor.

Orta seviyede kullanıcılara kamera avantajı sunmak isteyen üreticilerin dikkatini çekecek özelliklere sahip olan Helio P25, kısa zaman içerisinde ilk akıllı telefonlarda yerini almaya başlayacak. 

 

http://wccftech.com/mediatek-helio-p25-vs-helio-p20/ Yorum Yaz
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SDLGranada 2 yıl
Mediatek in son işlemcilerini beğeniyorum özellikle X30 ve X25 i.
Mediatek i Qualcomm dan daha çok seviyorum.
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mu5tafa 2 yıl
Snapdragon 600 serisi çöplerini piyasadan silse yine yeter.. (650 ve üstü hariç)
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Alperk87 2 yıl mu5tafa
mu5tafa

Snapdragon 600 serisi çöplerini piyasadan silse yine yeter.. (650 ve üstü hariç)

gsmarena.com/... 625de güzele benziyor
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