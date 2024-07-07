Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tesla, 2024 yılına iyi bir giriş yapamamıştı. Firma hem rekabetin atması hem de elektrikli otomobil pazarındaki yavaşlama nedeniyle yılın ilk çeyreğinde ciddi düşüş yaşamıştı. Bu düşüş, şirketin borsada da kayıplar vermesine neden olmuştu. Analistler Tesla'nın ikinci çeyrekte de sert bir düşüş yaşayacağını tahmin ediyordu. Ancak Elon Musk liderliğindeki şirket beklentilerin üzerinde performans sergileyerek sürpriz yaptı. Bu da birkaç günde Tesla hisselerini adeta uçuşa geçirdi.

Tesla hisseleri hızla yükseldi

Tesla'nın hisse senedi fiyatı geçtiğimiz salı gününden itibaren yükselmeye devam ediyor. Firmanın hisseleri geçtiğimiz hafta yüzde 27 oranında artarak 2024 yılındaki tüm kaybı ortadan kaldırarak 251 dolar seviyelerini gördü. Hisse senedi fiyatları nisan ayında 138 dolara kadar düşmüştü.

Her ne kadar Tesla, beklentilerin üzerinde performans sergilemiş olsa da ikinci çeyrekte, bir önceki yıla kıyasla teslimatlarda yüzde 4,8'lik düşüş yaşamaktan kurtulamadı. Beklentiler ise yüzde 6 civarındaydı. İlk çeyrekteki düşüş ise yüzde 8,5'ti. Dolayısıyla yaşanan iyileşme, yılın ikinci yarısı için de umutları güçlendirdi.

Tesla, Cybertruck'ın elektrik motorunu değiştiriyor 1 gün önce eklendi

Tesla için sonraki kritik tarih ise 23 Temmuz. Firma bu tarihte ikinci çeyreğe dair finansal sonuçlarını açıklayacak. Firma, elektrikli filosunda indirim ve teşvik kampanyalarında da büyük pazarlarda devam ediyor. Cybertruck'ın ise ABD'de en çok satan elektrikli pikap haline geldiği açıklandı. 8 Ağustos ise Tesla için kırılma anı olabilir. Hatırlanacağı üzere Elon Musk, bu tarihte otonom robotaksi (veya Cybercab) aracını tanıtacaklarını açıklamıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla hisseleri uçuşa geçti: 2024'teki kayıp silindi