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Helio X12 geliyor

Mobil işlemci pazarında alt ve orta seviye tasarımlara imza atarak popüler olan MediaTek, yonga setlerini geliştirmeye devam ediyor. Helio X12 orta seviyede en iyi olma amacında.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,1b
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14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Helio X12 geliyor


Mobil işlemci pazarında son dönemdeki ardı ardına hamleleri ile ses getirmeyi başaran MediaTek, Helio adıyla başlattığı yonga seti serisine yeni bir üye eklemeye hazırlanıyor. Helio X12 adındaki yeni yonga seti Helio X10 üzerine bazı güncellemeler getiriyor. 

MT6795X yapı numarasına sahip olan Helio X12, yine 8 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşuyor. Frekans hızı biraz daha artırılarak 2.25GHz seviyesine çekilen yonga setinde grafik birimi tarafında önemli bir değişiklik mevcut. Helio X10 yonga setindeki PowerVR G6200 grafik birimi, Helio X12'de yerini PowerVR GX6250 grafik birimine bırakıyor. Grafik birimi 750MHz saat hızında çalışıyor ve MediaTek'in Full HD ekranlara 60fps desteği getirdiği MiraVision 2.0 standardına destek veriyor. Helio X12 özellikle Snapdragon 61x serisi ile rekabete tutuşacak. 

OpenGL ES 3.2 ve son dönemin popüler standardı Vulkan uyumlu olan Helio X12, depolama tarafında eMMC 5.1 ile bağlantı tarafında USB 3.0 desteği ile hız konusunda önemli bir avantaj yakalıyor. Bununla birlikte RAM desteği 933MHz LPDDR3 olarak kalmış. 

Helio X12 yonga setinde yenilik olarak Cat. 6 LTE modem, 10bit 4K video oynatma desteği, VoLTE ve Wi-Fi Calling desteği, Helio X10'a göre yüzde 15 enerji tasarrufu sağlayan 28nm HPC+ üretim teknolojisini saymak mümkün. Helio X12 yonga setinin ilk benchmark sonuçları da AnTuTu 55000 olarak gerçekleşmiş. 

Helio X12 yonga seti orta üst segmentte ideal bir tercih olacak gibi duruyor. Yüksek performans ve düşük enerji tüketimi sınıfında Helio X12 yonga setini öne çıkaracaktır. Bir dönem sadece Çinli akıllı telefon üreticileri ile işbirliği içerisinde olan MediaTek, etkisini artırdıkça global oyuncuların da alternatif tercihi olmaya başladı. HTC ve Sony önemli modellerinde MediaTek yonga setlerine yer verdi. Helio X12 ile birlikte MediaTek'in daha fazla tasarım ihalesi kazanacağı tahmin ediliyor. 

Helio X12 ile birlikte ilk piyasaya çıkacak cihaz Xiaomi'ye ait olacak. 5 inçlik ekrana sahip bu cihazın gelecek yıl başlarında piyasada olması bekleniyor. MediaTek ile ilgili diğer bir önemli bilgi gelecek yıl sırasıyla Helio X20, Helio P10, Helio X10 ve Helio X12 kaynak kodlarının yayımlanacak olması. Uzun süredir kaynak kodlarını kendisine saklayan MediaTek, bu hamle ile güncelleme sağlama konusunda ortaklarının elini güçlendirecek. Ayrıca bağımsız ROM geliştiren ekipler için de kaynak kodları büyük önem arz ediyor. 

http://www.gforgames.com/gadgets/mediatek-helio-x12-rumored-specs-50717/ Yorum Yaz
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cengizhan72 3 yıl
Android x geliyor deseler beni daha çok heyecanlandırır inanın,neden yatırımlar sürekli işlemcilere anlamıyorum iyi işletim sistemi yazmak bu kadar zor mu arkadaşlar ?
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symbiat 3 yıl
Helio serisi chipsetli telefon kullanan arkadaşlar varsa, telefonlarında pil tüketimini ve cihazın günlük kullanım performansını aktarabilirler mi ?
Benim kişisel görüşüm bu çok çekirdek fursayısının iddia edildiği gibi düşük pil tüketimi sağlamayıp bilakis pil tüketimi noktasında snapdragon 615 lerden daha agresif olduğu şeklinde. İddiamı destekleyecek bulgum bireysel olarak yok, xxxarenanın yaptığı pil tüketim testlerini baz alıp yorumladığımda mediatek chipsetli cihazların pil tüketimlerinin snapdragon türevlerinden hep daha fazla olduğu yönünde. Helio chipseetli cihaz kullanmadığımdan yorum yapamıyorum, deneyen bilen varsa yorumlarını aktarabilirse çok sevinirim.
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Angel of the Lord 3 yıl
Bu yeni antutu bi değişik herhalde. G2'm 38k falan alıyordu önceden. Şimdi daha düşük işlemci 55k alıyor. Merak ettim şimdi kaç alır acaba diye.
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kadirirdem 3 yıl
Bwncw helio x10 serisi s615 den daha iyi oldu
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*siteci* 3 yıl
Grafik tarafında X10'a göre %37.5 performans artışı var ve Snapdragon 801(Adreno 330)'dan daha üstte. Benim hoşuma gitti. Hem orta seviye olsun hem performansı güçlü olsun isteyenler için güzel bir işlemci olacak gibi duruyor.
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dr20mouse 3 yıl
Kaynak kodu işini çözseler çok şey değişecektide çok geç kaldılar çok.
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KalemKolik 3 yıl
Mediatek nasıl bir çipset oluşturuyorlarsa.Gpu tarafı hep çöp.
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mskblt 3 yıl
GÜç tasarrufunu geliştirselerdi keşke.
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efyavas 3 yıl
Snapdragon 61x serisi çöp, helio x10 o boşluğu gayet iyi doldurdu. X12'de güzel olmuş. Merak ettiğim 1080p video kaydında 60fps var mı bu sefer?
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alemburda34 3 yıl
Hala mediatek dediginde ucuz islemci kalitesiz islemci algisini kiramadilar. Kaynak kodlari biran once gelmesi lazim ayrica isinma ve guc performans dengesini iyi ayarlamalilar. Cunku rakipleri hic bos durmuyor bugun samsung islemcileri 40 dereceyi guc bela goruyor.
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Guest-BF8E9B238 3 yıl
Mediatek; alemin en hurda işlemcisi, çöp.
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