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Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Birleşik Arap Emirlikleri, Mars'ta sebze ve meyve yetiştirecek

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Dubai Air Show'a katılan Birleşik Arap Emirlikleri Uzay Ajansı (UAESA), kızıl gezegen Mars'ta bitki ve sebze yetiştirmek için çalışmalara başladıklarını açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Son dönemlerde uzay araştırmaları ve yapay zeka gibi konulara verdiği önemle sıkça gündeme gelmeye başlayan Birleşik Arap Emirlikleri, geçtiğimiz günlerde yine ilginç bir proje açıkladı. Orta Doğu'nun zengin Arap ülkesi, Mars'ta sebze ve meyve yetiştirmek istiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, bildiğiniz gibi Kızıl Gezegen'le ilgili birçok plana sahip. Ülkenin ulusal uzay ajansı henüz 2014 yılında kurulmuş olmasına rağmen BAE, JAXA'nın da yardımlarıyla beraber bundan sadece 3 yıl sonra 2020 yılında Mars'a bir uzay aracı göndermeyi hedefliyor. NASA'nın Kızıl Gezegen planlarına da destek olan Arap ülkesinin nihai hedefi ise Mars'ta bir şehir kurmak.

Ayrıca Bkz. "Birleşik Arap Emirlikleri kendi astronotlarını yetiştirmeye başlıyor"
Koloni kurma planlarını ilk kez geçtiğimiz Şubat ayında açıklayan ülke, öncelikli hedef olarak önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde ilk astronotlarını Mars yüzeyine indirmek olarak belirlemiş. Nihai hedef olan "Mars Şehri" içinse bundan 100 yıl sonrasını, yani 2117 yılını hedefliyorlar. BAE, bu 100 yıllık uzun yolculukta öncelikle uzay araştırmalarındaki konumlarını çok daha ileriye taşımak ve gençlere uğrunda çalışılacak bir hedef vermek istiyor.

"Mars'a gittiğimizde bir şeyler yememiz gerekecek"


Geçtiğimiz günlerde Dubai Air Show'a katılan Birleşik Arap Emirlikleri Uzay Ajansı, Mars'ta bir koloni kurmadan önce gezegende sebze ve bitki yetiştirmeye başlayacalarını söylüyor. Yeryüzü'ndeki çöller ve Mars toprağının benzer nitelikler taşıdığını belirten UAESA yetkilisi Rashid Al Zaadi,"Mars'a insanlar gönderdiğimizde, bir koloni kurduğumuzda doğal olarak beslenme ihtiyacımız da olacak. Mars toprağında çeşitli bitki türlerinin yetiştirilebileceği hali hazırda bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Domates, çilek, marul ve hurma ağacı gibi sebze ve meyve türlerini yetiştirmeye başlayabiliriz." ifadelerini kullanıyor. Rashid Al Zaadi, Mars'ta bitki yetiştirme üzerine araştırmalar yapan şirketlerle beraber şimdiden çalışmalara başladıklarını söylüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri haricinde ABD uzay ajansı NASA'nın da Kızıl Gezegen'de bitki yetiştirme üzerine çalışmalar yaptığını biliyoruz. Bu konuda Uluslararası Patates Merkezi'yle (International Potato Center) birlikte çalışan NASA, yaklaşık 4500 patates türü içerisinden 100 aday belirlemiş ve 2016 yılında testlere başlamıştı. Bu testlere bir süre devam eden IPC ve NASA ikilisi, nihayet geçtiğimiz Mart ayında alınan ilk sonuçların oldukça olumlu olduğunu açıklamıştı.

http://www.ibtimes.co.uk/uaes-space-agency-hasnt-launched-rocket-yet-wants-grow-lettuce-mars-here-why-1647394 Yorum Yaz
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canguler917 2 yıl
bir şey üretmiyor, petrol sayesinde yaşıyorlar, petrol bitince görürüz denilen araplar uzay araştırmaları yapıyor, büyük teknoloji şirketlerini ya satın alıyorlar ya da ortaklar, sürekli ileriye doğru attıkları adımları haber olarak okuyoruz. biz de kendimizi müslümanların abisi zannedelim...
bir şey üretmiyor, petrol sayesinde yaşıyorlar, petrol bitince görürüz denilen araplar uzay araştırmaları yapıyor, büyük teknoloji şirketlerini ya satın alıyorl...
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orientem 2 yıl en beğenilen
Donald Trump: Amerika'nın bütün borçlarını körfez ülkelerine ödeteceğim
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Müştemilat Bey 2 yıl
Darısı bizim basımıza diyecegim ama soylerken bile icimde en ufak bir umut yesermiyor,hayal bile kuramaz olduk malesef.
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sniper23 2 yıl
Biz arablara söylendikçe, elemanlar bilim ve teknolojiye daha çok para yatırıyor.


