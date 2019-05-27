Hermeus, sesten beş kat hızlı hipersonik yolcu jeti geliştirecek

Yeni ülkeleri ziyaret etmek eğlenceli olabilir ancak aynı şeyi seyahat süreci için söyleyemeyiz. Zira herkesin business class veya özel jetle uçma şansı yok. Büyük çoğunluğumuz ekonomi sınıfında uçtuğumuz için uzun yolculuklar işkenceye dönüşebiliyor. Ancak, Hermeus adlı bir şirket bu seyahat sürelerini kısaltacak bir adım atmaya hazırlanıyor.

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ABD merkezli girişim, kısa süre önce özel yatırımcılardan hipersonik jet geliştirmek için kullanılacak önemli bir finansal destek aldı. Sesten beş kat daha hızlı olacak bu jet, Mach 5 hızına çıkarak yolcuları 90 dakika gibi kısa bir sürede New York'tan Londra'ya (ve tam tersi) uçurabilecek.

7 saatlik uçuş 90 dakikaya düşecek

Şu anda, New York'tan Londra'ya uçmak yaklaşık 7 saat sürüyor. Hermeus'un hipersonik jeti gerçeğe dönüşürse bu süre yaklaşık 5 kat kısalacak. Bahsi geçen uçakların yaygınlaşması biraz zaman alacak gibi görünüyor. Hermeus'un kurucu ortağı ve CEO'su AJ Piplica, CNN'e yaptığı açıklamada bu tip bir yolcu uçağının geliştirilmesinin on yıl alacağını söyledi.

https://edition.cnn.com/travel/article/hypersonic-jet-new-york-london-hermeus-intl/index.html