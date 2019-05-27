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NSA'nın hack yazılımı bilgisayar korsanlarının eline geçti

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından geliştirilen EternalBlue adlı hack yazılımı bilgisayar korsanlarının eline geçti. ABD şehirlerine yapılan siber saldırıların merkezinde bu yazılım var.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Diğer Yazılım
Onur Seven
Haber Editörü
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ABD’deki bazı şehirlere yönelik siber saldırılarda kullanılan yazılımla ilgili çok önemli bir detay ortaya çıktı. New York Times'ın haberine göre saldırı ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından geliştirilen bir araç kullanılarak gerçekleştirildi. "EternalBlue" adlı yazılımın NSA tarafından, Windows tabanlı bilgisayarları ele geçirmek için oluşturulduğu belirtiliyor.
Ayrıca Bkz. "Gümrük kapılarına dijital takip sistemi geliyor: Tır kuyruğu azalacak"
Bilgisayar korsanlarının Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir silah olarak kullandığı ransomware (fidye) yazılımı, Baltimore ve diğer ABD şehirlerine yapılan siber saldırıların merkezinde yer alıyor. Hacker'lar bu aracı kullanarak devlet dairelerindeki bilgisayar sistemlerini ele geçirmeyi başardı. Ayrıca hastanelerin, havalimanlarının, demir yollarının, aşı üreten fabrikaların ve ATM’lerin sistemlerini felç ederek hizmet veremez hale getirdi.

100 bin dolar fidye talep ediyor

Yazılım, hedef bilgisayarın ekranını kilitleyerek, açılabilmesi için Bitcoin üzerinden yaklaşık 100.000 dolar tutarında bir fidye talep edildiğini belirten bir mesaj gösteriyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nden bir siber güvenlik uzmanı olan Thomas Rid "Hükümet sorumluluk almayı ve hatta en temel soruları cevaplamayı reddetti. Kongre gözetimi başarısız görünüyor. Amerikan halkı bir cevabı hak ediyor.” dedi.
EternalBlue, NSA tarafından ulusal güvenliği korumak için "iyi niyetli" olarak geliştirilmiş olabilir. Ancak görünüşe bakılırsa bilgisayar korsanlarının eline geçen yazılım, ülkenin "kendi silahıyla" vurulmasına neden oldu.

https://www.nytimes.com/2019/05/25/us/nsa-hacking-tool-baltimore.html Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 1 hf. en beğenilen
Dünyayı heklemek için güzel mazeret. Şimdi herkes korsanlar yaptı zannedecek. Güzel hareket. 5 kule parası gelecek yerden 2 kule esirgenmez tabi.
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Boragungoren 1 hf.
Hak yiyen hack yer hahahahah :d
1 Yanıt Yanıtla +7
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alaz1903 1 hf.
Huawei'yi somut bir kanıt bulamadan sadece öngörü ile suçlayan adamların kendi yedikleri herzeler birer birer ortaya saçılıyor.
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Askaparta 1 hf.
Haftanın skandalı.
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DH Misafiri 1 hf.
amarıga yine bir şeyler çaldırmış şaşırdık mı ? hayır. ama bizim beklentimiz dh kullanıcı verilerini çaldırdı haberini görmek sonuçta moda clickbait in iyisi kötüsü olmaz demişler...
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Şıh Hazretleri 1 hf.
E bu "Eternalblue" nanesi WannaCrypt, Petya vs. gibi ransomware'ler yayılırken de vardı, çok da yeni bir şey değil
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alaz1903 1 hf.
Huawei'yi somut bir kanıt bulamadan sadece öngörü ile suçlayan adamların kendi yedikleri herzeler birer birer ortaya saçılıyor.
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KaleyDeskop 1 hf.
İyi niyetli ürettiğini nasıl yazabildin editör bey :)
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Rachsuchtig 1 hf. KaleyDeskop
iyi niyeti tirnak icin yazmis. Ironi olabilir
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Tugrul_512bit 1 hf. en beğenilen
Dünyayı heklemek için güzel mazeret. Şimdi herkes korsanlar yaptı zannedecek. Güzel hareket. 5 kule parası gelecek yerden 2 kule esirgenmez tabi.
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Boragungoren 1 hf.
Hak yiyen hack yer hahahahah :d
1 Yanıt Yanıtla +7
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Symbianist 1 hf. Boragungoren
Hak yeme fuck yeah!
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V4LKyR 1 hf.
Belki de Amerikan üretimi donanımlara sahip bilgisayarların hepsi etkileniyordur.
Yani tüm dünya.
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hack, nsa ve
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