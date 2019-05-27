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Hermeus, sesten beş kat hızlı hipersonik yolcu jeti geliştirecek

ABD'li Hermeus, sesten beş kat hızlı hipersonik jet geliştirmek için gerekli finansal desteği aldı. Mach 5 hızına ulaşabilecek uçak, 7 saatlik uçuşu 90 dakikaya düşürecek.
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havacılık
Onur Seven
Haber Editörü
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Yeni ülkeleri ziyaret etmek eğlenceli olabilir ancak aynı şeyi seyahat süreci için söyleyemeyiz. Zira herkesin business class veya özel jetle uçma şansı yok. Büyük çoğunluğumuz ekonomi sınıfında uçtuğumuz için uzun yolculuklar işkenceye dönüşebiliyor. Ancak, Hermeus adlı bir şirket bu seyahat sürelerini kısaltacak bir adım atmaya hazırlanıyor.
Ayrıca Bkz. "NSA'nın hack yazılımı bilgisayar korsanlarının eline geçti"
ABD merkezli girişim, kısa süre önce özel yatırımcılardan hipersonik jet geliştirmek için kullanılacak önemli bir finansal destek aldı. Sesten beş kat daha hızlı olacak bu jet, Mach 5 hızına çıkarak yolcuları 90 dakika gibi kısa bir sürede New York'tan Londra'ya (ve tam tersi) uçurabilecek.

7 saatlik uçuş 90 dakikaya düşecek

Şu anda, New York'tan Londra'ya uçmak yaklaşık 7 saat sürüyor. Hermeus'un hipersonik jeti gerçeğe dönüşürse bu süre yaklaşık 5 kat kısalacak. Bahsi geçen uçakların yaygınlaşması biraz zaman alacak gibi görünüyor. Hermeus'un kurucu ortağı ve CEO'su AJ Piplica, CNN'e yaptığı açıklamada bu tip bir yolcu uçağının geliştirilmesinin on yıl alacağını söyledi.

https://edition.cnn.com/travel/article/hypersonic-jet-new-york-london-hermeus-intl/index.html Yorum Yaz
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Guest-BA224EDD2 1 hf.
İnsan için sıkıntı olmayacak mı? kim bilir kaç G kuvveti oluşacak?
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CoreXXX 1 hf.
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bunu yazmasanız uçak londrada kalıyor sanıyordum teşekk
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ürler aydınlatma için:)
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darkaura 1 hf.
ekonomi sinifindan girmesiyle hedef kitleyi iskalamis diyebiliriz. hipersonik ucus dogasi geregi cok talepkar ve teknik sinirlari zorlayan bir is. tipki concorde gibi maliyetler cok yuksek ama tasinan yolcu sayisi az olacaktir. buda gerceklesirse ancak en zenginlerin kullanabilecegi bir luks olacak demektir. ayrica 5mach da ucan askeri bir ucak bile yokken sivil versiyonunu nasil yapacaklar onuda merak ediyorum. su an amerika, cin, rusya hipersonic cruise fuzesi yapmak icin yaristalar daha ortada resmiyete dokulmus bir model yok. bunlarsa sivil teknolojiyle fuzeden otesi ucak yapacam diyor. bakalim zaman gosterir ne oldugunu.
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V4LKyR 1 hf.
Ok, geliştirince haber versin.
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khytr89 1 hf.
Concorde u bile dogru durust isletemediler, ayrica bu daha tehlikeli geldi bana
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