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Hepsi bir arada bilgisayarlar, masaüstü bilgisayar pazarının kurtarıcısı olacak

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Endüstrinin önde gelen araştırma kuruluşlarından IHS’e göre, önümüzdeki yıllarda masaüstü bilgisayar pazarına hepsi bir arada yani AiO (All in One) çözümleri damgasını vuracak.
IHS’in yayınladığı son rapora göre geçen sene 13,7 milyon birim hepsi bir arada bilgisayar satışının gerçekleştiği pazarda bu sene %20 artış ile 16,4 milyon adet hepsi bir arada bilgisayar satılacak. Hepsi bir arada bilgisayarlarda yaşanan bu artışın aksine geleneksel masaüstü bilgisayar pazarında ise 2012 yılında, 2011’e göre sadece %0,3’lük artış ile 132,03 milyon adet bilgisayar satışı gerçekleşecek.
IHS, yıllık bazda ortalama %13’lük artış ile 2016 yılı itibariyle hepsi bir arada bilgisayar satışlarının 24,8 milyona ulaşacağın öngörürken; buna bağlı olarak geleneksel masaüstü bilgisayarların satışlarında ise büyük ölçüde azalma bekliyor. Ancak, hepsi bir arada bilgisayarların satış sayısındaki bu artış ile masasüstü bilgisayar pazarındaki yukarı yönlü trendin az da olsa korunacağı düşünülüyor.
IHS’in kıdemli analistlerinden Craig Stice, hepsi bir arada bilgisayarların sadece kasa ve monitörü birleştirmesiyle değil yüksek form faktörleri, daha büyük ve kimi modellerdeki dokunmatik ekranlarıyla birçok kullanıcıya cazip geldiğini belirtiyor. 
Özellikle 20” ve üzeri olmasıyla birçok tüketici için cazip bir tercih haline gelen hepsi bir arada bilgisayar fiyatları ortalama 500 dolardan başlıyor ve 2000 dolara kadar yükseliyor.
Araştırmaya göre hepsi bir arada bilgisayar pazarının en büyük oyuncusu %28’lik pazar payı ile Apple. iMac’in gerek tasarımı, gerekse de güçlü donanımıyla öne çıktığı pazarda Apple’ı  Lenovo, Dell, HP ve Sony  takip ederken; Apple, HP ve Lenovo ile hepsi bir arada bilgisayar üzerine iş birliği yapan Tayvanlı Quanta Computer, pazarın en büyük üreticisi olarak öne çıkıyor.


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oltanoltan 6 yıl en beğenilen
Normal bir kasalı performansında hiç all in one pc görmedim
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MERCURY2000 6 yıl
Açıkçası kablo vs uğraşmak istemeyenler için, oyuna çok fazla ilgisi olmayanlar için iyi bir çözüm. All in one pcler günlük kullanımda gayet yeterli olabiliyor. Zaten bu pcler günlük temel kullanım için tasarlanan cihazlar.
Açıkçası kablo vs uğraşmak istemeyenler için, oyuna çok fazla ilgisi olmayanlar için iyi bir çözüm. All in one pcler günlük kullanımda gayet yeterli olabiliyor....
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Patria o Muerte 6 yıl
bu bilgisayarın amacını oyun oynamak zannedenlere gülüyorum..o merak ettiğiniz hollywood stüdyoları, reklamcılık firmaları toplama pc kullanmıyor apple kullanıyor.
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ramazandeveli 6 yıl Patria o Muerte
Patria o Muerte

bu bilgisayarın amacını oyun oynamak zannedenlere gülüyorum..o merak ettiğiniz hollywood stüdyoları, reklamcılık firmaları toplama pc kullanmıyor apple kullanıyor.

harbiden neden apple kullanıyorlar acaba..grafikte iyilerde ondan deme de
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nurettinaz 6 yıl
Bence tablet piyasasinin gelismesi ve her turlu girisin bu urunlerde bulunmasi ile notebook a olan ihtiyac hantalligi ve gercekten masaustu kadar performansli olmadigindan notebook un sonunu getirecek diye dusunuyorum. Ayrica macmini imac gibi gercekten konsept urunlerin artmasiyla notebooklara olan egilimin bu urunlere kayacagini soylemekte cok yanlis olmaz.
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Psydia 6 yıl
bocekgrafik
oltanoltanNormal bir kasalı performansında hiç all in one pc görmedim
Çünkü içinde kullanılan parçalar notebook parçaları.

O halde notebook alsınlar desktop replacement sınıfında olanlar bile AIO'lar ile aynı fiyata daha performanslı oluyorlar.
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bocekgrafik 6 yıl Psydia
Psydia

O halde notebook alsınlar desktop replacement sınıfında olanlar bile AIO'lar ile aynı fiyata daha performanslı oluyorlar.

Bunların notebook'lardan tek farkı, monitörlerinin büyük olması. O sebeple tercih ediliyorlar.
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telliibrahim 6 yıl
Bu performans ta notebook daha mantikli en azından taşınabilir. Kasanın içini açıp istedigin gibi değiştirmedikçe masaüstünun anlamı yok, notebook daha mantikli olur
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alp0007 6 yıl
Benim tahminim "hepsi bir arada bilgisayarlar" 2-3 yıl içinde çok satılan bilgisayarlar haline gelecek, performans açısından da çok iyi olacaklar.
Ben HP nin dokunmatik ekranlı hepsi bir arada bir modelini kullanıyorum, oyun oynamak için iyi değil, ofis uygulamaları ve internette dolaşmak için ideal.
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zurna 6 yıl
aio'nun içersindeki parçaları değişimine izin verilecekse mantıklı.
yoksa masaüstü fazlası ile işimi görüyor.
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korsanzeki168 6 yıl
bankalar bilgisayara sadece muhasebe verisi giren normal kullanıcılar bu tür bilgisayarlara gececek hi end oyuncular gene makina toplaya bilir fakat bunlar inanın cogunluk degil...
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jovanovic 6 yıl korsanzeki168
korsanzeki168

bankalar bilgisayara sadece muhasebe verisi giren normal kullanıcılar bu tür bilgisayarlara gececek hi end oyuncular gene makina toplaya bilir fakat bunlar inanın cogunluk degil...

Çok doğru hatta sayıları bariz azdır bence.
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YGA 6 yıl
Ozel sirketlerde kullanilabilecek bir bilgisayar. Gunluk hayatta bilgisayar kullananlar icin ideal degil. Sahsen kendi oyun bilgisayarimi kaldirarak bunu kurmam.
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Rusty 6 yıl
All in one pc benim de çok istediğim bir bilgisayar, lakin o iş gma4500 gt520 ile olmaz. İsteseler üzerine bir gtx560 veya 6870 koyarlar.
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Bl00dyHell 6 yıl
Kendi bilgisayarını toplamanın zevkini hiçbir All in One veremez
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E_Aydin35 6 yıl
Evet masaüstü bilgisayarlar yerini All in One (hepsi bir arada) bilgisayarlara bırakıyor.. Genelde hep denirdi zamanında laptoplar geleceğin melez bilgisayarları olucak diye sonra tabletler, ultrabooklar, güçlü mobil cihazlar bozdu işi.. Zaten ben bu noktadan sonra hazır masaüstü PC modellerinde bir artış olacağını sanmıyorum.. Aksine yavaş yavaş eriyiceklerdir.
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