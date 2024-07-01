Tesla’nın satışları üst üste ikinci çeyrekte düşecek

Tesla, kendisini dünyanın en değerli otomobil üreticisi haline getiren hızlı büyüme döneminden uzaklaşıyor. Firma, aylardır süren fiyat indirimleri sonrasında 2024'teki teslimat büyümesinin önemli ölçüde düşük olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Tesla, yılın ilk çeyreğinde teslimatlar düşüş yaşamışken şimdi de ikinci çeyrekte düşüş yaşayacağı belirtiliyor.
Tesla’da düşüş sürecek
Analistlere göre Tesla’nın Nisan-Haziran döneminde 438.019 araç teslim etmesi bekleniyor. Firma, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 466.140 adet araç teslim etmişti. Dolayısıyla yaklaşık yüzde 6 oranında bir düşüş bekleniyor. Tesla ise bu hafta içinde ikini çeyreğe ilişkin teslimat ve üretim bilgilerini yayınlayacak. Tesla, ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre teslimatlar yüzde 8,5, geçtiğimiz yılın son çeyreğine göre ise yaklaşık yüzde 20 düşüş yaşamıştı.
Bununla birlikte Elon Musk liderliğindeki Tesla, daha ucuz bir elektrikli otomobil üretme planlarını rafa kaldırmış ve odağını robotaksilere kaydırmıştı. Nisan ayında Musk, Tesla'nın bu yıl içinde uygun fiyatlı araçlar da dahil olmak üzere "yeni modeller" tanıtacağını söyledi, ancak fiyatlandırma hakkında ayrıntı vermedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.