Huawei'nin yıllık geliri 100 milyar doları aştı

Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden biri olan Huawei, şirketin bir rekora imza atarak yıllık 100 milyar dolarlık geliri aştığını açıkladı. Bu açıklama, şirketin 200 milyon telefon satışı gerçekleştirmesinin hemen sonrasında geldi.

Huawei hızla büyümeye devam ediyor

Özellikle ABD'nin Çin'e karşı uyguladığı ambargolara rağmen bu rekorun kırılması, şirketin ne denli önemli işlere imza attığını gösteriyor. Huawei'nin yaptığı açıklamada, şirketi gelirinin ilk kez %21 artış göstererek yıllık 100 milyar doları aştığı ve 2018 itibarıyla 109 milyar dolarlık rekor bir seviyeye ulaştığı belirtiliyor.

https://www.gizmochina.com/2018/12/30/huaweis-annual-revenue-crosses-100-billion-for-the-first-time/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

2012 yılından itibaren Huawei'nin ürettiği telekominikasyon ürünlerinin,oluşturduğu iddia ediliyordu. Beyaz Saray, başta Huawei olmak üzer birçok, devletle ortak çalışarakfaaliyetleri yaptığını iddia etse de dünya genelinde önemli bir pazar olan ABD'nin bu tutumunun bile Huawei'nin büyümesinegörülüyor. ABD tarafından uygulanması beklenenne gibi sonuçlar doğuracağını ise zamanla göreceğiz.