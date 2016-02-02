Helio X20 yonga setinde işler yolunda gitmiyor





Piyasaya çıkacak ilk Cortex-A72 çekirdekli yonga seti olması beklenirken, bir türlü kendisini gösteremeyen MediaTek Helio X20 için işler pek yolunda gitmiyor. Halen geliştirme çalışmaları süren yonga seti, ortaya çıkan bazı sorunlar nedeniyle nihai sürüme geçebilmiş değil.





Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre, ilk dönemde sürekli kopan WiFi bağlantısı tasarımcıları oldukça meşgul etti. Bağlantı sorunları giderildikten sonra, bu kez de ısınma sorunları başgösterdi. Firma, ısınma sorununun halen üstesinden gelebilmiş değil. Bu yüzden, firmanın Zopo ve Elephone gibi ortakları da Helio X20 yonga setini cihazlarında kullanmaktan vazgeçti. Hali hazırda firmanın, yonga setini ertelemek veya problemlere rağmen kısa süre içerisinde piyasaya sürmek arasında kararsız kaldığı ifade ediliyor.





Helio X20, firmanın üst seviyeye yönelik hamlesi için büyük bir önem arz ediyordu. Dünyanın ilk 10 çekirdekli yonga seti olan Helio X20, ayrıca üç kümeli çalışma sistemini benimseyen ilk yonga seti ünvanına da sahip. 2 adet Cortex-A72 çekirdeği, 4 adet Cortex-A53 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği, çeşitli iş yüklerine göre sırasıyla devreye giriyor. Yonga setinde Mali grafik birimi serisinin en güçlü üyesi T880 yer alıyor.









TSMC'nin 20nm FinFET süreci ile üretilen Helio X20, ısınma testlerinde Snapdragon 810 yonga setine fark atıyordu ancak bugün gelinen noktada, durumun hiç de öyle olmadığı görülüyor. Akıllı telefon üreticileri hali hazırda üst seviye için Samsung veya Qualcomm'un çözümlerine yöneliyor. MediaTek ise Helio X20 ile önemli tasarım ihaleleri kazanmayı umut ediyordu. Yeterli ilgiyi topladıktan sonra 16nm sürecindeki Helio X30 yonga setini piyasaya sürecek ve üst seviyede önemli başarılar kazanacaktı.





Eğer Helio X20 ısınma sorunlarını halledemezse, Helio X30 yonga setinin imajı da bundan olumsuz etkilenebilir. Ayrıca MediaTek için üst seviye segmentte başarısızlık yaşamak, önümüzdeki dönemde yapacağı hamleleri de boşa çıkarabilir.

http://www.phonearena.com/news/MediaTeks-deca-core-Helio-X20-rumored-to-suffer-from-overheating-issues_id77926