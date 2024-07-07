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    Tesla hisseleri uçuşa geçti: 2024'teki kayıp silindi

    Tesla, elektrikli otomobil pazarındaki yavaşlamadan ilk çeyrekte ciddi şekilde etkilenmişti. Ancak Tesla, ikinci çeyrekte beklentileri aşmayı başardı. Hisseler ise uçuşa geçti.
    Tesla hisseleri uçuşa geçti: 2024'teki kayıp silindi Tam Boyutta Gör
    Tesla, 2024 yılına iyi bir giriş yapamamıştı. Firma hem rekabetin atması hem de elektrikli otomobil pazarındaki yavaşlama nedeniyle yılın ilk çeyreğinde ciddi düşüş yaşamıştı. Bu düşüş, şirketin borsada da kayıplar vermesine neden olmuştu. Analistler Tesla'nın ikinci çeyrekte de sert bir düşüş yaşayacağını tahmin ediyordu. Ancak Elon Musk liderliğindeki şirket beklentilerin üzerinde performans sergileyerek sürpriz yaptı. Bu da birkaç günde Tesla hisselerini adeta uçuşa geçirdi.

    Tesla hisseleri hızla yükseldi

    Tesla'nın hisse senedi fiyatı geçtiğimiz salı gününden itibaren yükselmeye devam ediyor. Firmanın hisseleri geçtiğimiz hafta yüzde 27 oranında artarak 2024 yılındaki tüm kaybı ortadan kaldırarak 251 dolar seviyelerini gördü. Hisse senedi fiyatları nisan ayında 138 dolara kadar düşmüştü.

    Tesla hisseleri uçuşa geçti: 2024'teki kayıp silindi
    Her ne kadar Tesla, beklentilerin üzerinde performans sergilemiş olsa da ikinci çeyrekte, bir önceki yıla kıyasla teslimatlarda yüzde 4,8'lik düşüş yaşamaktan kurtulamadı. Beklentiler ise yüzde 6 civarındaydı. İlk çeyrekteki düşüş ise yüzde 8,5'ti. Dolayısıyla yaşanan iyileşme, yılın ikinci yarısı için de umutları güçlendirdi.

    Tesla için sonraki kritik tarih ise 23 Temmuz. Firma bu tarihte ikinci çeyreğe dair finansal sonuçlarını açıklayacak. Firma, elektrikli filosunda indirim ve teşvik kampanyalarında da büyük pazarlarda devam ediyor. Cybertruck'ın ise ABD'de en çok satan elektrikli pikap haline geldiği açıklandı. 8 Ağustos ise Tesla için kırılma anı olabilir. Hatırlanacağı üzere Elon Musk, bu tarihte otonom robotaksi (veya Cybercab) aracını tanıtacaklarını açıklamıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 5 gün önce

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    H
    Halilcv 1 hafta önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    beynim bomboş gibi hissediyorum sigorta kutusundan elektrik alma işler indirim kodu no frost olmayan buzdolabı uncharted 4 kaç bölüm

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