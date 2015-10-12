Her objeyi müzik enstrümanı haline getiren Mogees, yeni sürümüyle de büyük destek görüyor

2014 yılında oldukça başarılı bir Kickstarter macerası yaşayan ve dünya geneline 1500'den fazla gönderilen Mogees, geliştirilmiş yeni sürümüyle yeniden Kickstarter'ın kapısı çaldı ve şimdiden koyduğu 20,000 pound hedefi iki katına çıkartmayı başardı.

Kişilerin her zaman yanlarında taşıyabileceği bir aksesuar olan Mogees, iOS işletim sitemli cihazlar ile Mac ve Windows bilgisayarlarla çalışma gösterebiliyor. Bünyesinde oldukça kuvvetli mikrofonlar ve titreşim algılama sensörleri yer alan ürün, uygulaması üzerinden seçilen enstrümanın konumlandırıldığı yüzeyde çalınmasına imkan tanıyor. Bu sayede aklınıza gelebilecek her türlü yüzeyi bir müzik enstrümanı haline getirebilen cihaz, kişilerin el hareketleriyle oluşturdukları ses frekansları algılayabiliyor olmasıyla da hem gerçekçi hem de etkili bir müzik deneyimi sunabiliyor.

Bazı sıkıntılar nedeniyle Android cihazlarda çalışamayan ve tepki / algılama süresi ilk versiyonuna göre ciddi anlamda geliştirilen Mogees, özel tasarlanan adaptörü sayesinde de birçok orijinal müzik enstrümanına aktif olarak bağlanabiliyor. Çalma sırasında yapılan el hareketlerini kayıt altına alabilen cihaz, hayal gücüne ve yaratıcılığa bağlı sonsuz bir kullanım seçeneği veriyor.

Kickstarter'da yapılacak en az 95 pound bağış ile 2015 Kasım ayında elde edilebilen Mogees, sunduğu deneyimi de aşağıda yer alan tanıtım videosuyla gözler önüne seriyor.

https://www.kickstarter.com/projects/1196274831/mogees?ref=category_newest