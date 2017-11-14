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Yüzüklerin Efendisi dizisini Amazon aldı; ilk detaylar paylaşıldı

Amazon, bir süredir gündemde olan Yüzüklerin Efendisi dizisi için Warner Bros ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Amazon'dan resmi onayı alan Yüzüklerin Efendisi dizisi hakkında ilk detaylar paylaşıldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,9b
1
61
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Tüm zamanların en sevilen fantastik serilerinden Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings), beyaz perdeden sonra şimdi de televizyona uyarlanıyor. J.R.R. Tolkien'ın unutulmaz serisinin film ve dizi haklarını elinde bulunduran Warner Bros, Yüzüklerin Efendisi dizisi için bir süredir görüşme halinde olduğu Amazon ile anlaşmaya vardı.
HBO ve Netflix gibi güçlü rakipleri geride bırakarak dizinin haklarını satın alan Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisine birden fazla sezon için resmi onayı verdi. Yüzüklerin Efendisi kitap ve filmlerinde anlatılan hikayenin öncesinde geçecek bu ana dizinin yanı sıra bir spinoff dizisi için de hazırlıklara başlandı.
Amazon cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmese de şirketin Yüzüklerin Efendisi dizisini alabilmek için yaklaşık 250 milyon dolar ödediği söyleniyor. Sadece haklar için ödenen bu 200 - 250 milyon doların yanı sıra dizinin prodüksiyonu için de her sezon yaklaşık 100 - 150 milyon dolar harcanması bekleniyor.
Yüzüklerin Efendisi dizisinin yapımcılığını; film üçlemesinin de yapımcısı olan New Line Cinema, Amazon Studios, Tolkien Estate and Trust ve HarperCollins üstlenecek.
Amazon'un birden fazla sezon için resmi onayı verdiği ana dizi, Tolkien'ın klasik serisinin ilk kitabı olan Yüzük Kardeşliği'nin öncesinde geçecek ve Orta Dünya'da geçen yeni bir hikaye anlatacak.

http://deadline.com/2017/11/amazon-the-lord-of-the-rings-tv-series-multi-season-commitment-1202207065/ Yorum Yaz
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K.J 2 yıl en beğenilen Ambarad
Ambarad
Altında ezilecekler haberleri yok. Dünyanın en zengin insanısın ama umarım bi şekil batarsın Jeff Bezos. Güzelim üçleme popüleriteye yem olacak. Film üçlemesinden sonra doğan ergenlerin ağzında olacak. Orta Dünya'yı sömüre sömüre bir hal oldun Warner Bros. Ayriyetten paragöz Tolkien mirasçılarının da kulaklarını çınlatıyorum. Warner Bros zaten bokunu çıkardı bu işin. Utanmadan hala onay veriyorsunuz. Bir ara dava açmıştınız bunlara, yine para verip susturdular sizi büyük ihtimal. Yazık. Bu işte parmağı olan herkesin yüzüne tükürüyorum buradan. Beter olun.

Kafana silahmı doğrultuyorlar izle diye? Sanane popüler kültürün nasıl vampir gibi emmesinden, cılkını çıkarmasından? ''Film üçlemesinden sonra doğan ergenlerin ağzında olacak'' Yüzüklerin efendisi belli bir zümreye mi ait? Hayırdır? Çocukların ve ergenlerin bu kadar sevebilecek olması neden rahatsız etti seni? Bakarsın yapım dandik, tolkien'in eserine ihanet, İZLEMEZSİN.Ne kadar dandik ve saçma olursa olsun, bu eserin büyüklüğünden bir şey götürmez.
AmbaradAltında ezilecekler haberleri yok. Dünyanın en zengin insanısın ama umarım bi şekil batarsın Jeff Bezos. Güzelim üçleme popüleriteye y...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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MALTHAEL 2 yıl
Keşke HBO alsaydı .
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Ambarad 2 yıl K.J
K.J

Ambarad
Altında ezilecekler haberleri yok. Dünyanın en zengin insanısın ama umarım bi şekil batarsın Jeff Bezos. Güzelim üçleme popüleriteye yem olacak. Film üçlemesinden sonra doğan ergenlerin ağzında olacak. Orta Dünya'yı sömüre sömüre bir hal oldun Warner Bros. Ayriyetten paragöz Tolkien mirasçılarının da kulaklarını çınlatıyorum. Warner Bros zaten bokunu çıkardı bu işin. Utanmadan hala onay veriyorsunuz. Bir ara dava açmıştınız bunlara, yine para verip susturdular sizi büyük ihtimal. Yazık. Bu işte parmağı olan herkesin yüzüne tükürüyorum buradan. Beter olun.

