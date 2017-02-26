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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Heroes Attack: Alien Shooter, Türk geliştiricilerden zorlu platform oyunu

Uygulama mağazalarındaki Türk geliştiricilerin arasına her gün yenileri ekleniyor. Son olarak Cellfish Games, platform türündeki ilk oyunu Heroes Attack: Alien Shooter’ı duyurdu.
2 yıl
3,1b
1
17
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android dünyasına henüz adım atan geliştiricilerimizden Cellfish Games, platform türündeki ilk oyunu Heroes Attack: Alien Shooter’ı oyun severlerin beğenisine sunuyor.

Uzay geminiz ile canavar ruhlu uzaylıları yok etmeye çalıştığınız oyun oldukça zorlayıcı bir oyun mekaniğine sahip. Ekrana tıklayarak sürekli havada kaldığınız oyunda aynı anda ateş ediyorsunuz. Füze fırlatmak için ise sağ kısımdaki ikona tıklamak gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "Batarya odaklı LG X Power 2 duyuruldu"

Oyunda hem havada kalmak hem de düşmanları gözleyerek ateş etmek oldukça zor. Bu bakımdan oyunda ilerlemek sıkı bir dikkat gerektiriyor. Para kazandıkça silahlarınızı geminizi güçlendirebiliyorsunuz. Ayrıca ekranın altında ek yakıt gibi çeşitli güçlendirmeler de seçebiliyorsunuz. Oyun şimdilik Android tarafında yer alıyor.

Google Play linki için tıklayınız



 

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Kefelon 2 yıl en beğenilen adnansetek
adnansetek
Benzerlerinden farkı nedir?
Yoksa türk oyunu diye aynı oyunları görmekten bıktım


Yanlış bilmiyorsam oyunların gelişticileri istek gönderiyor haber editörlerine. Editörlerde teşvik için paylaşıyor Türk yapımı olanları. Emin olun insanı çok mutlu eder bu tür yerlerde uğraştığınız oyunu/uygulamayı görmek. Yeni geliştiricelere de cesaret kazandırır. Devam etsin bırakalım
adnansetekBenzerlerinden farkı nedir?Yoksa türk oyunu diye aynı oyunları görmekten bıktımYanlış bilmiyorsam o...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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tonimotto 2 yıl
muffin man muffin man
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joyberk 2 yıl
videodan izlediğim kadarıyla grafikler harika, ancak oynanış zor gibi?
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immyth 2 yıl joyberk
joyberk

videodan izlediğim kadarıyla grafikler harika, ancak oynanış zor gibi?

Yeni güncelleme ile kolaylaştırdım. Bu önceki sürümüm kullanılarak çekilmiş video. Official videosu da şu aslında: youtube.com/...
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DH Misafiri 2 yıl
Oyunu daha önceden yüklemiştim ilk bölüm baya zordu. Son güncelleme ile süper olmuş. Ayrıca grafikler çok hoş. Başarılar diliyorum
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fuujitsu 2 yıl
Kardeş oyun güzel olmuş da tanıtım videosuna bari reklamlı halini koymasaydınız. Ayrıca videoda aracın dakkada bir ölmesi de sinir bozuyor.
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immyth 2 yıl fuujitsu
fuujitsu

Kardeş oyun güzel olmuş da tanıtım videosuna bari reklamlı halini koymasaydınız. Ayrıca videoda aracın dakkada bir ölmesi de sinir bozuyor.

Oyunda ilk bölümü zordu. Yeni güncelleme ile kolaylaştırdım. Birde tanıtım videosu kendi sayfasında şu şekilde: youtube.com/...
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Mehmet_Ali61 2 yıl
Teşvik için paylaşıyorlar diyorsunuzda bende bağımsız oyun yapımcısıyım kendi şartlarımda yapmaya çalışıyo rum 10 tane oyun yayınladım o zaman banada ulaşsınlar oyunumun tanıtımını yapsınlar. Hiç değilse Türkçe dil desteği koyuyorum ben...
3 Yanıt Yanıtla +2
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immyth 2 yıl Mehmet_Ali61
Mehmet_Ali61

Teşvik için paylaşıyorlar diyorsunuzda bende bağımsız oyun yapımcısıyım kendi şartlarımda yapmaya çalışıyo rum 10 tane oyun yayınladım o zaman banada ulaşsınlar oyunumun tanıtımını yapsınlar. Hiç değilse Türkçe dil desteği koyuyorum ben...

Türkçe dil desteği de mevcut oyunda
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FoxyDogy 2 yıl Mehmet_Ali61
Sana niye ulaşıyorlar sen ulaş. Bu kadar üşengeç olmayın yav
1 Yanıt Yanıtla +1
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apodur 2 yıl Mehmet_Ali61
Mehmet_Ali61

Teşvik için paylaşıyorlar diyorsunuzda bende bağımsız oyun yapımcısıyım kendi şartlarımda yapmaya çalışıyo rum 10 tane oyun yayınladım o zaman banada ulaşsınlar oyunumun tanıtımını yapsınlar. Hiç değilse Türkçe dil desteği koyuyorum ben...

tasarladığınız oyunların isminin bizimle paylaşabilirmisiniz.
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adnansetek 2 yıl
Benzerlerinden farkı nedir?
Yoksa türk oyunu diye aynı oyunları görmekten bıktım
1 Yanıt Yanıtla
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Kefelon 2 yıl adnansetek
adnansetek
Benzerlerinden farkı nedir?
Yoksa türk oyunu diye aynı oyunları görmekten bıktım


Yanlış bilmiyorsam oyunların gelişticileri istek gönderiyor haber editörlerine. Editörlerde teşvik için paylaşıyor Türk yapımı olanları. Emin olun insanı çok mutlu eder bu tür yerlerde uğraştığınız oyunu/uygulamayı görmek. Yeni geliştiricelere de cesaret kazandırır. Devam etsin bırakalım
1 Yanıt Yanıtla +16
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