Birleşik Arap Emirlikleri, Mars'ta sebze ve meyve yetiştirecek

Son dönemlerde uzay araştırmaları ve yapay zeka gibi konulara verdiği önemle sıkça gündeme gelmeye başlayan Birleşik Arap Emirlikleri, geçtiğimiz günlerde yine ilginç bir proje açıkladı. Orta Doğu'nun zengin Arap ülkesi, Mars'ta sebze ve meyve yetiştirmek istiyor.

Ayrıca Bkz.

"Birleşik Arap Emirlikleri kendi astronotlarını yetiştirmeye başlıyor"

"Mars'a gittiğimizde bir şeyler yememiz gerekecek"

Birleşik Arap Emirlikleri haricinde ABD uzay ajansı NASA'nın da Kızıl Gezegen'de bitki yetiştirme üzerine çalışmalar yaptığını biliyoruz. Bu konuda Uluslararası Patates Merkezi'yle (International Potato Center) birlikte çalışan NASA, yaklaşık 4500 patates türü içerisinden 100 aday belirlemiş ve 2016 yılında testlere başlamıştı . Bu testlere bir süre devam eden IPC ve NASA ikilisi, nihayet geçtiğimiz Mart ayında alınan ilk sonuçların oldukça olumlu olduğunu açıklamıştı.

http://www.ibtimes.co.uk/uaes-space-agency-hasnt-launched-rocket-yet-wants-grow-lettuce-mars-here-why-1647394

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.