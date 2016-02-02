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Helio X20 yonga setinde işler yolunda gitmiyor

MediaTek'in bu yıl üst seviye segmentte en büyük silahlarından birisi olması beklenen Helio X20 yonga seti halen piyasaya çıkmış değil. Gelen haberler, bazı sorunlardan bahsediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Helio X20 yonga setinde işler yolunda gitmiyor


Piyasaya çıkacak ilk Cortex-A72 çekirdekli yonga seti olması beklenirken, bir türlü kendisini gösteremeyen MediaTek Helio X20 için işler pek yolunda gitmiyor. Halen geliştirme çalışmaları süren yonga seti, ortaya çıkan bazı sorunlar nedeniyle nihai sürüme geçebilmiş değil. 

Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre, ilk dönemde sürekli kopan WiFi bağlantısı tasarımcıları oldukça meşgul etti. Bağlantı sorunları giderildikten sonra, bu kez de ısınma sorunları başgösterdi. Firma, ısınma sorununun halen üstesinden gelebilmiş değil. Bu yüzden, firmanın Zopo ve Elephone gibi ortakları da Helio X20 yonga setini cihazlarında kullanmaktan vazgeçti. Hali hazırda firmanın, yonga setini ertelemek veya problemlere rağmen kısa süre içerisinde piyasaya sürmek arasında kararsız kaldığı ifade ediliyor. 

Helio X20, firmanın üst seviyeye yönelik hamlesi için büyük bir önem arz ediyordu. Dünyanın ilk 10 çekirdekli yonga seti olan Helio X20, ayrıca üç kümeli çalışma sistemini benimseyen ilk yonga seti ünvanına da sahip. 2 adet Cortex-A72 çekirdeği, 4 adet Cortex-A53 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği, çeşitli iş yüklerine göre sırasıyla devreye giriyor. Yonga setinde Mali grafik birimi serisinin en güçlü üyesi T880 yer alıyor. 


TSMC'nin 20nm FinFET süreci ile üretilen Helio X20, ısınma testlerinde Snapdragon 810 yonga setine fark atıyordu ancak bugün gelinen noktada, durumun hiç de öyle olmadığı görülüyor. Akıllı telefon üreticileri hali hazırda üst seviye için Samsung veya Qualcomm'un çözümlerine yöneliyor. MediaTek ise Helio X20 ile önemli tasarım ihaleleri kazanmayı umut ediyordu. Yeterli ilgiyi topladıktan sonra 16nm sürecindeki Helio X30 yonga setini piyasaya sürecek ve üst seviyede önemli başarılar kazanacaktı. 

Eğer Helio X20 ısınma sorunlarını halledemezse, Helio X30 yonga setinin imajı da bundan olumsuz etkilenebilir. Ayrıca MediaTek için üst seviye segmentte başarısızlık yaşamak, önümüzdeki dönemde yapacağı hamleleri de boşa çıkarabilir.  

http://www.phonearena.com/news/MediaTeks-deca-core-Helio-X20-rumored-to-suffer-from-overheating-issues_id77926 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
metinolmetin 3 yıl en beğenilen
Alev alev yandığım doğru
Küllerimden doğar mıyım sana doğru
Kendimi arıyorken olmaktan korktuğum yerdeyim
Sendeyim
Al beni ne yaparsan yap... :)
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Fenomenon 3 yıl
X20 öldü artık. X30'a bakmak lazım
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DH Misafiri 3 yıl
Helio X10 işlemcili Redmi Note 2 kullanıyorum en iyi oyunda dahi kasmadan uzun süre sistem oynuyor ısı sorunu ise 6.1.29 sürümden itibaren gider diye düşünüyorum zira -bu arada ne deyse ısınmıyor- ek bir yazılım daha eklemişler fakat Türkçe sürüm şu an sıkıntılı, gelecek haftadan itibaren entegre edilir. Biliyorum çünkü çevirisini yaptım. Arkadaşların dediği gibi birazda işletim sisteminden kaynaklanıyor. MUIU iyi iş çıkartıyor. Hantal ROM yapmıyor.
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By_Alesia 3 yıl
viper17
a53 olan işlemci alev alıyor.

a57 olmasın o benim telefonumda a53 var en ağır oyunda bile ılıyor sadece
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vjdrsjejv 3 yıl
Mesut çevik demişti hakkını teslim edin.
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casperfriendly 3 yıl
Gerçekten şaka gibi. Bu adamlar oyun mu oynadığını sanıyor. Sonuçta, bir işlemciden bahsediyoruz.
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crazy585858 3 yıl
yok artık daha wifi bağlantısının kopmasıyla ugraşmışlar.. acilen bünyesine doğru düzgün mühendisler almalı mediatek
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ounomaus 3 yıl
3 küme 3 ayrı mal çalışma prensibi yok antutuda 50000000000 almış boş işler gerçek dünyada o skorlar değil telefon üreticisinin verdiği diğer fonksiyonlar daha önemli artık
son birkaç yıldır artık orta ve üst seviyede telefonlar akıcılık ve performans konusunda gayet iyiler
iş artık yazılım kısmında 40 çekirdek olsada uygulama desteklemiyorsa boş iş
üst seviyede ürün çıkaracaksan kaynak kodları için adam gibi iş yapacan üreticininde tüketicininde aklında şurası eksik bu özellikleri destekliyormu ısınma sorunu varmı gpu kısmında kirinler gibi olursa yine boş iş
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kadirirdem 3 yıl
2.bir s810 faciası geliyor...
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metinolmetin 3 yıl en beğenilen
Alev alev yandığım doğru
Küllerimden doğar mıyım sana doğru
Kendimi arıyorken olmaktan korktuğum yerdeyim
Sendeyim
Al beni ne yaparsan yap... :)
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wolf silver 3 yıl
Redmi note 2 de Helio x10 iyi çalışıyor.. Bu birazda Xaomi arayüzüne bağlı...
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