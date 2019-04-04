Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi şimdi de otomobil pazarına giriyor

Başta akıllı telefon olmak üzere birçok çeşit akıllı ev cihazı üreten Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, cesur bir karar alarak otomobil pazarına girecek. Şirketin ilk aracı ise uygun fiyatlı bir SUV.
1 ay
14,1b
1
61
Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Akıllı telefonlar, bilgisayarlar, akıllı bileklikler, scooterlar, her çeşit akıllı ev ürünü ve daha fazlası. Xiaomi bunların hepsini ve daha fazlasını üretiyor. Çinli şirket, otomobil üreticisi Bestune ile ortaklık kurduktan sonra şimdi de cesur bir adım atmaya hazırlanıyor.  Yapılan açıklamalara göre Xiaomi çok yakında, uygun fiyatlı SUV aracını satışa sunacak.

Bestune ile ortak proje

Xiaomi şimdiye kadar pek çok pazara gözünü kırpmadan girebilen bir şirket ve her kategoride de başarılı olduğunu söylemek mümkün. Bu nedenle şirketin er ya da geç otomobil pazarına da girmesi bekleniyordu. Gelen haberlere göre Xiaomi, bir başka Çinli şirket Bestune ile işbirliği yaparak, alt markası Redmi adı altında bir SUV piyasaya sürecek. Ancak bu otomobilin elektrikli olmayacağını belirtelim.
Bu araç, geçtiğimiz yıl Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Bestune T77 SUV'un yeni bir versiyonu olacak. Yeni modelin ne kadar farklı olacağı henüz bilinmese de şirketin MIUI arayüzünü, kendi uygulamalarını ve Xiao AI sanal asistanını kullanacağını söyleyebiliriz. Bestune T77, 143 beygir gücüne sahip bir SUV, maksimum 204 Nm tork ve turboşarjlı 1.2 litrelik bir motora sahip. 1455 kg ağırlığında olan aracın 6 varyantı var ve 13 bin dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor. Xiaomi ile birlikte üretilecek olan yeni modelin de uygun fiyatlı olacağı sızan bilgiler arasında. Xiaomi'nin SUV aracının Avrupa'da mı yoksa ABD'de mi satışa sunulacağı ise henüz belli değil.

