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Tesla, kendisini dünyanın en değerli otomobil üreticisi haline getiren hızlı büyüme döneminden uzaklaşıyor. Firma, aylardır süren fiyat indirimleri sonrasında 2024'teki teslimat büyümesinin önemli ölçüde düşük olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Tesla, yılın ilk çeyreğinde teslimatlar düşüş yaşamışken şimdi de ikinci çeyrekte düşüş yaşayacağı belirtiliyor.

Tesla’da düşüş sürecek

Analistlere göre Tesla’nın Nisan-Haziran döneminde 438.019 araç teslim etmesi bekleniyor. Firma, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 466.140 adet araç teslim etmişti. Dolayısıyla yaklaşık yüzde 6 oranında bir düşüş bekleniyor. Tesla ise bu hafta içinde ikini çeyreğe ilişkin teslimat ve üretim bilgilerini yayınlayacak. Tesla, ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre teslimatlar yüzde 8,5, geçtiğimiz yılın son çeyreğine göre ise yaklaşık yüzde 20 düşüş yaşamıştı.

Tam Boyutta Gör Tesla’nın teslimatlarındaki düşüşte birden fazla faktör rol oynuyor. Tesla geçen yılın sonlarında Model 3 sedanını yenilemiş olsa da tasarımda büyük bir yenileme yapmadı. En çok satan Model Y SUV, Model S sedan ve Model X SUV yıllardır büyük değişiklikler görmedi. Bununla birlikte Çin’deki ucuz rakipler Tesla’nın işini zorlaştırıyor. Tesla satışları özellikle Avrupa'da zayıf seyrediyor.

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Bununla birlikte Elon Musk liderliğindeki Tesla, daha ucuz bir elektrikli otomobil üretme planlarını rafa kaldırmış ve odağını robotaksilere kaydırmıştı. Nisan ayında Musk, Tesla'nın bu yıl içinde uygun fiyatlı araçlar da dahil olmak üzere "yeni modeller" tanıtacağını söyledi, ancak fiyatlandırma hakkında ayrıntı vermedi.

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Tesla’nın satışları üst üste ikinci çeyrekte düşecek