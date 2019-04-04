Xiaomi şimdi de otomobil pazarına giriyor

Akıllı telefonlar, bilgisayarlar, akıllı bileklikler, scooterlar, her çeşit akıllı ev ürünü ve daha fazlası. Xiaomi bunların hepsini ve daha fazlasını üretiyor. Çinli şirket, otomobil üreticisi Bestune ile ortaklık kurduktan sonra şimdi de cesur bir adım atmaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamalara göre Xiaomi çok yakında, uygun fiyatlı SUV aracını satışa sunacak.

Bestune ile ortak proje

Xiaomi şimdiye kadar pek çok pazara gözünü kırpmadan girebilen bir şirket ve her kategoride de başarılı olduğunu söylemek mümkün. Bu nedenle şirketin er ya da geç otomobil pazarına da girmesi bekleniyordu. Gelen haberlere göre Xiaomi, bir başka Çinli şirket Bestune ile işbirliği yaparak, alt markası Redmi adı altında bir SUV piyasaya sürecek. Ancak bu otomobilin elektrikli olmayacağını belirtelim.

Bu araç, geçtiğimiz yıl Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Bestune T77 SUV'un yeni bir versiyonu olacak. Yeni modelin ne kadar farklı olacağı henüz bilinmese de şirketin MIUI arayüzünü, kendi uygulamalarını ve Xiao AI sanal asistanını kullanacağını söyleyebiliriz. Bestune T77, 143 beygir gücüne sahip bir SUV, maksimum 204 Nm tork ve turboşarjlı 1.2 litrelik bir motora sahip. 1455 kg ağırlığında olan aracın 6 varyantı var ve 13 bin dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor. Xiaomi ile birlikte üretilecek olan yeni modelin de uygun fiyatlı olacağı sızan bilgiler arasında. Xiaomi'nin SUV aracının Avrupa'da mı yoksa ABD'de mi satışa sunulacağı ise henüz belli değil.

https://www.gizmochina.com/2019/04/01/xiaomi-first-car-partnership-bestune-t77-suv/