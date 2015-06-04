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Helio X10 yongasetli ilk cihaz HTC One ME oldu

3 yıl
4,4b
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Helio X10 yongasetli ilk cihaz HTC One ME oldu

MediaTek'in 64-bitlik Helio X10 yongasetinin piyasaya yaz aylarında çıkacağı açıklanmış ancak hangi cihazların kullanacağı detaylanmamıştı. Helio X10 resmi olarak kendisine ilk cihazı buldu üstelik HTC gibi büyük bir firmadan.

HTC'nin One ME adındaki yeni akıllı telefonu sektörün Helio X10 yongaseti barındıran ilk cihazı olarak da tarihe geçti. Üst seviyeye hitap eden One ME modeli daha çok Asya pazarına yönelik olacak. Aslında Helio X10 isimlendirmesi ile gelen ilk cihaz desek daha doğru olur çünkü yongaseti eski MT6795 ismiyle de daha önce kullanılmıştı. 

Helio X10 yongasetinde 4+4 formatında Cortex-A53 çekirdekleri sırasıyla devreye giriyor. 2.2GHz saat hızına kadar çıkan çekirdeklerin yanında 700MHz hızında çalışan PowerVR G6200 grafik birimi yer alıyor. 

Helio X10 yongaseti 120Hz ekran yenileme hızını destekliyor. Bu sayede tablet ve dizüstü modelleri televizyon ekranları kadar akıcı görüntüler sunabilecek. Ayrıca yavaş çekim konusunda da 480 kare/saniye oranları elde ediliyor ki iPhone 6 serisinde 240 kare/saniye hızında yavaş çekim özelliği mevcut. 

Yongaseti anlık faz algılama ve otomatik odaklama teknolojilerini de daha iyi hale getiriyor. Belirli iş yüklerini GPU üzerine aktaran CorePilot teknolojisi sayesinde yongaseti performansı artırıyor ve enerji tüketimini de azaltıyor.

One ME modelinde 5.2 inçlik 1440 x 2560 piksel çözünürlüğünde ekran yer alırken, 3GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite, 20MP çözünürlüğünde çift LED flaşlı arka kamera, 4MP Ultrapixel ön kamera, 2840mAh gücünde batarya, Dolby Surround destekli BoomSound hoparlör, parmak izi okuyucu şeklinde harmanlanmış özellikler mevcut. 

Cihaz One M9, E9+ ve M9+ amiral gemi modellerinin tasarımından çok uzaklaşmıyor. Ancak kasa polikarbonat alaşımından imal edilmiş ve çerçeveler de metal. Modelin kalınlığı 9.75mm olurken ağırlığı da 155gr.  

http://www.phonearena.com/news/HTC-One-ME-officially-announced-as-the-worlds-first-smartphone-powered-by-MediaTeks-Helio-X10-processor_id70046 Yorum Yaz
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Guaire 3 yıl en beğenilen
Helio X10 = MT6795
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kule_genclik 3 yıl
parmak izi okuyucusuna koysa geri tusunu meizu gibi olmazdi sanki
arkadas fiziksel tus var arada siyah htc yazisi var bir de ustune sanal tuslar o alana samsung zorlasa bir telefon daha sigdirirdi.
parmak izi okuyucusuna koysa geri tusunu meizu gibi olmazdi sankiarkadas fiziksel tus var arada siyah htc yazisi var bir de ustune sanal tuslar o alana ...
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DH Misafiri 3 yıl
X20 bekliyorum
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pilgrimage 3 yıl
480fps Full hd slow motion yapıyorsa tadından yenmez :)
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doctor_bey 3 yıl
Tasarımda alanı israf eden çok öge var yahu, değiştirin şu tasarımı artık.
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AteistTanrı 3 yıl
Lan bu MediaTek çıldırmış olmalı 6200 gpu 1440p ekranda mı kullanılır?
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ardabeyim 3 yıl
Ve belki kullanıcıların zorlamasıyla meizudaki gibi yazılımsal bir geri tuşu gelebilir eğer mümkünse
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ardabeyim 3 yıl
Arkadaş haklı firmalarda da suç var lakin en büyük etken TL'nin değer kaybı
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OverClocK1ng 3 yıl
Bakın görürsünüz, HTC gibi firmalar ve başka firmaların da X10 ve X20 gibi yongalara yönelmesi ile 808 ve 810 lu cihaz çıkartıp 2300 liraya satan firmaların G4 gibi cihazlarının fiyatları nasıl küüüt diye düşecek..
Zaten 3GB G3 de acayip bir fiyata çıkmıştı. Sonra ne biçim düştü. Şimdi 1100 liraya bile var...
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Guaire 3 yıl OverClocK1ng
Alakası bile yok. Markanın fiyat politikası belirliyor. HTC Mediatek de kullansa yine kazık fiyat koyuyor.

Telefonların fiyatı artmıyor, paramız değer kaybediyor, alım gücümüz düşüyor.

Seneye bu zamanlarda dolar 3TL'yi geçerse yeni nesil üst seviye cihazların fiyatları 3000TL'lerden başlayacak belki de.
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kule_genclik 3 yıl
parmak izi okuyucusuna koysa geri tusunu meizu gibi olmazdi sanki
arkadas fiziksel tus var arada siyah htc yazisi var bir de ustune sanal tuslar o alana samsung zorlasa bir telefon daha sigdirirdi.
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huseyincarnege 3 yıl
hadi bakalım :))((:
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HTC Specialist 3 yıl
Helio X10'lu ilk cihaz ME değil, M9+ çipsetin X10 isimlendirmesiyle çıkan ilk cihaz.
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LooF 3 yıl HTC Specialist
Reiz konustu.
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