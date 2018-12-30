Huawei'nin yıllık geliri 100 milyar doları aştı

Teknoloji Editörü
Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden biri olan Huawei, şirketin bir rekora imza atarak yıllık 100 milyar dolarlık geliri aştığını açıkladı. Bu açıklama, şirketin 200 milyon telefon satışı gerçekleştirmesinin hemen sonrasında geldi.
Huawei hızla büyümeye devam ediyor
Özellikle ABD'nin Çin'e karşı uyguladığı ambargolara rağmen bu rekorun kırılması, şirketin ne denli önemli işlere imza attığını gösteriyor. Huawei'nin yaptığı açıklamada, şirketi gelirinin ilk kez %21 artış göstererek yıllık 100 milyar doları aştığı ve 2018 itibarıyla 109 milyar dolarlık rekor bir seviyeye ulaştığı belirtiliyor.2012 yılından itibaren Huawei'nin ürettiği telekominikasyon ürünlerinin, ABD için bir güvenlik tehdidi oluşturduğu iddia ediliyordu. Beyaz Saray, başta Huawei olmak üzer birçok Çinli teknoloji şirketinin, devletle ortak çalışarak ajanlık faaliyetleri yaptığını iddia etse de dünya genelinde önemli bir pazar olan ABD'nin bu tutumunun bile Huawei'nin büyümesine engel olmadığı görülüyor. ABD tarafından uygulanması beklenen ikinci ambargonun ne gibi sonuçlar doğuracağını ise zamanla göreceğiz.
https://www.gizmochina.com/2018/12/30/huaweis-annual-revenue-crosses-100-billion-for-the-first-time/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
çin ve hindistan !
çin'in para birimi
hindistanın ise hisse senetleri yükseleceği bilgisini
gizli bir şekilde tüm dünya masonlarına açıkca şifreli bir şekilde
2019 dergi kapağında gösteriyor !
$ veya € yerine çin yuanına daha mantıklı gibi !