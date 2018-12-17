Hırvatistan’ın yerli ve milli gemisine Aselsan’ın silah sistemi

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Türk donanmasında da uzunca bir süredir kullanımda olan Aselsan üretimi Muhafız UKSTS (Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi) diğer ülkelerin de ilgisini çekmeye devam ediyor. Bir süre önce Malezya’da üretim için kurulan ve %100 ASELSAN’a ait bir iştirak olan ASELSAN MALAYSIA şirketi tarafından Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Malezya Deniz Kuvvetleri botlarına da yerleştirilen silah sistemi, aynı şirket üzerinden Uzak Doğu’daki faaliyetlerine devam ediyor. Güney Kore’de faaliyet gösteren Hyundai Heavy Industries Tersanesi'nin de yabancı bir ülkeye sattığı gemilerde Muhafız’ı kullanacağının anlaşması imzalanmıştı.

Şimdi bir güzel gelişme de Hırvatistan’dan geldi. 7 Aralık tarihinde Hırvat Donanması’na teslim edilen ve toplamda 5 adet üretilecek olan Omis adlı devriye botlarında Aselsan’ın silah sistemi kullanılacak. Baş topu olarak görev üstlenecek olan 30mm Muhafız UKSTS, otomatik hedef izleme özelliği ile hedefin hızını ve rotasını hesaplayabiliyor. Kullanılan mühimmat, hedefin mesafesi, havanın durumu gibi bilgileri analiz ederek otomatik balistik düzenleme yapabilen Muhafız, Hırvat botlarının caydırıcı gücü olacak.

Muhafız sistemi gece ve olumsuz görüş şartlarında çıplak gözle görülemeyen hedeflerin tespit edilmesini, hedeflerin otomatik olarak tanınmasını, takip edilmesini ve bu hedeflere atış yapılabilmesini sağlıyor.

Üretilecek diğer 4 gemide de Muhafız yer alacak. Gemilerdeki montaj, bakım, test anlaşmaları imzalandı ve tüm süreç Aselsan tarafından yürütülecek. Toplamda 16 mürettabata sahip olan Hırvatistan’ın yeni devriye botları 43.25 metre uzunluğa ve 240 ton ağırlığa sahip.