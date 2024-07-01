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    Anlık Bildirim

    Tesla’nın satışları üst üste ikinci çeyrekte düşecek

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, araç teslimatlarında ilk çeyrekte yaşadığı düşüşten kurtulamayacak. Firmanın ikinci çeyrekte de teslimatlarda düşüş yaşaması bekleniyor.

    Tesla, kendisini dünyanın en değerli otomobil üreticisi haline getiren hızlı büyüme döneminden uzaklaşıyor. Firma, aylardır süren fiyat indirimleri sonrasında 2024'teki teslimat büyümesinin önemli ölçüde düşük olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Tesla, yılın ilk çeyreğinde teslimatlar düşüş yaşamışken şimdi de ikinci çeyrekte düşüş yaşayacağı belirtiliyor.

    Tesla’da düşüş sürecek

    Analistlere göre Tesla’nın Nisan-Haziran döneminde 438.019 araç teslim etmesi bekleniyor.  Firma, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 466.140 adet araç teslim etmişti. Dolayısıyla yaklaşık yüzde 6 oranında bir düşüş bekleniyor. Tesla ise bu hafta içinde ikini çeyreğe ilişkin teslimat ve üretim bilgilerini yayınlayacak. Tesla, ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre teslimatlar yüzde 8,5, geçtiğimiz yılın son çeyreğine göre ise yaklaşık yüzde 20 düşüş yaşamıştı.

    Tesla’nın satışları üst üste ikinci çeyrekte düşecek Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın teslimatlarındaki düşüşte birden fazla faktör rol oynuyor. Tesla geçen yılın sonlarında Model 3 sedanını yenilemiş olsa da tasarımda büyük bir yenileme yapmadı. En çok satan Model Y SUV, Model S sedan ve Model X SUV yıllardır büyük değişiklikler görmedi. Bununla birlikte Çin’deki ucuz rakipler Tesla’nın işini zorlaştırıyor. Tesla satışları özellikle Avrupa'da zayıf seyrediyor.

    Bununla birlikte Elon Musk liderliğindeki Tesla, daha ucuz bir elektrikli otomobil üretme planlarını rafa kaldırmış ve odağını robotaksilere kaydırmıştı. Nisan ayında Musk, Tesla'nın bu yıl içinde uygun fiyatlı araçlar da dahil olmak üzere "yeni modeller" tanıtacağını söyledi, ancak fiyatlandırma hakkında ayrıntı vermedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 1 gün önce

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    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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