İşte Disney Plus'ta yayınlanacak olan Marvel dizileri

Falcon & Winter Soldier

Disney'in bugün resmen tanıtımını yaptığı dijital yayın platformu Disney+, önümüzdeki kasım ayında kullanıcılarla buluşacak. Rekabetçi fiyat politikasıyla dikkat çeken yeni platformun Netflix, Amazon Prime Video ve Apple TV+ gibi servislere rakip olması bekleniyor. Peki Disney Plus'a abone olmayı düşünenler ne tür içerikler bekleyebilir?Disney bildiğiniz gibi son yıllarda sinema sektörünü adeta eline geçirmiş durumda. Medya devinin bu alandaki en büyük kozu ise yaklaşık 10 yıldır Marvel Stüdyoları olmuştu. Disney yeni yayın servisinde de bu kozunu en iyi şekilde kullanmayı planlıyor. Marvel hayranları Disney Plus platformunda aşağıdaki üç diziyi izleyebilecek.Captain America ve Avengers filmlerinin sevilen iki kahramanı, Falcon & Winter Soldier dizisinde bir araya geliyor. Dizide Anthony Mackie ve Sebastian Stan başrollerde yer alacak. Konusuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmayan dizinin yayın tarihi de henüz belli değil.