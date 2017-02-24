Batarya odaklı LG X Power 2 duyuruldu

LG’nin batarya kapasitesine önem verenlere yönelik olarak geçen yıl piyasaya sürdüğü X Power akıllı telefonu bu yıl da devam ediyor. LG X Power 2 daha büyük bir batarya kapasitesine sahip.

Batarya ön planda

LG X Power 2 bu kez 4500mAh kapasiteli bir bataryaya yer vermiş. Önceki modelden 400mAh daha güçlü olan batarya ortalama olarak 15 saat video oynatma, 18 saat webde gezinti veya 14 saat sürekli navigasyon değerlerine imza atıyor. Hızlı şarj ile bir saatlik şarjda bataryanın yüzde 50’si doluyor. Tüm kapasite ise 2 saat içerisinde doluyor.

Bunun haricinde model daha çok giriş seviyesine yaklaşıyor. 1.5GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli bir yonga seti, 5.5 inçlik HD ekran, 1.5GB veya 2GB RAM, 16GB arttırılabilir kapasite, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 7.0 işletim sistemi şeklinde özellikler mevcut.

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El hareketleri ile deklanşör kontrolü, otomatik yüz algılayarak çekim yapabilen mod gibi kamera tarafında ekstraları olan LG X Power 2 modeli Mart ayında piyasaya sürülecek. Fiyatı henüz belli değil.