Helio X20 yongaseti Snapdragon 820 ile karşılaştırıldı

Mobil dünyaya ilk kez üç kümeli çalışma sistemini getiren MediaTek'in Helio X20 yongaseti firmanın çok önem verdiği bir yatırım haline geldi. Bir süre önce Snapdragon 810 ile karşılaştırılan yongaseti bu kez de Snapdragon 820'nin karşısına çıktı.





Aslında Snapdragon 820 ile ilgili bilinenler oldukça az. 64-bitlik özelleştirilmiş Kryo adlı ARM tabanlı çekirdek kullanacak olan yongaseti ile ilgili MediaTek'in epey bir bilgi sahibi olduğu görülüyor.





Firmanın yaptığı karşılaştırma tablosuna göre Snapdragon 820 yongaseti 2 adet 2.2Ghz saat hızında çalışan ve 2 adet 1.7GHz saat hızında çalışan Kryo çekirdeğini big.LITTLE formatında çalıştırıyor. Enerji tüketimi açısından böyle bir tarz benimsendiği düşünülüyor.





Snapdragon 820 yongasetinde 650MHz saat hızında çalışan Adreno 530 grafik birimi kullanıldığı görülüyor. Teknik detayları bilinmese de Adreno 530 grafik biriminin döneminin en iyisi olması bekleniyor.





Yongasetinde ayrıca 4K ekranlara destek, 60 kare/saniye hızında 4K video kaydı, LPDDR4 2100MHz çift kanal RAM desteği, LTE Cat. 10 standardı desteği şeklinde özellikler yer alıyor.





Helio X20 yongaseti ise 2 adet Cortex-A72 çekirdeği, 4 adet yüksek hızlı Cortex-A53 çekirdeği ve 4 adet düşük hızlı Cortex-A53 çekirdeği yer alıyor. Mali-T880 grafik biriminin yer aldığı yongasetinde bununla birlikte LPDDR3 çift kanal RAM desteği, 2K ekran desteği, 30 kare/saniye hızında 4K video kaydı özellikleri Snapdragon 820 yongasetine göre geri planda kalıyor. Ayrıca 20nm fabrikasyon süreci enerji tüketimi konusunda da Heliio X20’yi zorlayacak gibi duruyor.





Helio X20 yongaseti amiral gemi seviyesini hedefliyor olsa da otoriteler üst seviye uygun fiyatlı telefonlarda başarılı işler yapabileceğini belirtiyor. Helio X20 yıl sonuna doğru ilk cihazlarda kendisini gösterecek.

http://www.phonearena.com/news/Helio-X20-vs-Snapdragon-820-comparison-shows-why-the-deca-core-chip-guns-for-the-midrange_id69310