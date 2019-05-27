NSA'nın hack yazılımı bilgisayar korsanlarının eline geçti

ABD’deki bazı şehirlere yönelik siber saldırılarda kullanılan yazılımla ilgili çok önemli bir detay ortaya çıktı. New York Times'ın haberine göre saldırı ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından geliştirilen bir araç kullanılarak gerçekleştirildi. "EternalBlue" adlı yazılımın NSA tarafından, Windows tabanlı bilgisayarları ele geçirmek için oluşturulduğu belirtiliyor.

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Bilgisayar korsanlarının Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir silah olarak kullandığı ransomware (fidye) yazılımı, Baltimore ve diğer ABD şehirlerine yapılan siber saldırıların merkezinde yer alıyor. Hacker'lar bu aracı kullanarak devlet dairelerindeki bilgisayar sistemlerini ele geçirmeyi başardı. Ayrıca hastanelerin, havalimanlarının, demir yollarının, aşı üreten fabrikaların ve ATM’lerin sistemlerini felç ederek hizmet veremez hale getirdi.

100 bin dolar fidye talep ediyor

Yazılım, hedef bilgisayarın ekranını kilitleyerek, açılabilmesi için Bitcoin üzerinden yaklaşık 100.000 dolar tutarında bir fidye talep edildiğini belirten bir mesaj gösteriyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nden bir siber güvenlik uzmanı olan Thomas Rid "Hükümet sorumluluk almayı ve hatta en temel soruları cevaplamayı reddetti. Kongre gözetimi başarısız görünüyor. Amerikan halkı bir cevabı hak ediyor.” dedi.

EternalBlue, NSA tarafından ulusal güvenliği korumak için "iyi niyetli" olarak geliştirilmiş olabilir. Ancak görünüşe bakılırsa bilgisayar korsanlarının eline geçen yazılım, ülkenin "kendi silahıyla" vurulmasına neden oldu.

https://www.nytimes.com/2019/05/25/us/nsa-hacking-tool-baltimore.html