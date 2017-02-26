Heroes Attack: Alien Shooter, Türk geliştiricilerden zorlu platform oyunu

Android dünyasına henüz adım atan geliştiricilerimizden Cellfish Games, platform türündeki ilk oyunu Heroes Attack: Alien Shooter’ı oyun severlerin beğenisine sunuyor.

Uzay geminiz ile canavar ruhlu uzaylıları yok etmeye çalıştığınız oyun oldukça zorlayıcı bir oyun mekaniğine sahip. Ekrana tıklayarak sürekli havada kaldığınız oyunda aynı anda ateş ediyorsunuz. Füze fırlatmak için ise sağ kısımdaki ikona tıklamak gerekiyor.

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Oyunda hem havada kalmak hem de düşmanları gözleyerek ateş etmek oldukça zor. Bu bakımdan oyunda ilerlemek sıkı bir dikkat gerektiriyor. Para kazandıkça silahlarınızı geminizi güçlendirebiliyorsunuz. Ayrıca ekranın altında ek yakıt gibi çeşitli güçlendirmeler de seçebiliyorsunuz. Oyun şimdilik Android tarafında yer alıyor.

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