https://www.gizmochina.com/2019/04/01/xiaomi-first-car-partnership-bestune-t77-suv/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Bloodin 1 ay en beğenilen
1.2 Litre, 143 Beygir, 204 Tork, 13.000 dolar...
Belli ki telefondaki aynısını yarı fiyatına verme işini buraya da uyguluyorlar :)
Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
Acaba göstergede reklam çıkıyor mu ki
1 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MÜŞAVİR 1 ay
3 Yıldan fazladır, kah betona, kah toprağa düşen, kızımın üstüne her türlü yemeği boca etmesine rağmen halen kullandığım ve değiştirmeye kıyamadığım Redmi 3 ten sonra (değiştirirsen yine bir xiaomi telefon alacağım) arabası ülkemize gelsin, arabasını da alırım.
3 Yıldan fazladır, kah betona, kah toprağa düşen, kızımın üstüne her türlü yemeği boca etmesine rağmen halen kullandığım ve değiştirmeye kıyamadığım Redmi 3 te...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bamorex 1 ay
Onu bunu bilmem ama biz görmesekte 100 yıl sonra dünya'da USA imparotorluğu sone edercek.
Şimdiden Çinin ayak seslerini her sektörde görmeye başaldık.Zamanla yeni dunya lideri ÇİN olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
"%100 yerli mi?" diyen karaktersizler(diyecek çok şey varda işte bunu yazabiliyoruz) acaba niye övüyor el yapınca mı. Ulan bundan sonra eleştiren olursa kulağını çekerim ha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zotacing 1 ay
Ön göğüs yani kokpit Mercedes S ve Ford Focus'dan çalınmış olsa da, güzel yapmışlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 1 ay
Samsung un da arabasi var .. kore icin samsung neyse cin icinde xiaomi o
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JuliusStrasser 1 ay khytr89
çinde huawei daha güçlü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 1 ay
Diğer firmaların yarı fiyatına satacaklar için tutulma olasılığı yüksek. Hayırlısı olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JuliusStrasser 1 ay
türkiyeye 80-100 kağıda satışa sunulsa baya talep olur.
Bizim palyaçolar dalga geçiyor ama türkiye daha dacia gibi ucuz teknolojili makul fiyatta bir araba bile üretemiyor [yabancı fabrikaları saymayın kavga çıkar]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brk6152 1 ay
Gözüm kapalı alirdim sebebi yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
al-ozaria 1 ay
İlk Mercedes ve BMW'deki muadilinin yarı fiyatına çıkartırlar. (Motto: iyi araba herkesin hakkı.) Tutarsa 2 yıl sonra marka değeri(!) için onlardan daha pahalıya satmaya kalkarlar. (Motto: ama hala %5karın altındayız.) Yerse...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cıyanogen 1 ay
Evofone garantisiyle 450.000 TL ye satarlar artık, telefonda yaptıkları gibi %5 kar payına Xiaomi'den daha çok dikkat ederler(!) :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brk6152 1 ay
Daha arabanin satilacagi belli degil hemen neyin tepkisi bu
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
expressimo 1 ay
Tam Tr piyasasına göre bir fikir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14133 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil, xiaomi ve
8 etiket daha SUV redmi bestune Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Uğur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Lexar dünyanın en hızlı 1TB taşınabilir SSD modelini duyurdu 1 ay Ford Mustang'ten ilham alan elektrikli SUV'un adı "Mustang Mach-E" olabilir 1 ay Google Duplex, iOS ve Android telefonların kullanımına açılıyor 1 ay Kısa Devre | AMD sessizliğini bozmak üzere! 1 ay Google Stadia kullanıcı gizliliğine önem verecek 1 ay Battlefield V oyun içi gerçek parayla alışverişler başladı 1 ay Borderlands 3 oyunu Epic Store’a özel olacak 1 ay Netflix, uygun fiyatlı mobil paketini Türkiye’de test etmeye başladı 1 ay Oppo gövdesinden ekran çıkan akıllı telefon tasarladı 1 ay SpaceX, Starship’in Starhopper test aracına ait motoru ilk kez ateşledi 1 ay Elektrikli araçlara 1,000 km menzil sağlayacak batarya teknolojisi geliştiriliyor 1 ay Huawei, GPU Turbo 3.0 ile oyun performansını daha da artırıyor 1 ay FDA, e-sigaralar yüzünden insanların nöbet geçirip geçirmediğini araştırıyor 1 ay Toshiba bilgisayar modelleri Dynabook olarak isim değiştirdi 1 ay Intel ile ilişkiler kötüleşince iPhone için Apple tasarımı 5G modem çalışmaları hızlandı 1 ay TikTok uygulamasında artık yorumlar filtrelenebiliyor 1 ay Avustralya şiddet videolarını silmeyen sosyal ağlara ciddi yaptırımlar uygulayacak 1 ay 56 çekirdekli Intel Xeon Platinum 9282 işlemcisi duyuruldu 1 ay İTÜ beşinci kez Nesnelerin İnterneti fuarı düzenliyor 1 ay Facebook, yeni kayıt olan kullanıcılardan e-posta şifrelerini istedi 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi şimdi de otomobil pazarına giriyor Sonraki Android Q Beta 2 yayınlandı: İşte tüm yenilikler 1 ay Toyota, hibrit teknolojisini rakipleriyle paylaşma kararı aldı 1 ay OnePlus 7'nin tasarımını gözler önüne seren kılıf görselleri yayınlandı 1 ay 5G destekli iPhone 2021 yılına kadar gelmeyebilir 1 ay Motorola’nın dört arka kameralı telefonun görüntüleri ortaya çıktı 1 ay Netflix üyelik ücretlerine zam yapacağını kullanıcılara bildirdi 1 ay Oppo Reno resmi sayfasında rezervasyonlar açıldı 1 ay Kidega Mobil Uygulaması kitapseverlerle buluşuyor 1 ay Beats Powerbeats Pro kablosuz kulaklıklar Apple H1 çipiyle tanıtıldı 1 ay Google’ın Call Screen özelliği Moto G7 ve Moto One serisine geliyor 1 ay Dell PowerEdge ailesini Cascade Lake işlemcileriyle ve Optane ile güncelledi 1 ay Captain Marvel, gişede 1 milyar doları geride bıraktı 1 ay 2si1 | iPhone ve iPad'de Gamepad ile oyun oynamak 1 ay Motorola P40 Power'ın tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı 1 ay Her gün içilen dört bira, beyin gelişimini %47 oranında yavaşlatıyor 1 ay Adobe After Effects ile videolardaki istenmeyen nesneleri silebileceksiniz 1 ay Google Assistan John Legend ile hiç olmadığı kadar karizmatik hâle geldi 1 ay Elektrikli Byton M-Byte SUV, Moğolistan'daki kış testlerinden başarıyla geçti 1 ay Snapchat çaresizlikle Foursquare tarzı check-in denemesi yapıyor 1 ay Oppo Reno Lite modelinin görselleri TENAA’da ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim