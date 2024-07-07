Tesla hisseleri uçuşa geçti: 2024'teki kayıp silindi

Tesla'nın hisse senedi fiyatı geçtiğimiz salı gününden itibaren yükselmeye devam ediyor. Firmanın hisseleri geçtiğimiz hafta yüzde 27 oranındaartarak 2024 yılındaki tüm kaybı ortadan kaldırarak 251 dolar seviyelerini gördü. Hisse senedi fiyatları nisan ayında 138 dolara kadar düşmüştü.
Tesla için sonraki kritik tarih ise 23 Temmuz. Firma bu tarihte ikinci çeyreğe dair finansal sonuçlarını açıklayacak. Firma, elektrikli filosunda indirim ve teşvik kampanyalarında da büyük pazarlarda devam ediyor. Cybertruck'ın ise ABD'de en çok satan elektrikli pikap haline geldiği açıklandı. 8 Ağustos ise Tesla için kırılma anı olabilir. Hatırlanacağı üzere Elon Musk, bu tarihte otonom robotaksi (veya Cybercab) aracını tanıtacaklarını açıklamıştı.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.