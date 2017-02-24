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Batarya odaklı LG X Power 2 duyuruldu

Son dönemde bataryaya ağırlık veren akıllı telefonlar giderek artıyor. Hemen her üreticinin portföyünde büyük batarya kapasitesine sahip bir akıllı telefon mevcut durumda.
2 yıl
2,6b
1
9
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG’nin batarya kapasitesine önem verenlere yönelik olarak geçen yıl piyasaya sürdüğü X Power akıllı telefonu bu yıl da devam ediyor. LG X Power 2 daha büyük bir batarya  kapasitesine sahip.

Batarya ön planda

LG X Power 2 bu kez 4500mAh kapasiteli bir bataryaya yer vermiş. Önceki modelden 400mAh daha güçlü olan batarya ortalama olarak 15 saat video oynatma, 18 saat webde gezinti veya 14 saat sürekli navigasyon değerlerine imza atıyor. Hızlı şarj ile bir saatlik şarjda bataryanın yüzde 50’si doluyor. Tüm kapasite ise 2 saat içerisinde doluyor.

Bunun haricinde model daha çok giriş seviyesine yaklaşıyor. 1.5GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli bir yonga seti, 5.5 inçlik HD ekran, 1.5GB veya 2GB RAM, 16GB arttırılabilir kapasite, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 7.0 işletim sistemi şeklinde özellikler mevcut.

Ayrıca Bkz. "Sony’den dünyanın en hızlı SD kartı"

El hareketleri ile deklanşör kontrolü, otomatik yüz algılayarak çekim yapabilen mod gibi kamera tarafında ekstraları olan LG X Power 2 modeli Mart ayında piyasaya sürülecek. Fiyatı henüz belli değil. 

 

http://www.lgnewsroom.com/2017/02/introducing-lg-x-power2-with-high-capacity-battery-designed-for-demanding-users/ Yorum Yaz
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cngzmls 2 yıl en beğenilen
Büyük batarya diye çamur gibi tellere karşıyım.
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rash.87 2 yıl
Xiaomi Redmi 4 Prime kullanıyorum 4100mah bataryası var.Diğer özellikleri zaten ortada 63000 AnTuTu puanı var hemde tasarımı da güzel.600 TL olmasida cabasi.Lg nin dersine daha fazla çalışması lazım.
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renega 2 yıl
1100tl eder
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cngzmls 2 yıl en beğenilen
Büyük batarya diye çamur gibi tellere karşıyım.
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keremoviç 2 yıl
LG bence sadece panel üretsin
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Haggard1963 2 yıl
Ram 1.5 veya 2 GB olacakmış. Bence LG hiç ram koymamayı denesin.
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cosica 2 yıl
ekran FHD olsaymış keşke. batarya iyi nasıl olsa.
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silver0021 2 yıl cosica
cosica
ekran FHD olsaymış keşke. batarya iyi nasıl olsa.

Android 7.0 ekran çözünürlüğünü arttırıp azaltmak mümkün. Işte bunun için android var
istersen hd ye düşür istersen 2k kullan.
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