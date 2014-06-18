Her anın kaydı için hazırlanan kamera modeli CA7CH Lightbox, Kickstarter hedefine yaklaştı

Son dönemde sayıları artan her anın kaydı için hazırlanan kamera modellerinden CA7CH Lightbox, Kickstarter üzerinde koyduğu hedefe ulaşmak üzere.

Daha önce de birçok benzerini gördüğümüz CA7CH Lightbox, 38x38x10mm boyutları ve manyetik bağlantı yapısıyla şapka, çanta ya da ceket gibi noktalara rahatlıkla konumlandırılabiliyor. Akıllı telefonlara yüklenen özel uygulaması (Şimdilik iOS sonrası Android) ya da gövdesinde yer alan ufak tuşlar ile kontrol edilerek fotoğraf çekebilen, video kaydı başlatabilen veya sadece ses kaydı yapabilen cihaz, bu sayede tüm hayatı kayıt altına alabiliyor. Teknik olarak 72 derece görüş açısına sahip F/2.4 6 elementli lens, 8MP çözünürlüğünde sensör, 1920 x 1080piksel 30p video kapasitesi, saniyede 3 kare seri çekim hızı, 8GB dahili hafıza, Wi-Fi ile Bluetooth 4.0 LE teknolojileriyle bulut temelli depolama / paylaşma ve kablosuz kontrol, 500 mAh lityum polimer batarya (1100 fotoğraf, 30 dakika HD video süresi), 2 adet LED bildirim ışığı, su geçirmez gövde yapısı ve 30 gram ağırlık gibi detaylar sunan CA7CH Lightbox, canlı aktarım yapabilmesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Kickstarter'da konan 80,000$ hedefin bitimine 31 gün kala 57,041$'lık kısmını toplamayı başaran CA7CH Lightbox, yapılacak en az 119$ bağış (15$ kargo) ile 2014 Ekim ayında elde edilebiliyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





https://www.kickstarter.com/projects/ca7ch/ca7ch-lightbox?ref=discovery