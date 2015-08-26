Hexagon 680 dijital sinyal işlemcisi Snapdragon 820'nin yükünü hafifletecek

Son dönemde özellikle amiral gemi modellerinde yüksek çözünürlüklü sensörler daha kaliteli resimler ve videolar kaydediyor. Bu büyük verilerin işlenmesi haliyle sistemi ve işlemciyi oldukça yoruyor. Isınma ve aşırı güç tüketimi sorunlarına yol açan bu aşırı yükler dijital sinyal işlemcisi - DSP gibi yongalarla hafifletilmeye çalışılıyor.





Qualcomm'un Snapdragon 820 yongasetinde sunacağı Hexagon 680 sinyal işlemcisi de asıl işlemciden önemli miktarda yükü üzerine alarak daha az enerji harcamasını ve daha uzun kullanım süresi sunmasını sağlayacak.





Snapdragon 810 yongasetindeki aşırı ısınma problemleri nedeniyle iyice ağzı yanan Qualcomm, Snapdragon 820 yongasetindeki sadece işlemciyi optimize etmekle kalmıyor, yan birimleri de daha fazla işin içine sokuyor.





Hexagon 680 yongasında 3 bölüm yer alacak. Bir bölüm ses, görüntü ve videoları işleyecek, çeşitli algoritmalarla karanlık noktaların daha aydınlık olmasını sağlayacak. Böylece görüntü işleme esnasında enerji tüketimi de azaltılacak.





Diğer bölüm düşük güç kullanan sensörlere enerji sağlayacak ve ses tanıma gibi her zaman açık olması gereken fonksiyonların çalışmasına yardımcı olacak. Üçüncü bölüm ise hücresel veri bağlantılarını üzerine alıyor. Bu sayede işlemci üzerindeki yükün bir kısmı alınacak ve yorulması engellenecek.





4 adet özelleştirilmiş Hydra/Kryo çekirdeği ve Adreno 530 grafik birimi ile bu yıla sünger çekmeyi isteyen Snapdragon 820; 14nm fabrikasyon süreci, düşük güçte tam performans çalışan sensörler, sinyal işlemciler, yeni kodekler ve bağlantı yongaları sayesinde enerji tüketimini en aza indirmeyi hedefliyor. Snapdragon 820 yongasetini kullanacak ilk modellerin yıl sonunda tanıtılması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Hexagon-680-DSP-will-help-take-a-load-off-of-the-main-CPU-of-the-Snapdragon-820-chipset_id72996