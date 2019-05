Helio X10 yongasetli ilk cihaz HTC One ME oldu

MediaTek'in 64-bitlik Helio X10 yongasetinin piyasaya yaz aylarında çıkacağı açıklanmış ancak hangi cihazların kullanacağı detaylanmamıştı. Helio X10 resmi olarak kendisine ilk cihazı buldu üstelik HTC gibi büyük bir firmadan.





HTC'nin One ME adındaki yeni akıllı telefonu sektörün Helio X10 yongaseti barındıran ilk cihazı olarak da tarihe geçti. Üst seviyeye hitap eden One ME modeli daha çok Asya pazarına yönelik olacak. Aslında Helio X10 isimlendirmesi ile gelen ilk cihaz desek daha doğru olur çünkü yongaseti eski MT6795 ismiyle de daha önce kullanılmıştı.





Helio X10 yongasetinde 4+4 formatında Cortex-A53 çekirdekleri sırasıyla devreye giriyor. 2.2GHz saat hızına kadar çıkan çekirdeklerin yanında 700MHz hızında çalışan PowerVR G6200 grafik birimi yer alıyor.





Helio X10 yongaseti 120Hz ekran yenileme hızını destekliyor. Bu sayede tablet ve dizüstü modelleri televizyon ekranları kadar akıcı görüntüler sunabilecek. Ayrıca yavaş çekim konusunda da 480 kare/saniye oranları elde ediliyor ki iPhone 6 serisinde 240 kare/saniye hızında yavaş çekim özelliği mevcut.





Yongaseti anlık faz algılama ve otomatik odaklama teknolojilerini de daha iyi hale getiriyor. Belirli iş yüklerini GPU üzerine aktaran CorePilot teknolojisi sayesinde yongaseti performansı artırıyor ve enerji tüketimini de azaltıyor.





One ME modelinde 5.2 inçlik 1440 x 2560 piksel çözünürlüğünde ekran yer alırken, 3GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite, 20MP çözünürlüğünde çift LED flaşlı arka kamera, 4MP Ultrapixel ön kamera, 2840mAh gücünde batarya, Dolby Surround destekli BoomSound hoparlör, parmak izi okuyucu şeklinde harmanlanmış özellikler mevcut.





Cihaz One M9, E9+ ve M9+ amiral gemi modellerinin tasarımından çok uzaklaşmıyor. Ancak kasa polikarbonat alaşımından imal edilmiş ve çerçeveler de metal. Modelin kalınlığı 9.75mm olurken ağırlığı da 155gr.

http://www.phonearena.com/news/HTC-One-ME-officially-announced-as-the-worlds-first-smartphone-powered-by-MediaTeks-Helio-X10-processor_id70046