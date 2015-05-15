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Helio X20 yongaseti Snapdragon 820 ile karşılaştırıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
8,2b
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15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Helio X20 yongaseti Snapdragon 820 ile karşılaştırıldı

Mobil dünyaya ilk kez üç kümeli çalışma sistemini getiren MediaTek'in Helio X20 yongaseti firmanın çok önem verdiği bir yatırım haline geldi. Bir süre önce Snapdragon 810 ile karşılaştırılan yongaseti bu kez de Snapdragon 820'nin karşısına çıktı. 

Aslında Snapdragon 820 ile ilgili bilinenler oldukça az. 64-bitlik özelleştirilmiş Kryo adlı ARM tabanlı çekirdek kullanacak olan yongaseti ile ilgili MediaTek'in epey bir bilgi sahibi olduğu görülüyor. 

Firmanın yaptığı karşılaştırma tablosuna göre Snapdragon 820 yongaseti 2 adet 2.2Ghz saat hızında çalışan ve 2 adet 1.7GHz saat hızında çalışan Kryo çekirdeğini big.LITTLE formatında çalıştırıyor. Enerji tüketimi açısından böyle bir tarz benimsendiği düşünülüyor. 

Snapdragon 820 yongasetinde 650MHz saat hızında çalışan Adreno 530 grafik birimi kullanıldığı görülüyor. Teknik detayları bilinmese de Adreno 530 grafik biriminin döneminin en iyisi olması bekleniyor. 

Yongasetinde ayrıca 4K ekranlara destek, 60 kare/saniye hızında 4K video kaydı, LPDDR4 2100MHz çift kanal RAM desteği, LTE Cat. 10 standardı desteği şeklinde özellikler yer alıyor. 

Helio X20 yongaseti ise 2 adet Cortex-A72 çekirdeği, 4 adet yüksek hızlı Cortex-A53 çekirdeği ve 4 adet düşük hızlı Cortex-A53 çekirdeği yer alıyor. Mali-T880 grafik biriminin yer aldığı yongasetinde bununla birlikte LPDDR3 çift kanal RAM desteği, 2K ekran desteği, 30 kare/saniye hızında 4K video kaydı özellikleri Snapdragon 820 yongasetine göre geri planda kalıyor. Ayrıca 20nm fabrikasyon süreci enerji tüketimi konusunda da Heliio X20’yi zorlayacak gibi duruyor. 

Helio X20 yongaseti amiral gemi seviyesini hedefliyor olsa da otoriteler üst seviye uygun fiyatlı telefonlarda başarılı işler yapabileceğini belirtiyor. Helio X20 yıl sonuna doğru ilk cihazlarda kendisini gösterecek.  

