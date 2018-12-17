Hırvatistan’ın yerli ve milli gemisine Aselsan’ın silah sistemi

Şimdi bir güzel gelişme de Hırvatistan’dan geldi. 7 Aralık tarihinde Hırvat Donanması’na teslim edilen ve toplamda 5 adet üretilecek olan Omis adlı devriye botlarında Aselsan’ın silah sistemi kullanılacak. Baş topu olarak görev üstlenecek olan 30mm Muhafız UKSTS, otomatik hedef izleme özelliği ile hedefin hızını ve rotasını hesaplayabiliyor. Kullanılan mühimmat, hedefin mesafesi, havanın durumu gibi bilgileri analiz ederek otomatik balistik düzenleme yapabilen Muhafız, Hırvat botlarının caydırıcı gücü olacak.
Muhafız sistemi gece ve olumsuz görüş şartlarında çıplak gözle görülemeyen hedeflerin tespit edilmesini, hedeflerin otomatik olarak tanınmasını, takip edilmesini ve bu hedeflere atış yapılabilmesini sağlıyor.
Üretilecek diğer 4 gemide de Muhafız yer alacak. Gemilerdeki montaj, bakım, test anlaşmaları imzalandı ve tüm süreç Aselsan tarafından yürütülecek. Toplamda 16 mürettabata sahip olan Hırvatistan’ın yeni devriye botları 43.25 metre uzunluğa ve 240 ton ağırlığa sahip.
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Hırvatlar da bizim gibi yapıyor olmalı. İç piyasada geçerli akçe bu. Futbol tabiriyle 'Tribünlere oynamak'...
Hala milli uçak ile aklınız ile dalga geçiyorsunuz. Köstek olacağınıza destek olun bir nebze. Son olarak bir araştır F35 savaş uçkalarının bazı parçalarını Türkiye de 7 tane firma üretim yapıyor.. Bir şeyi eleştireceksin (ki hakkındır) yapanı değil, zamanında yapmayanı ve yapılırken (kapatılan uçak fabrikası vs.) yapılanlara köstek olanları eleştir..
Selam ve dua ile..