Hindistan'da amiral gemisi iPhone modellerinin üretimine başlanıyor

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden biri olan Foxconn, Apple'ın en büyük iş ortağı olarak yıllardır iPhone üretimini üstleniyor. Şirket aynı zamanda Xiaomi, Nokia ve Gionee gibi markalar için de akıllı telefon üretiyor. Foxconn'un Hindistan'da, Chennai ve Tamil Nadu'da iki üretim tesisi var.

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Chennai fabrikası Nokia marka akıllı telefonların üretimine ayrılmıştı. Ancak, Nokia’nın Microsoft tarafından satın alınmasından sonra bu tesis 2015’ten beri kapalı kaldı. Tayvanlı elektronik devi iPhone üretimi yapmak için bu tesisteki faaliyetlerini yeniden canlandırmayı planlıyor.

Amiral gemisi modeller üretilecek

Chennai tesisi, Hindistan hükümeti ile yaşanan vergi anlaşmazlıklarının çözüme kavuşması ile birlikte yeniden faaliyete başlayabilecek. Foxconn yetkilileri, Tamil Nadu'da gerçekleştirilen bir toplantıda, fabrikanın Hindistan'da iPhone X, XS ve XR dahil olmak üzere Apple'ın amiral gemisi telefonlarının üretiminde kullanılacağını açıkladı.

Şirket tesisin iPhone üretimine başlaması için yaklaşık 360 milyon dolarlık bir yatırım yapacak. Ek olarak, operasyonların yeniden başlatılması şehir halkı için 25.000 kişilik iş istihdamı sağlayacak.

https://www.thenewsminute.com/article/high-end-apple-phones-be-manufactured-chennai-foxconn-plant-94100