http://www.phonearena.com/news/Helio-X20-vs-Snapdragon-820-comparison-shows-why-the-deca-core-chip-guns-for-the-midrange_id69310 Yorum Yaz
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selahattın ısık 4 yıl
Javayi sanal makine anlaminda kullandim..Belirtmem gerekirdi...
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blackzeros 4 yıl
kitkatla art getirdi zaten google androide , lolipopta dalvik sanal makine tamamen kaldirilidi.arkadasimda z3c var telefon lolipopla birlikte ucusa gecmis durumda,inanilmaz hizli calisiyor ,bende ki iphone 6'dan daha seri gecisler animasyonlar olsun.kararlilik konusunda iphonela yarismasi cok zor cunku onlarca firma bir iskelet uzerine farkli bina yapiyorlar,herseyi belli donanıma gore yapman farkli binlerce farkli konfigurasyona gore yapman farkli bir zorluk derecesi iceriyor kaldı ki apple bile bu konuda ben superim diyemez guncelleme verdigi eski tellerinin kararlilik yapisi yeterli degil.Hiz konusunda bir eksigi yok androidin , bu cekirdek isi filan bunlar tamamen rekabetle ilgili piyasada ki oyuncular birbirlerine ustunluk kurma gayretleri, yoksa android yetersiz paso cekirdek arttiriyolar diye yorumluyorsanız onlar gecmiste kaldi.
MÇ filan 10 çekirdeğin yazılımsal yönetiminden bahsetmiş ama adamlara 4 cortex a72 koyup isi-güç yönetimi yapmak daha zor geliyor olmalı ki 10 çekirdek koymuşlar 8 i cortex a53 hem de pazarlama avantaji var.
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1BilimAdamı 4 yıl
Görünürde 10 çekirdekli 2 ghz'lik 64bit işlemciler ama gerek driverları gerekse uygulama yazılımları adapte,uygun olmadığı için şimdilik bunlar göz boyama bence
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freudunpiposu 4 yıl
Qualcomm APU'da Grafik tabanında lider olacak gibi. Krait'te ki kırık dökük performansı görmeyiz umarım. 14 nm'ye indirilmiş üretim geometrisi güzel ancak Samsung 7420'de en güncel transistör teknolojilerini kullandı. Isınma farkı bundandır. Fazla transistör sayısına rağmen MV başına düşen verim daha fazla hemde kayıp voltlar engellendiği için pili çekip gerilimi yükseltme olayı da yok.
Diğer tarafta Samsung CPU ve GPU'da bomba gibi geliyor.
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doctor_bey 4 yıl
S820de S810 gibi olmaz umarım, onun dışında MediaTek de iddialı geliyor bu sene bence, hayırlısı
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okan_cehapelioglu 4 yıl
mediatek baya geliştirdi kendini bu yarış en çok bizim işimize yarar qualcoom yalnız başına kalmamalı yoksa hersene ne verirse onla yetinmek zorunda kalırız
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Grkwnxs 4 yıl
S820 de 4 çekirdeğe dönüldüğünü görmek güzel
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selahattın ısık 4 yıl Grkwnxs
Grkwnxs
S820 de 4 çekirdeğe dönüldüğünü görmek güzel

Verimlilik anlaminda iyi isler basarirsa Qualcom a cok sey kazandirir.
Ama android cag atlamasi lazim..Java tabanli olacak is degil bu..Ureticiler ve google in isi farkli bir platforma tasimasi lazim..Ust seviyede farkli bir kod duzeni gibi..Alt seviyede yap klasik androidini..Ust seviyede tamamen optmizasyon odakli bir iyilestirme uzerine yogunlasilsin..300 tl de 3000 tl ye aldigin telefonda ayni isletim sistemine mantikli aciklama getirebilen varsa duymak isterim..Ben daha iyi perfoans icin sirf donanima para veriyorsam acikca kaziklaniyorum.Diye bakiyprum..
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Bu yıl gereken özelleştirmeleri yaparsa Samsung un yılı olacak gibi.
Mediatek in avantajı giriş,orta,üst demeden tüm telefonlarda olması.
Qualcomm ise elindeki patentlerle biraz ilerde fakat s810 sorunu hala güncel.
Hala Mediatek kullanan cihazlar güncellenmiyor bildiğim kadarı ile.
Bu değişirse o daha iyi olur.
Çok çekirdek,2k,mp olayları boş işler.
Birazda yazılım olması lazım.
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selahattın ısık 4 yıl
Qualcom un pazara donus yapmasi yeni bir tekelin olusmasini onlemek acisindan hayati onem tasiyor..Mediatek ile olacak is degil bu..(samsung)
Utanmadan 10 cekirdekli islemcisini karsilaastiis..Verimsizligini kabul etmenin kaniti gibi...
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OverClocK1ng 4 yıl
Helio X20, fiyattan işi götürecektir...
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fx3169 4 yıl
820 bekleyeceğim diye bu yıl model değiştirmiyorum.Seneye gene ısınırsa öteki seneye 830 u beklerim.Canları sağolsun :D
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