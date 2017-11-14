Yüzüklerin Efendisi dizisini Amazon aldı; ilk detaylar paylaşıldı

Haber Editörü
Tüm zamanların en sevilen fantastik serilerinden Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings), beyaz perdeden sonra şimdi de televizyona uyarlanıyor. J.R.R. Tolkien'ın unutulmaz serisinin film ve dizi haklarını elinde bulunduran Warner Bros, Yüzüklerin Efendisi dizisi için bir süredir görüşme halinde olduğu Amazon ile anlaşmaya vardı.
HBO ve Netflix gibi güçlü rakipleri geride bırakarak dizinin haklarını satın alan Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisine birden fazla sezon için resmi onayı verdi. Yüzüklerin Efendisi kitap ve filmlerinde anlatılan hikayenin öncesinde geçecek bu ana dizinin yanı sıra bir spinoff dizisi için de hazırlıklara başlandı.
Amazon cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmese de şirketin Yüzüklerin Efendisi dizisini alabilmek için yaklaşık 250 milyon dolar ödediği söyleniyor. Sadece haklar için ödenen bu 200 - 250 milyon doların yanı sıra dizinin prodüksiyonu için de her sezon yaklaşık 100 - 150 milyon dolar harcanması bekleniyor.
Yüzüklerin Efendisi dizisinin yapımcılığını; film üçlemesinin de yapımcısı olan New Line Cinema, Amazon Studios, Tolkien Estate and Trust ve HarperCollins üstlenecek.
Amazon'un birden fazla sezon için resmi onayı verdiği ana dizi, Tolkien'ın klasik serisinin ilk kitabı olan Yüzük Kardeşliği'nin öncesinde geçecek ve Orta Dünya'da geçen yeni bir hikaye anlatacak.
http://deadline.com/2017/11/amazon-the-lord-of-the-rings-tv-series-multi-season-commitment-1202207065/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kafana silahmı doğrultuyorlar izle diye? Sanane popüler kültürün nasıl vampir gibi emmesinden, cılkını çıkarmasından? ''Film üçlemesinden sonra doğan ergenlerin ağzında olacak'' Yüzüklerin efendisi belli bir zümreye mi ait? Hayırdır? Çocukların ve ergenlerin bu kadar sevebilecek olması neden rahatsız etti seni? Bakarsın yapım dandik, tolkien'in eserine ihanet, İZLEMEZSİN.Ne kadar dandik ve saçma olursa olsun, bu eserin büyüklüğünden bir şey götürmez.
"Beğenmiyorsan izlemezsin" bu lafa da tavım. Başka argümanınız yok. Benim veya başkasının izlememesiyle düzelecekse bu iş izlemeyelim. Sizin gibi her şeye balıklama atlayanlar yüzünden her şeyin boku çıkıyor zaten. Bunu da çıkarın. Hatrım kalır.