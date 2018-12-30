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Huawei'nin yıllık geliri 100 milyar doları aştı

Çinli teknoloji devi Huawei, son yıllarda gösterdiği gelişimle dünya devi şirketler arasına girmeyi başardı. Şirketten yapılan açıklamaya göre yıllık gelir 100 milyar doları aşmış durumda.
4 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden biri olan Huawei, şirketin bir rekora imza atarak yıllık 100 milyar dolarlık geliri aştığını açıkladı. Bu açıklama, şirketin 200 milyon telefon satışı gerçekleştirmesinin hemen sonrasında geldi.

Huawei hızla büyümeye devam ediyor

Özellikle ABD'nin Çin'e karşı uyguladığı ambargolara rağmen bu rekorun kırılması, şirketin ne denli önemli işlere imza attığını gösteriyor. Huawei'nin yaptığı açıklamada, şirketi gelirinin ilk kez %21 artış göstererek yıllık 100 milyar doları aştığı ve 2018 itibarıyla 109 milyar dolarlık rekor bir seviyeye ulaştığı belirtiliyor.
2012 yılından itibaren Huawei'nin ürettiği telekominikasyon ürünlerinin, ABD için bir güvenlik tehdidi oluşturduğu iddia ediliyordu. Beyaz Saray, başta Huawei olmak üzer birçok Çinli teknoloji şirketinin, devletle ortak çalışarak ajanlık faaliyetleri yaptığını iddia etse de dünya genelinde önemli bir pazar olan ABD'nin bu tutumunun bile Huawei'nin büyümesine engel olmadığı görülüyor. ABD tarafından uygulanması beklenen ikinci ambargonun ne gibi sonuçlar doğuracağını ise zamanla göreceğiz.

https://www.gizmochina.com/2018/12/30/huaweis-annual-revenue-crosses-100-billion-for-the-first-time/ Yorum Yaz
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alaz1903 4 ay en beğenilen mhrUca
İşte kaynağı güven, özveri ve tecrübe olan muhteşem bir analiz. Bu analizin çıktısını alıp duvarlara asmak lazım, yetmedi uçakların arkasına pankart olarak asıp dolaştırmalı, zeplinlere, balonlara yazmalı, tribünlerde koreografisi yapılmalı, 2018'i terk edeceğimiz şu günlerde tam da "bu yıl dişe dokunur, önemli bir şey olmadı" derken bu felsefi, ekonomik ve sosyolojik derinliği olan bu yazıyla karşılaştım, 2019'a gönül rahatlığıyla girebiliriz artık.
İşte kaynağı güven, özveri ve tecrübe olan muhteşem bir analiz. Bu analizin çıktısını alıp duvarlara asmak lazım, yetmedi uçakların arkasına pankart olarak asıp...
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SEO-Uzmanı 4 ay
the ekonomist dergisinde !
çin ve hindistan !
çin'in para birimi
hindistanın ise hisse senetleri yükseleceği bilgisini
gizli bir şekilde tüm dünya masonlarına açıkca şifreli bir şekilde
2019 dergi kapağında gösteriyor !
$ veya € yerine çin yuanına daha mantıklı gibi !
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Seyrim 4 ay
4 yılı geçti halen ilk modellerinden G7 kullanıyorum. Bana mısın demedi.. Halen yeterli..
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gecmisten gelen muallim 4 ay
iPhone ile yarışırsa normaldir fiyatta tabi.Kamerayi zaten söylemiyorum.Demekki çin çonlar yapınca yapıyormus.
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daytone1 4 ay
Huawei iyi markadır, lakin servis ve müşteri hizmetleri veren firma yüzünden huawei den tiksindim.....Bir lanet servisimiz daha oldu...Siz bakmayın 0 45 dakşka da işlem tamam palavrasını.. Gittim, test ettim ama onaylayamadım... 35 dakika bekledim sıra bile gelmedi..Sıkıldım,çıktım...bana faturası yol parası ve başımda bıraktığı ağrılar oldu..
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mhrUca 4 ay
Batmasi yakindir
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alaz1903 4 ay mhrUca
İşte kaynağı güven, özveri ve tecrübe olan muhteşem bir analiz. Bu analizin çıktısını alıp duvarlara asmak lazım, yetmedi uçakların arkasına pankart olarak asıp dolaştırmalı, zeplinlere, balonlara yazmalı, tribünlerde koreografisi yapılmalı, 2018'i terk edeceğimiz şu günlerde tam da "bu yıl dişe dokunur, önemli bir şey olmadı" derken bu felsefi, ekonomik ve sosyolojik derinliği olan bu yazıyla karşılaştım, 2019'a gönül rahatlığıyla girebiliriz artık.
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