Helio X12 geliyor





Mobil işlemci pazarında son dönemdeki ardı ardına hamleleri ile ses getirmeyi başaran MediaTek, Helio adıyla başlattığı yonga seti serisine yeni bir üye eklemeye hazırlanıyor. Helio X12 adındaki yeni yonga seti Helio X10 üzerine bazı güncellemeler getiriyor.





MT6795X yapı numarasına sahip olan Helio X12, yine 8 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşuyor. Frekans hızı biraz daha artırılarak 2.25GHz seviyesine çekilen yonga setinde grafik birimi tarafında önemli bir değişiklik mevcut. Helio X10 yonga setindeki PowerVR G6200 grafik birimi, Helio X12'de yerini PowerVR GX6250 grafik birimine bırakıyor. Grafik birimi 750MHz saat hızında çalışıyor ve MediaTek'in Full HD ekranlara 60fps desteği getirdiği MiraVision 2.0 standardına destek veriyor. Helio X12 özellikle Snapdragon 61x serisi ile rekabete tutuşacak.





OpenGL ES 3.2 ve son dönemin popüler standardı Vulkan uyumlu olan Helio X12, depolama tarafında eMMC 5.1 ile bağlantı tarafında USB 3.0 desteği ile hız konusunda önemli bir avantaj yakalıyor. Bununla birlikte RAM desteği 933MHz LPDDR3 olarak kalmış.





Helio X12 yonga setinde yenilik olarak Cat. 6 LTE modem, 10bit 4K video oynatma desteği, VoLTE ve Wi-Fi Calling desteği, Helio X10'a göre yüzde 15 enerji tasarrufu sağlayan 28nm HPC+ üretim teknolojisini saymak mümkün. Helio X12 yonga setinin ilk benchmark sonuçları da AnTuTu 55000 olarak gerçekleşmiş.





Helio X12 yonga seti orta üst segmentte ideal bir tercih olacak gibi duruyor. Yüksek performans ve düşük enerji tüketimi sınıfında Helio X12 yonga setini öne çıkaracaktır. Bir dönem sadece Çinli akıllı telefon üreticileri ile işbirliği içerisinde olan MediaTek, etkisini artırdıkça global oyuncuların da alternatif tercihi olmaya başladı. HTC ve Sony önemli modellerinde MediaTek yonga setlerine yer verdi. Helio X12 ile birlikte MediaTek'in daha fazla tasarım ihalesi kazanacağı tahmin ediliyor.





Helio X12 ile birlikte ilk piyasaya çıkacak cihaz Xiaomi'ye ait olacak. 5 inçlik ekrana sahip bu cihazın gelecek yıl başlarında piyasada olması bekleniyor. MediaTek ile ilgili diğer bir önemli bilgi gelecek yıl sırasıyla Helio X20, Helio P10, Helio X10 ve Helio X12 kaynak kodlarının yayımlanacak olması. Uzun süredir kaynak kodlarını kendisine saklayan MediaTek, bu hamle ile güncelleme sağlama konusunda ortaklarının elini güçlendirecek. Ayrıca bağımsız ROM geliştiren ekipler için de kaynak kodları büyük önem arz ediyor.

http://www.gforgames.com/gadgets/mediatek-helio-x12-rumored-specs-50717/