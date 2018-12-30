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Hindistan'da amiral gemisi iPhone modellerinin üretimine başlanıyor

Apple'ın en büyük üretim ortağı olan Foxconn, Hindistan'da iPhone X, XS ve XR modellerinin üretimine başlıyor. Şirket 2015'den beri kapalı olan Chennai tesisinde üst sınıf iPhone modellerini üretecek.
4 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden biri olan Foxconn, Apple'ın en büyük iş ortağı olarak yıllardır iPhone üretimini üstleniyor. Şirket aynı zamanda Xiaomi, Nokia ve Gionee gibi markalar için de akıllı telefon üretiyor. Foxconn'un Hindistan'da, Chennai ve Tamil Nadu'da iki üretim tesisi var.
Ayrıca Bkz. "Huawei'nin yıllık geliri 100 milyar doları aştı"
Chennai fabrikası Nokia marka akıllı telefonların üretimine ayrılmıştı. Ancak, Nokia’nın Microsoft tarafından satın alınmasından sonra bu tesis 2015’ten beri kapalı kaldı. Tayvanlı elektronik devi iPhone üretimi yapmak için bu tesisteki faaliyetlerini yeniden canlandırmayı planlıyor.

Amiral gemisi modeller üretilecek

Chennai tesisi, Hindistan hükümeti ile yaşanan vergi anlaşmazlıklarının çözüme kavuşması ile birlikte yeniden faaliyete başlayabilecek. Foxconn yetkilileri, Tamil Nadu'da gerçekleştirilen bir toplantıda, fabrikanın Hindistan'da iPhone X, XS ve XR dahil olmak üzere Apple'ın amiral gemisi telefonlarının üretiminde kullanılacağını açıkladı.
Şirket tesisin iPhone üretimine başlaması için yaklaşık 360 milyon dolarlık bir yatırım yapacak. Ek olarak, operasyonların yeniden başlatılması şehir halkı için 25.000 kişilik iş istihdamı sağlayacak.

https://www.thenewsminute.com/article/high-end-apple-phones-be-manufactured-chennai-foxconn-plant-94100 Yorum Yaz
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alemburda34 4 ay en beğenilen
Kimisi vergi yağmuruna tutar kimiside işte böyle büyük firmaları kendi ülkesinde fabrika yapmaya teşvik eder.
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SEO-Uzmanı 4 ay
the ekonomist dergisinde !
çin ve hindistan !
çin'in para birimi
hindistanın ise hisse senetleri yükseleceği bilgisiniz
gizli bir şekilde tüm dünya masonlarına açıkca şifreli bir şekilde
2019 dergi kapağında gösteriyor !
$ veya € yerine çin yuanına daha mantıklı gibi !
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Seyrim 4 ay
Türkiye'de böyle bir fabrika olsaydı keşke.. Ama dünya deviyiz ya oda olur..
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alemburda34 4 ay en beğenilen
Kimisi vergi yağmuruna tutar kimiside işte böyle büyük firmaları kendi ülkesinde fabrika yapmaya teşvik eder.
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esmerbuyucu 4 ay
Foxconn krizi fırsata çevirmiş 👍🏿
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