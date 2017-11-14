Yüzüklerin Efendisi dizisini Amazon aldı; ilk detaylar paylaşıldı

Tüm zamanların en sevilen fantastik serilerinden Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings), beyaz perdeden sonra şimdi de televizyona uyarlanıyor. J.R.R. Tolkien'ın unutulmaz serisinin film ve dizi haklarını elinde bulunduran Warner Bros, Yüzüklerin Efendisi dizisi için bir süredir görüşme halinde olduğu Amazon ile anlaşmaya vardı.

HBO ve Netflix gibi güçlü rakipleri geride bırakarak dizinin haklarını satın alan Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisine birden fazla sezon için resmi onayı verdi. Yüzüklerin Efendisi kitap ve filmlerinde anlatılan hikayenin öncesinde geçecek bu ana dizinin yanı sıra bir spinoff dizisi için de hazırlıklara başlandı.

Amazon cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmese de şirketin Yüzüklerin Efendisi dizisini alabilmek için yaklaşık 250 milyon dolar ödediği söyleniyor. Sadece haklar için ödenen bu 200 - 250 milyon doların yanı sıra dizinin prodüksiyonu için de her sezon yaklaşık 100 - 150 milyon dolar harcanması bekleniyor.

Yüzüklerin Efendisi dizisinin yapımcılığını; film üçlemesinin de yapımcısı olan New Line Cinema, Amazon Studios, Tolkien Estate and Trust ve HarperCollins üstlenecek.

Amazon'un birden fazla sezon için resmi onayı verdiği ana dizi, Tolkien'ın klasik serisinin ilk kitabı olan Yüzük Kardeşliği'nin öncesinde geçecek ve Orta Dünya'da geçen yeni bir hikaye anlatacak.

http://deadline.com/2017/11/amazon-the-lord-of-the-rings-tv-series-multi-season-commitment-1202207065/