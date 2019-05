Hepsi bir arada bilgisayarlar, masaüstü bilgisayar pazarının kurtarıcısı olacak

Endüstrinin önde gelen araştırma kuruluşlarından IHS’e göre, önümüzdeki yıllarda masaüstü bilgisayar pazarına hepsi bir arada yani AiO (All in One) çözümleri damgasını vuracak.

IHS’in yayınladığı son rapora göre geçen sene 13,7 milyon birim hepsi bir arada bilgisayar satışının gerçekleştiği pazarda bu sene %20 artış ile 16,4 milyon adet hepsi bir arada bilgisayar satılacak. Hepsi bir arada bilgisayarlarda yaşanan bu artışın aksine geleneksel masaüstü bilgisayar pazarında ise 2012 yılında, 2011’e göre sadece %0,3’lük artış ile 132,03 milyon adet bilgisayar satışı gerçekleşecek.

IHS, yıllık bazda ortalama %13’lük artış ile 2016 yılı itibariyle hepsi bir arada bilgisayar satışlarının 24,8 milyona ulaşacağın öngörürken; buna bağlı olarak geleneksel masaüstü bilgisayarların satışlarında ise büyük ölçüde azalma bekliyor. Ancak, hepsi bir arada bilgisayarların satış sayısındaki bu artış ile masasüstü bilgisayar pazarındaki yukarı yönlü trendin az da olsa korunacağı düşünülüyor.

IHS’in kıdemli analistlerinden Craig Stice, hepsi bir arada bilgisayarların sadece kasa ve monitörü birleştirmesiyle değil yüksek form faktörleri, daha büyük ve kimi modellerdeki dokunmatik ekranlarıyla birçok kullanıcıya cazip geldiğini belirtiyor.

Özellikle 20” ve üzeri olmasıyla birçok tüketici için cazip bir tercih haline gelen hepsi bir arada bilgisayar fiyatları ortalama 500 dolardan başlıyor ve 2000 dolara kadar yükseliyor.

Araştırmaya göre hepsi bir arada bilgisayar pazarının en büyük oyuncusu %28’lik pazar payı ile Apple. iMac’in gerek tasarımı, gerekse de güçlü donanımıyla öne çıktığı pazarda Apple’ı Lenovo, Dell, HP ve Sony takip ederken; Apple, HP ve Lenovo ile hepsi bir arada bilgisayar üzerine iş birliği yapan Tayvanlı Quanta Computer, pazarın en büyük üreticisi olarak öne çıkıyor.