Kafana silahmı doğrultuyorlar izle diye? Sanane popüler kültürün nasıl vampir gibi emmesinden, cılkını çıkarmasından? ''Film üçlemesinden sonra doğan ergenlerin ağzında olacak'' Yüzüklerin efendisi belli bir zümreye mi ait? Hayırdır? Çocukların ve ergenlerin bu kadar sevebilecek olması neden rahatsız etti seni? Bakarsın yapım dandik, tolkien'in eserine ihanet, İZLEMEZSİN.Ne kadar dandik ve saçma olursa olsun, bu eserin büyüklüğünden bir şey götürmez.

"Beğenmiyorsan izlemezsin" bu lafa da tavım. Başka argümanınız yok. Benim veya başkasının izlememesiyle düzelecekse bu iş izlemeyelim. Sizin gibi her şeye balıklama atlayanlar yüzünden her şeyin boku çıkıyor zaten. Bunu da çıkarın. Hatrım kalır.
K.JAmbaradAltında ezilecekler haberleri yok. Dünyanın en zengin insanısın ama umarım bi şekil batarsın Jeff Bezos. ...
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Redunay 2 yıl
Çok iyi olacağını düşünüyorum hatta filmin kalitesine yaklaşacaklar çünkü beklenti büyük ve bu beklentiyi karşılamak için en iyisini yapacaklar.
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Zesty Phoenix 2 yıl
Silmarillion'u düzgün yorumlayıp dökseler diziye şöyle bir 10 sezon. Melkor'un yükseliş ve düşüşünü keyifle izledikten sonra, Sauron'un iki yükselişini izlesek hiç fena olmaz.
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Peace Sells.. 2 yıl Zesty Phoenix
Zesty Phoenix
Silmarillion'u düzgün yorumlayıp dökseler diziye şöyle bir 10 sezon. Melkor'un yükseliş ve düşüşünü keyifle izledikten sonra, Sauron'un iki yükselişini izlesek hiç fena olmaz.

Silmarillionun hakları tolkien ailesinde ve satmaya hiç razı değiller dostum
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waynei 2 yıl
GoT etkisi yapar mi?
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mcake± 2 yıl waynei
Doğru düzgün altyapı ile adam gibi hazırlık yaparlarsa got'u 3' katlar...
İçine imkansız aşklar sokarlarsa türk dizisi olur...
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Simplify 2 yıl
Herşey iyi güzel de Amazon'un satın alması biraz ürkütücü.
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MROM 2 yıl
cüce elf hobbit aşk üçgeni falan olmazsa izlenir.
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freshwind 2 yıl
Yüzklerin efendisini, GOT kadar karanlık yapacaklarmı merak ediyorum. Hobbit saçma sapan bir çocuk öyküsüydü. Dizi bu eksende olursa büyük fiyasko olur şimdiden söyleyim.
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ratch 2 yıl freshwind
freshwind
Yüzklerin efendisini, GOT kadar karanlık yapacaklarmı merak ediyorum. Hobbit saçma sapan bir çocuk öyküsüydü. Dizi bu eksende olursa büyük fiyasko olur şimdiden söyleyim.

Yüzüklerin Efendisi filmi gibi olur
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DH Misafiri 2 yıl
Bir yüzüklerin efendisi hayranı olarak sabırsızlıkla bekliyorum
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xLordRealx 2 yıl
Atılması gerekli olan bir adımdı. Game of Thrones'un boşluğunu doldurabilecek çok fazla isim yok. Büyük bir risk ama başarılı olurlarsa Game of Thrones'un yerini alıp uzun yıllar konuşulacak bir yapım ortaya çıkarabilirler. Beklentilerden dolayı işleri çok zor olacak, umarım hedeflerini gerçekleştirebilirler.
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huseyincarnege 2 yıl
gollum hazır
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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BekirTemel 2 yıl
her türlü izlenir de, saatlerce süren filmlerden sonra bölüm bölüm izlemek beklemek zor olacak.
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