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Hexagon 680 dijital sinyal işlemcisi Snapdragon 820'nin yükünü hafifletecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Hexagon 680 dijital sinyal işlemcisi Snapdragon 820'nin yükünü hafifletecek

Son dönemde özellikle amiral gemi modellerinde yüksek çözünürlüklü sensörler daha kaliteli resimler ve videolar kaydediyor. Bu büyük verilerin işlenmesi haliyle sistemi ve işlemciyi oldukça yoruyor. Isınma ve aşırı güç tüketimi sorunlarına yol açan bu aşırı yükler dijital sinyal işlemcisi - DSP gibi yongalarla hafifletilmeye çalışılıyor. 

Qualcomm'un Snapdragon 820 yongasetinde sunacağı Hexagon 680 sinyal işlemcisi de asıl işlemciden önemli miktarda yükü üzerine alarak daha az enerji harcamasını ve daha uzun kullanım süresi sunmasını sağlayacak. 

Snapdragon 810 yongasetindeki aşırı ısınma problemleri nedeniyle iyice ağzı yanan Qualcomm, Snapdragon 820 yongasetindeki sadece işlemciyi optimize etmekle kalmıyor, yan birimleri de daha fazla işin içine sokuyor.

Hexagon 680 yongasında 3 bölüm yer alacak. Bir bölüm ses, görüntü ve videoları işleyecek, çeşitli algoritmalarla karanlık noktaların daha aydınlık olmasını sağlayacak. Böylece görüntü işleme esnasında enerji tüketimi de azaltılacak. 

Diğer bölüm düşük güç kullanan sensörlere enerji sağlayacak ve ses tanıma gibi her zaman açık olması gereken fonksiyonların çalışmasına yardımcı olacak. Üçüncü bölüm ise hücresel veri bağlantılarını üzerine alıyor. Bu sayede işlemci üzerindeki yükün bir kısmı alınacak ve yorulması engellenecek. 

4 adet özelleştirilmiş Hydra/Kryo çekirdeği ve Adreno 530 grafik birimi ile bu yıla sünger çekmeyi isteyen Snapdragon 820; 14nm fabrikasyon süreci, düşük güçte tam performans çalışan sensörler, sinyal işlemciler, yeni kodekler ve bağlantı yongaları sayesinde enerji tüketimini en aza indirmeyi hedefliyor. Snapdragon 820 yongasetini kullanacak ilk modellerin yıl sonunda tanıtılması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Hexagon-680-DSP-will-help-take-a-load-off-of-the-main-CPU-of-the-Snapdragon-820-chipset_id72996 Yorum Yaz
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OverClocK1ng 4 yıl en beğenilen
"Qualcomm'un Snapdragon 820 yongasetinde sunacağı Hexagon 680 sinyal işlemcisi de asıl işlemciden önemli miktarda yükü üzerine alarak daha az enerji harcamasını ve daha uzun kullanım süresi sunmasını sağlayacak."
Hah. Tamaaaam.
Şimdi bunu öğrenen telefon üreticileri, pili ve ekran çözünürlüğünü aynı tutup, daha uzun pil ömrü vermek yerine, pili düşürürler veye ekran çözünürlüğünü 4K ya falan çıkartırlar.
Aman haaaa. Sakın telefonların pil ömrü artmasın. 1 günden fazla gitmesin.
Ne de olsa kullanıcılar alıştılar. Yüklenin çözünürlüğe, inceliğe.
Yaw, şöyle 4.7-4.8 inç ekranlı 720p HD çözünürlüklü, 2800-3000 mAh pilli, donanımı güçlü, kamerası ve sesi iyi olan bir cihaz olsa, isterse 1 cm kalınlığında olsun ama ele iyi otursun alırım.
"Qualcomm'un Snapdragon 820 yongasetinde sunacağı Hexagon 680 sinyal işlemcisi de asıl işlemciden önemli miktarda yükü üzerine alarak daha az enerji harcamasını...
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kadirirdem 4 yıl
bu kadar haber yapıldı s820 ile şimdiye kadar ilk sızıntılar hariç ısınma haberi gelmedi bu sefer yaptılar herhalde s810 faciasından sonra Quallcomm'u rahatlatacaktır aynı zamanda diğer üreticileri....
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selahattın ısık 4 yıl
S.D 820 haberleri ardi ardina patliyor..Qualcom ya bu sefer yapti da kendi reklam yaptiriyor..Yada birileri tuketicide beklentielrin yukselmesi icin pazari pompaliyor ki ciktiginda hayal kirikligi yaratsin..Dort gozle bekliyoruz....
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OverClocK1ng 4 yıl en beğenilen
"Qualcomm'un Snapdragon 820 yongasetinde sunacağı Hexagon 680 sinyal işlemcisi de asıl işlemciden önemli miktarda yükü üzerine alarak daha az enerji harcamasını ve daha uzun kullanım süresi sunmasını sağlayacak."
Hah. Tamaaaam.
Şimdi bunu öğrenen telefon üreticileri, pili ve ekran çözünürlüğünü aynı tutup, daha uzun pil ömrü vermek yerine, pili düşürürler veye ekran çözünürlüğünü 4K ya falan çıkartırlar.
Aman haaaa. Sakın telefonların pil ömrü artmasın. 1 günden fazla gitmesin.
Ne de olsa kullanıcılar alıştılar. Yüklenin çözünürlüğe, inceliğe.
Yaw, şöyle 4.7-4.8 inç ekranlı 720p HD çözünürlüklü, 2800-3000 mAh pilli, donanımı güçlü, kamerası ve sesi iyi olan bir cihaz olsa, isterse 1 cm kalınlığında olsun ama ele iyi otursun alırım.
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