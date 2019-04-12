İşte Disney Plus'ta yayınlanacak olan Marvel dizileri

Disney'in bugün resmen tanıtımını yaptığı dijital yayın platformu Disney+, önümüzdeki kasım ayında kullanıcılarla buluşacak. Rekabetçi fiyat politikasıyla dikkat çeken yeni platformun Netflix, Amazon Prime Video ve Apple TV+ gibi servislere rakip olması bekleniyor. Peki Disney Plus'a abone olmayı düşünenler ne tür içerikler bekleyebilir?
Disney bildiğiniz gibi son yıllarda sinema sektörünü adeta eline geçirmiş durumda. Medya devinin bu alandaki en büyük kozu ise yaklaşık 10 yıldır Marvel Stüdyoları olmuştu. Disney yeni yayın servisinde de bu kozunu en iyi şekilde kullanmayı planlıyor. Marvel hayranları Disney Plus platformunda aşağıdaki üç diziyi izleyebilecek.
Captain America ve Avengers filmlerinin sevilen iki kahramanı, Falcon & Winter Soldier dizisinde bir araya geliyor. Dizide Anthony Mackie ve Sebastian Stan başrollerde yer alacak. Konusuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmayan dizinin yayın tarihi de henüz belli değil.
Disney bildiğiniz gibi son yıllarda sinema sektörünü adeta eline geçirmiş durumda. Medya devinin bu alandaki en büyük kozu ise yaklaşık 10 yıldır Marvel Stüdyoları olmuştu. Disney yeni yayın servisinde de bu kozunu en iyi şekilde kullanmayı planlıyor. Marvel hayranları Disney Plus platformunda aşağıdaki üç diziyi izleyebilecek.
Falcon & Winter Soldier
Captain America ve Avengers filmlerinin sevilen iki kahramanı, Falcon & Winter Soldier dizisinde bir araya geliyor. Dizide Anthony Mackie ve Sebastian Stan başrollerde yer alacak. Konusuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmayan dizinin yayın tarihi de henüz belli değil.
Loki
Avengers: Infinity War'da Thanos tarafından öldürülen Loki, kendi bireysel dizisiyle geri dönüyor. Ünlü aktör Tom Hiddleston'un başrolünde yer alacağı dizi Disney Plus'ta Marvel hayranlarıyla buluşacak. Dizinin Loki'nin geçmişine odaklanacağı tahmin ediliyor. Yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.
WandaVision
Wanda Maximoff ve Vision karakterlerini bir araya getirecek olan WandaVision, Disney Plus'ta Marvel hayranlarıyla buluşacak. Dizinin başrollerinde Elizabeth Olsen ve Paul Bettany yer alıyor. Konusuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmamış olsa da şu anki tahminler dizinin Infinity War öncesinde geçeceği yönünde. Ancak dizinin konusu biraz da Avengers: Endgame'de gerçekleşecek olan olaylara bağlı.
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