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Hırvatistan’ın yerli ve milli gemisine Aselsan’ın silah sistemi

Hırvatistan’ın yerli olarak geliştirdiği ve lanse ettiği devriye botu Omis, Aselsan tarafından üretilen Muhafız Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi’ni kullanacak. İşte konuya dair detaylar:
5 ay
27,7b
1
72
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Hırvatistan’ın yerli ve milli gemisine Aselsan’ın silah sistemi
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Türk donanmasında da uzunca bir süredir kullanımda olan Aselsan üretimi Muhafız UKSTS (Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi) diğer ülkelerin de ilgisini çekmeye devam ediyor. Bir süre önce Malezya’da üretim için kurulan ve %100 ASELSAN’a ait bir iştirak olan ASELSAN MALAYSIA şirketi tarafından Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Malezya Deniz Kuvvetleri botlarına da yerleştirilen silah sistemi, aynı şirket üzerinden Uzak Doğu’daki faaliyetlerine devam ediyor. Güney Kore’de faaliyet gösteren Hyundai Heavy Industries Tersanesi'nin de yabancı bir ülkeye sattığı gemilerde Muhafız’ı kullanacağının anlaşması imzalanmıştı.

Şimdi bir güzel gelişme de Hırvatistan’dan geldi. 7 Aralık tarihinde Hırvat Donanması’na teslim edilen ve toplamda 5 adet üretilecek olan Omis adlı devriye botlarında Aselsan’ın silah sistemi kullanılacak. Baş topu olarak görev üstlenecek olan 30mm Muhafız UKSTS, otomatik hedef izleme özelliği ile hedefin hızını ve rotasını hesaplayabiliyor. Kullanılan mühimmat, hedefin mesafesi, havanın durumu gibi bilgileri analiz ederek otomatik balistik düzenleme yapabilen Muhafız, Hırvat botlarının caydırıcı gücü olacak.

Muhafız sistemi gece ve olumsuz görüş şartlarında çıplak gözle görülemeyen hedeflerin tespit edilmesini, hedeflerin otomatik olarak tanınmasını, takip edilmesini ve bu hedeflere atış yapılabilmesini sağlıyor.

Üretilecek diğer 4 gemide de Muhafız yer alacak. Gemilerdeki montaj, bakım, test anlaşmaları imzalandı ve tüm süreç Aselsan tarafından yürütülecek. Toplamda 16 mürettabata sahip olan Hırvatistan’ın yeni devriye botları 43.25 metre uzunluğa ve 240 ton ağırlığa sahip.