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grafman09 2 yıl
Marsı bir kenara bırakalım, Eğer Uydular Varsa Neden internet Kablolar ile Sağlanıyor ?
Dünya'nın yörüngesinde 10 cm den büyük 21.000'den fazla cisim bulunduğu söyleniyor. Bu cisimlerin 1000 kusur tanesi de insanların fırlattığı uydular ve yarısı ABD'nin fırlatmış olduğu uydulardan oluşuyor. Şimdiye kadar neden hiç hasar görmüş ya da düşmüş bir uydu olduğunu duymadık? ve neden hiç sabit ısıtma ya da soğuma kaynaklı uydu arızalı yok? Termosferde 2.000 derecenin üzerinde erimeden nasıl duruyorlar !!
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DH Misafiri 2 yıl
Yaşam olan bir dünyamızı düzelttikte yaşam olmayan bir dünyaya yaşam getirecez öylemi ?
Ya bunlarda kafa yok yada çok iyi uyuyorlar.
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ynahit 2 yıl
Biat kültürü olan milletlerde böyle şeyler çok zor. Ayrıca petrol biter, para biter, yabancı mühendis ülkesine döner, çölde hurmaya devam.
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kadirirdem 2 yıl
Araplara bak sen,vay be şaşırdım doğrusu! Hadi bakalım...
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alito 2 yıl
Adamlar Mars'a bile tohum atma planı yapsın, biz de sebzeyi meyveyi ithal edelim.
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TheOnu 2 yıl
Hani hep soruyorduk ya 'Bu Araplar, o çok güvendikleri petrolleri bitince ne yapacaklar' diye; gördüğünüz gibi adamlar boş durmuyorlar. Şu siteye 2,3 günde bir bu tarz bir haber giriliyor. Bence artık Arapları ve onların petrollerini konuşmayı bırakmalıyız. Bir zamanlar tarım ülkesiyiz, ekonomimiz kendi kendi yetiyor diye övünüyordukta; şu anda tüm tarım ürünlerini ve hayvansal ürünleri ithal ediyoruz. Biz artık 'Biz ne olacağız?' sorusunu sormalıyız.
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geranimo486 2 yıl TheOnu
Yinede baba parasıyla ilerleme kayıt ettiler,biz kendi bilegimizle hak etmeye çalışıyoruz.
elbette sonucu değiştirmiyor.
ama idda ediyorum; başımıza düzgün bir yöneticiyi geçirirsek onların para ile ıkına ıkına yaptığını bizler daha kısa sürede olmak üzere daha iyisini yapabiliriz. cumhuriyet kültürümüzün ilerlemeci bakış açısı yabana atılacak bir şey değil,ilerlemek bizim en büyük umudumuz.
ben muhafazakar bir ailede,konya gibi bir yerde bile bu kültürden haberdar olup kendi kendimi geliştirebilmek için cesaret bulduysam ve bunun üzerine özgürce fikirler üretebiliyor isem gelecek adına iyi bakmalısınız,yeni nesil atatürkün hayal ettiğinden bile ileride bir nesil olacak,internet bilgilere ulaşmanın en kısa yolu ve hiç kimse engelleyemez,rehberler ise yolun başlangıcını çizmiş.
istedikleri kadar cahiliyeti yaymaya çalışsınlar akıl her zaman üstün gelecek,şuan yapılanlar sadece bir oyalama.
şu cümle demek istediklerimi özetliyor;
Ektiğimiz tohumlar o kadar özlü ve kuvvetlidir ki,bu fikirler, Hind’den, Mısır’dan döner, dolaşır gene gelir,
feyizli neticeleri kalpleri doldurur.
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orientem 2 yıl en beğenilen
Donald Trump: Amerika'nın bütün borçlarını körfez ülkelerine ödeteceğim
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black_flood 2 yıl
Hor gördüğümüz adamlara bak ya bir de bize halen acaba kadın isteyerek erkekle birlikte olursa zina mı helal mi ile uğraşıyoruz televizyonlarda , mini giyen Cehennemlik erkek istediği kadar kadınla birlikte olur hakkıdır kadın erkeğe bakamaz mantığına sahip yobaz bir yaşam standardını düşünürsek çok bile ilerlemişiz.
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MARS, uzay araştırmaları ve
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