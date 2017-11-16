Birleşik Arap Emirlikleri, Mars'ta sebze ve meyve yetiştirecek

Son dönemlerde uzay araştırmaları ve yapay zeka gibi konulara verdiği önemle sıkça gündeme gelmeye başlayan Birleşik Arap Emirlikleri, geçtiğimiz günlerde yine ilginç bir proje açıkladı. Orta Doğu'nun zengin Arap ülkesi, Mars'ta sebze ve meyve yetiştirmek istiyor.
Birleşik Arap Emirlikleri, bildiğiniz gibi Kızıl Gezegen'le ilgili birçok plana sahip. Ülkenin ulusal uzay ajansı henüz 2014 yılında kurulmuş olmasına rağmen BAE, JAXA'nın da yardımlarıyla beraber bundan sadece 3 yıl sonra 2020 yılında Mars'a bir uzay aracı göndermeyi hedefliyor. NASA'nın Kızıl Gezegen planlarına da destek olan Arap ülkesinin nihai hedefi ise Mars'ta bir şehir kurmak.
Ayrıca Bkz. "Birleşik Arap Emirlikleri kendi astronotlarını yetiştirmeye başlıyor"
Koloni kurma planlarını ilk kez geçtiğimiz Şubat ayında açıklayan ülke, öncelikli hedef olarak önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde ilk astronotlarını Mars yüzeyine indirmek olarak belirlemiş. Nihai hedef olan "Mars Şehri" içinse bundan 100 yıl sonrasını, yani 2117 yılını hedefliyorlar. BAE, bu 100 yıllık uzun yolculukta öncelikle uzay araştırmalarındaki konumlarını çok daha ileriye taşımak ve gençlere uğrunda çalışılacak bir hedef vermek istiyor.
"Mars'a gittiğimizde bir şeyler yememiz gerekecek"
Geçtiğimiz günlerde Dubai Air Show'a katılan Birleşik Arap Emirlikleri Uzay Ajansı, Mars'ta bir koloni kurmadan önce gezegende sebze ve bitki yetiştirmeye başlayacalarını söylüyor. Yeryüzü'ndeki çöller ve Mars toprağının benzer nitelikler taşıdığını belirten UAESA yetkilisi Rashid Al Zaadi,"Mars'a insanlar gönderdiğimizde, bir koloni kurduğumuzda doğal olarak beslenme ihtiyacımız da olacak. Mars toprağında çeşitli bitki türlerinin yetiştirilebileceği hali hazırda bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Domates, çilek, marul ve hurma ağacı gibi sebze ve meyve türlerini yetiştirmeye başlayabiliriz." ifadelerini kullanıyor. Rashid Al Zaadi, Mars'ta bitki yetiştirme üzerine araştırmalar yapan şirketlerle beraber şimdiden çalışmalara başladıklarını söylüyor.
Birleşik Arap Emirlikleri haricinde ABD uzay ajansı NASA'nın da Kızıl Gezegen'de bitki yetiştirme üzerine çalışmalar yaptığını biliyoruz. Bu konuda Uluslararası Patates Merkezi'yle (International Potato Center) birlikte çalışan NASA, yaklaşık 4500 patates türü içerisinden 100 aday belirlemiş ve 2016 yılında testlere başlamıştı. Bu testlere bir süre devam eden IPC ve NASA ikilisi, nihayet geçtiğimiz Mart ayında alınan ilk sonuçların oldukça olumlu olduğunu açıklamıştı.
http://www.ibtimes.co.uk/uaes-space-agency-hasnt-launched-rocket-yet-wants-grow-lettuce-mars-here-why-1647394 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dünya'nın yörüngesinde 10 cm den büyük 21.000'den fazla cisim bulunduğu söyleniyor. Bu cisimlerin 1000 kusur tanesi de insanların fırlattığı uydular ve yarısı ABD'nin fırlatmış olduğu uydulardan oluşuyor. Şimdiye kadar neden hiç hasar görmüş ya da düşmüş bir uydu olduğunu duymadık? ve neden hiç sabit ısıtma ya da soğuma kaynaklı uydu arızalı yok? Termosferde 2.000 derecenin üzerinde erimeden nasıl duruyorlar !!
Ya bunlarda kafa yok yada çok iyi uyuyorlar.
elbette sonucu değiştirmiyor.
ama idda ediyorum; başımıza düzgün bir yöneticiyi geçirirsek onların para ile ıkına ıkına yaptığını bizler daha kısa sürede olmak üzere daha iyisini yapabiliriz. cumhuriyet kültürümüzün ilerlemeci bakış açısı yabana atılacak bir şey değil,ilerlemek bizim en büyük umudumuz.
ben muhafazakar bir ailede,konya gibi bir yerde bile bu kültürden haberdar olup kendi kendimi geliştirebilmek için cesaret bulduysam ve bunun üzerine özgürce fikirler üretebiliyor isem gelecek adına iyi bakmalısınız,yeni nesil atatürkün hayal ettiğinden bile ileride bir nesil olacak,internet bilgilere ulaşmanın en kısa yolu ve hiç kimse engelleyemez,rehberler ise yolun başlangıcını çizmiş.
istedikleri kadar cahiliyeti yaymaya çalışsınlar akıl her zaman üstün gelecek,şuan yapılanlar sadece bir oyalama.
şu cümle demek istediklerimi özetliyor;
Ektiğimiz tohumlar o kadar özlü ve kuvvetlidir ki,bu fikirler, Hind’den, Mısır’dan döner, dolaşır gene gelir,
feyizli neticeleri kalpleri doldurur.
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