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kucukyenici 5 ay en beğenilen
Seçimler yaklaştıkça daha çok duyacağız bu Yerli ve Millî alet-edavatı. Yerli uçağımız göklerde, yerli uçağımızı yapıyoruz (süreç ters işliyor), yerli otomobil, hiçbir önemli parçası bizim olmayan 'yerli telefon' Venüs...
Hırvatlar da bizim gibi yapıyor olmalı. İç piyasada geçerli akçe bu. Futbol tabiriyle 'Tribünlere oynamak'...
Seçimler yaklaştıkça daha çok duyacağız bu Yerli ve Millî alet-edavatı. Yerli uçağımız göklerde, yerli uçağımızı yapıyoruz (süreç ters işliyor), yerli otomobil,...
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6 Yanıt Yanıtla +45
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sounderland. 5 ay
Kardeş, adamlar seçim muhabbeti yokken Pakistana 30 adet Atak helikopteri sattı, Malezya 10 tane alacak.. Bunun yanın da korvet sınıfı 4 gemi satışı var. Diğer ZPT ve zırhlı araç ihracatlarını saymıyorum bile. Adamlar (Aselsan) sistemi vermiş ki bunun gibi bir çok sistem ihraç edilmiş) Bu sistem 2 ay da yapılıp verilen bir şey değil çok önceden anlaşılıp karar varılan bir sistem.. Tamam mevcut yönetimi sevmeyebilirsin lakin bu kadar da kendinizi dibe çekmeyin.
Hala milli uçak ile aklınız ile dalga geçiyorsunuz. Köstek olacağınıza destek olun bir nebze. Son olarak bir araştır F35 savaş uçkalarının bazı parçalarını Türkiye de 7 tane firma üretim yapıyor.. Bir şeyi eleştireceksin (ki hakkındır) yapanı değil, zamanında yapmayanı ve yapılırken (kapatılan uçak fabrikası vs.) yapılanlara köstek olanları eleştir..
Selam ve dua ile..
Kardeş, adamlar seçim muhabbeti yokken Pakistana 30 adet Atak helikopteri sattı, Malezya 10 tane alacak.. Bunun yanın da korvet sınıfı 4 gemi satışı var. Diğer...
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2 Yanıt Yanıtla +40
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hasanctn33 5 ay
Demek yerli ve milli savas gemisine yabanci silah :D
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CeyKalDa 5 ay
tr yerine malezyada fabrika
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caneycaney 5 ay
"Hırvatistan’ın yerli ve milli gemisine" den sonrasını okumadım.
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DH Misafiri 5 ay
ADAMIN YÜZÜNE GÖZÜNE DURUR. SUZ GİDİP İZMİRİN LAĞIM KOKUSUNU TEMİZLEYİN ÖNCE
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yigit1044 5 ay
Bu tür işleri yapan mühendislerin çoğu muhalif yalnız.Hani akp nin sevmediği odtülüler falan.
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kadutpa118 5 ay yigit1044
çok fazla genelleme yapıyor ve dar bakıyorsun. burada mesele ak parti değil ki, bizim yerli mühendislerimiz devletin bünyesinde silahlar üretiyor ve dışişleri ve savunma bakanlığı bünyesinde görüşmeler yapılıp ihrac ediliyor.
bunların ak parti döneminde olması mı rahatsız ediyor, anlamıyorum. ülkemiz kötüye gidiyor, demek birilerini mutlu mu ediyor?
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pspoor 5 ay
Gencler bu yerli ve milli meselesinin cogu yalan. Bakin,benim sevdigim bir site var, size onu oneririm. Her ne kadar yazari bir arap poposu yalayicisi olsa bile, icinde onemli bilgiler bulabilirsiniz. Ozellikle denizcilik alaninda;
uskudar.biz
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sistemli adam 5 ay
Vermeyin böyle haberler.
Muhalifler rahatsız oluyorlar.
Ülke batıyor diye haberler verip onları coşturabilirsiniz. Bol bol da artı alırsınız.
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DH Misafiri 5 ay
samsung ve apple kime ürettiriyor.hangi parçalar samsung adlı şirkete ait?
dünya da herşeyi vidasına kadar tek başına yapan bi firma var mıdır?
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haylaz__ 5 ay DH Misafiri
Anlatamazsin boşuna uğraşma
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Deadwood 5 ay
Akp felan benim umrumda değil Aselsan çalışıyor. A partisi gelmiş B partisi gelmiş savunma sanayinin her zaman yanındayız. Elbette haber doğrumu değilmi diye kontrol ediyorum kendimce.
Yerli yabancı bir sürü kaynakta geçmiş haber
slobodnadalmacija.hr/...
kigo.hr/...
navaltoday.com/...
ptisidiastima.com/...
Edit : İmla
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cabriyo 5 ay
manyetik top
plazma silahı
uzayda silahlanma. emeklemeyi bırakıp fark atmalıyız. buna şükür tabiki ama geleceğin silahlarını üretmeliyiz. istanbulu herkeste olan silahlarla almadık.
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MANGUTAY 5 ay cabriyo
İşte bu tarz konularda yapılması gereken eleştiri bu şekilde olmalı.
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Hendrik Johannes Cruijff 5 ay
Yerli ve Milli'yi görünce okumadım.
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kadutpa118 5 ay
madem okumadın, neden yorum yapıyorsun?
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