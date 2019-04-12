Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İşte Disney Plus'ta yayınlanacak olan Marvel dizileri

Disney, yeni yayın servisi Disney Plus'ta özellikle de Marvel kozunu çok iyi bir şekilde kullanmak istiyor. İşte sinematik evrenle direkt olarak bağlantılı olacak olan yeni Marvel dizileri:
1 ay
4,8b
1
10
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Disney'in bugün resmen tanıtımını yaptığı dijital yayın platformu Disney+, önümüzdeki kasım ayında kullanıcılarla buluşacak. Rekabetçi fiyat politikasıyla dikkat çeken yeni platformun Netflix, Amazon Prime Video ve Apple TV+ gibi servislere rakip olması bekleniyor. Peki Disney Plus'a abone olmayı düşünenler ne tür içerikler bekleyebilir?

Disney bildiğiniz gibi son yıllarda sinema sektörünü adeta eline geçirmiş durumda. Medya devinin bu alandaki en büyük kozu ise yaklaşık 10 yıldır Marvel Stüdyoları olmuştu. Disney yeni yayın servisinde de bu kozunu en iyi şekilde kullanmayı planlıyor. Marvel hayranları Disney Plus platformunda aşağıdaki üç diziyi izleyebilecek.

İşte Disney Plus'ta yayınlanacak olan Marvel dizileri

Falcon & Winter Soldier


Captain America ve Avengers filmlerinin sevilen iki kahramanı, Falcon & Winter Soldier dizisinde bir araya geliyor. Dizide Anthony Mackie ve Sebastian Stan başrollerde yer alacak. Konusuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmayan dizinin yayın tarihi de henüz belli değil.

Loki


Avengers: Infinity War'da Thanos tarafından öldürülen Loki, kendi bireysel dizisiyle geri dönüyor. Ünlü aktör Tom Hiddleston'un başrolünde yer alacağı dizi Disney Plus'ta Marvel hayranlarıyla buluşacak. Dizinin Loki'nin geçmişine odaklanacağı tahmin ediliyor. Yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

