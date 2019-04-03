Helio P35 ve 16 MP ön kameralı Oppo A7n resmen tanıtıldı

Oppo, Çin'de Oppo A7n olarak adlandırılan yeni bir orta sınıf akıllı telefon çıkardı. Cihaz, geçen ay resmiyet kazanan Oppo A5s'in biraz daha gelişmiş versiyonu olarak piyasaya sürüldü. Hemen hemen aynı özelliklere sahip ancak daha fazla RAM ve daha iyi bir selfie kamerası ile geliyor.

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Oppo A7n, 19:9 görüntü oranı sunan 6.2 inç HD+ (1520 x 720 piksel) ekran taşıyor. Ayrıca çentikli tasarıma sahip olduğunu belirtelim. Gücünü ise MediaTek Helio P35 işlemci ve 4 GB RAM'den alıyor. 64 GB dahili depolama alanı ile donatılan telefonun hafızasını microSD kart ile 256 GB'a kadar artırmak mümkün.

Fiyat etiketi de belli oldu

Akıllı telefonun arkasında 13 megapiksel ve 2 megapiksel sensör içeren çift kamera sistemi var. Ön tarafında ise 16 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilmiş. İhtiyaç duyduğu enerjiyi 4.230 mAh'lik bataryasından alan cihaz kutudan Android 8.1 Oreo tabanlı ColorOS 5.2.1 ile çıkıyor.

Parmak izi tarayıcısı arka panelde yer alan Oppo A7n, 1499 yuan (223 dolar) fiyat etiketi ile mağazalardaki yerini alacak. Sadece yeşik renk seçeneği olan akıllı telefonun ne zaman satışa sunulacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.

https://www.oppo.com/cn/product/A7n/index.html