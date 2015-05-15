Helio X20 yongaseti Snapdragon 820 ile karşılaştırıldı

Haber Editörü
Mobil dünyaya ilk kez üç kümeli çalışma sistemini getiren MediaTek'in Helio X20 yongaseti firmanın çok önem verdiği bir yatırım haline geldi. Bir süre önce Snapdragon 810 ile karşılaştırılan yongaseti bu kez de Snapdragon 820'nin karşısına çıktı.
Aslında Snapdragon 820 ile ilgili bilinenler oldukça az. 64-bitlik özelleştirilmiş Kryo adlı ARM tabanlı çekirdek kullanacak olan yongaseti ile ilgili MediaTek'in epey bir bilgi sahibi olduğu görülüyor.
Firmanın yaptığı karşılaştırma tablosuna göre Snapdragon 820 yongaseti 2 adet 2.2Ghz saat hızında çalışan ve 2 adet 1.7GHz saat hızında çalışan Kryo çekirdeğini big.LITTLE formatında çalıştırıyor. Enerji tüketimi açısından böyle bir tarz benimsendiği düşünülüyor.
Snapdragon 820 yongasetinde 650MHz saat hızında çalışan Adreno 530 grafik birimi kullanıldığı görülüyor. Teknik detayları bilinmese de Adreno 530 grafik biriminin döneminin en iyisi olması bekleniyor.
Yongasetinde ayrıca 4K ekranlara destek, 60 kare/saniye hızında 4K video kaydı, LPDDR4 2100MHz çift kanal RAM desteği, LTE Cat. 10 standardı desteği şeklinde özellikler yer alıyor.
Helio X20 yongaseti ise 2 adet Cortex-A72 çekirdeği, 4 adet yüksek hızlı Cortex-A53 çekirdeği ve 4 adet düşük hızlı Cortex-A53 çekirdeği yer alıyor. Mali-T880 grafik biriminin yer aldığı yongasetinde bununla birlikte LPDDR3 çift kanal RAM desteği, 2K ekran desteği, 30 kare/saniye hızında 4K video kaydı özellikleri Snapdragon 820 yongasetine göre geri planda kalıyor. Ayrıca 20nm fabrikasyon süreci enerji tüketimi konusunda da Heliio X20’yi zorlayacak gibi duruyor.
Helio X20 yongaseti amiral gemi seviyesini hedefliyor olsa da otoriteler üst seviye uygun fiyatlı telefonlarda başarılı işler yapabileceğini belirtiyor. Helio X20 yıl sonuna doğru ilk cihazlarda kendisini gösterecek.
http://www.phonearena.com/news/Helio-X20-vs-Snapdragon-820-comparison-shows-why-the-deca-core-chip-guns-for-the-midrange_id69310 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
MÇ filan 10 çekirdeğin yazılımsal yönetiminden bahsetmiş ama adamlara 4 cortex a72 koyup isi-güç yönetimi yapmak daha zor geliyor olmalı ki 10 çekirdek koymuşlar 8 i cortex a53 hem de pazarlama avantaji var.
Diğer tarafta Samsung CPU ve GPU'da bomba gibi geliyor.
Verimlilik anlaminda iyi isler basarirsa Qualcom a cok sey kazandirir.
Ama android cag atlamasi lazim..Java tabanli olacak is degil bu..Ureticiler ve google in isi farkli bir platforma tasimasi lazim..Ust seviyede farkli bir kod duzeni gibi..Alt seviyede yap klasik androidini..Ust seviyede tamamen optmizasyon odakli bir iyilestirme uzerine yogunlasilsin..300 tl de 3000 tl ye aldigin telefonda ayni isletim sistemine mantikli aciklama getirebilen varsa duymak isterim..Ben daha iyi perfoans icin sirf donanima para veriyorsam acikca kaziklaniyorum.Diye bakiyprum..
Mediatek in avantajı giriş,orta,üst demeden tüm telefonlarda olması.
Qualcomm ise elindeki patentlerle biraz ilerde fakat s810 sorunu hala güncel.
Hala Mediatek kullanan cihazlar güncellenmiyor bildiğim kadarı ile.
Bu değişirse o daha iyi olur.
Çok çekirdek,2k,mp olayları boş işler.
Birazda yazılım olması lazım.
Utanmadan 10 cekirdekli islemcisini karsilaastiis..Verimsizligini kabul etmenin kaniti gibi...