WandaVision


Wanda Maximoff ve Vision karakterlerini bir araya getirecek olan WandaVision, Disney Plus'ta Marvel hayranlarıyla buluşacak. Dizinin başrollerinde Elizabeth Olsen ve Paul Bettany yer alıyor. Konusuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmamış olsa da şu anki tahminler dizinin Infinity War öncesinde geçeceği yönünde. Ancak dizinin konusu biraz da Avengers: Endgame'de gerçekleşecek olan olaylara bağlı. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mellkor 1 ay
Hangisine para verip izleyeceğiz çok dağıldı bu iş. En iyisi her ay birini alıp dizileri sömürüp kapatmak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MK* 1 ay
eee bi 30 lira da buraya mı vereceğiz şimdi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Nikolaus__ 1 ay
Türkiyede Netflix gibi 4 ortak alabilirsek bunada üye olurum aksi taktirde gerek yok masrafları artırmaya. Gerci buralara gelmesi tahminim 1 seneyi rahat bulur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 1 ay
Spoiler yedim, hayir yani niye Thanos-Loki iliskisini habere yaziyorsun ki editor? Loki hakkinda de gec?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
caneycaney 1 ay
tipe bak orjinal karakterler ilgisini çekmemişmiş
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kreat 1 ay
Başroller sebebiyle kötü dizi olmayacaktır. İyi para dökecek Disney. Umarım güzel olur. Bekliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spider_hip 1 ay
İşte bu duyduğum en kötü haber. Güzelim marvel serisini benim için öldürür. Dc serisi zaten yeterince iyi olamayan filmlerini daha önce defalarca dizilerle batırdı. Flashlar arrowlar supergirl ler şaka gibi, milyonlarca çelişkiyi, saçmalığı diziyi doldurmak için koydular. Zamanında terminatör dizisi şaka gibiydi. Filmlerle yakından uzaktan alakası olmamasına rağmen illa alakalı dediler. Şimdi marvel karakterlerini batıracaklar. Tamam maalesef sevenleri çok oluyor, iyi de para basarlar ama gerçek anlamda sevenleri için bir ton çelişkileri, saçmalıkları barındıracaktır. Ya flash kaç kere bombayı 2 saniyede detone ederken kaçan normal insanları aa kaçtılar deyip bıraktı. Kardeş 2 saniyede ne kadar uzaklaşmış olabilirler? Hadi 2dk geçse bile sen sözde 5 saniyede tüm bloğu tarayabilecek hızdasın. 1 dk da tüm eyaleti tarayabilirsin. Düşmana kadar ışık hızında gelip, düşmanın önünde kazık gibi durup, dondurucu silahı yemek. Kardeş sen oraya gelirken o adam sana göre zaten kımıldamadan duruyordu. Gelmişken karşısında kabak gibi duracağına elinden silahını alıp kelepçeyi bile takabilirsin mikro saniyede. Neyin kafasını yaşıyorsunuz siz? Millette bunu yedi sezonlarca.Ben 2. sezon bitmeden dayanamadım.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Manhunt Three 1 ay
Loki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deoks 1 ay
Tom hiddleston oturup duvara baksa izlerim aga.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brk6152 1 ay
Konusunu bilmem ama karakterlerinden dolayi ilgimi çekmedi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4803 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Disney, marvel sinematik evreni ve
9 etiket daha marvel stüdyoları loki disney+ disney plus the falcon and the winter soldier wandavision Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay İngiliz inekleri 5G’ye çoğu insandan önce geçti 1 ay Haftaya BİM ve A101 marketlerde teknoloji geçidi var 1 ay PUBG Nepal’de yasaklandı 1 ay Ses aktörü, Horizon Zero Dawn 2’nin geliştirildiği sinyallerini verdi 1 ay Çocukların iPhone ile çektiği içerikler özel sayfada toplandı 1 ay İstanbulkart alışverişlerde kullanılabilir olacak 1 ay Samsung Galaxy Note 10 iki farklı ekran boyutuyla gelecek 1 ay Lenovo Z6 Pro modelinin 5G desteği ile geleceği doğrulandı 1 ay Skype ekran paylaşımı iOS ve Android uygulamalarına eklendi 1 ay Huawei’nin ARM tabanlı Matebook bilgisayarı satışa çıkıyor 1 ay Samsung Galaxy Tab S4 Android Pie güncellemesi almaya başladı 1 ay LG'nin yeni televizyon ve beyaz eşyaları 1 ay Acer ConceptD kategorisi masa üstü ve karma gerçeklik başlıklarını da kapsıyor 1 ay Star Wars: Episode IX'un ilk fragmanı ve ismi yayınlandı 1 ay Mercedes-Benz Türk StartUP yarışması 2019'da etki alanını genişletiyor 1 ay Western Digital güvenlik kameralarına yönelik dayanıklı hafıza kartlarını tanıttı 1 ay Suudi Arabistan, bölgenin en büyük rüzgâr enerjisi pazarı olma yolunda hızla ilerliyor 1 ay Android telefonunuzu nasıl güvenlik anahtarı olarak kullanabilirsiniz? 1 ay Delikli ekranlı bir telefon da Elephone’dan geliyor, bu sefer ekranın ortasında 1 ay Messenger, Facebook uygulaması içerisine geri dönebilir 1 ay GÖRÜNTÜLENEN İşte Disney Plus'ta yayınlanacak olan Marvel dizileri Sonraki App Store'da ′oyun dışı en çok kazanan mobil uygulama′ Tinder oldu 1 ay Netflix, 2 TL’lik haftalık paketi Türkiye’de test etmeye başladı 1 ay Türkiye’nin S-400 anlaşmasına 400km menzilli 40N6E füzeleri de dahil 1 ay Huawei P30 ve P30 Pro Çin’de 10 saniyede tükendi 1 ay Amazon çalışanları Alexa kullanıcılarını dinliyor 1 ay Huawei ilk otomobilini Shanghai Auto Show’da sergileyecek 1 ay Yunanistan'da, “Üç ebeveynden olma” bebek dünyaya geldi 1 ay Yenilenebilir enerjiye yatırım atmosferdeki karbonu yakalamaktan çok daha kazançlı 1 ay Disney'in çektiği Aslan Kral filminin resmi fragmanı yayınlandı 1 ay Android telefonlar artık fiziksel güvenlik anahtarı olarak kullanılabilecek 1 ay Android sistem güncellemeleri, Google Play Store üzerinden yapılabilir 1 ay Rus Uzman: Türkiye ile Rusya ortak Su-57 savaş uçağı üretebilir 1 ay Microsoft ve Amazon, Pentagon'un 10 milyar dolarlık bulut sözleşmesi için savaşıyor 1 ay Hyundai Kona 1.6 lt dizel otomatik tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 1 ay Netflix rakibi Disney+ aylık 6,99 dolar fiyatla tanıtıldı 1 ay Işın izleme teknolojisi RTX olmayan ekran kartlarına da geldi 1 ay Asus ZenFone Max Pro (M2), Android Pie güncellemesi almaya başladı 1 ay Kızaklı klavyeye sahip Acer Predator Helios 700 oyuncu dizüstü bilgisayarı duyuruldu 1 ay Sekiro: Shadows Die Twice sadece 10 günde iki milyon sattı 1 ay İlk kara delik fotoğrafının arkasındaki genç beyin: Katie Bouman Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim