Logan gişedeki yolculuğuna rekor ile başladı

X-Men çizgi romanlarının en sevilen kahramanlarından Wolverine'in üçüncü bireysel filmi olan Logan, geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. İlk X-Men filminden beri sevilen karakteri canlandıran Hugh Jackman'ın Wolverine rolünü son kez üstlendiği film, hem eleştirmenler hem de sinemaseverler tarafından beğeni ile karşılandı. Logan'ın aldığı bu olumlu eleştiriler, filmin gişede son derece hızlı bir başlangıç yapmasını sağladı.

3 Mart'ta gösterime giren Logan, vizyona girdiği ilk haftasonunda 80 milyon dolar gişe hasılatını aşarak tüm beklentilerin üstüne çıktı. Film vizyona girmeden önce 20th Century Fox'un ilk haftasonu hasılatından beklentisi 65 - 70 milyon dolar arasıydı. Biraz daha iyimser olan analistler ise filmin 75 - 80 milyon dolar arası hasılat yapacağını öngörüydü. Ne var ki Logan en iyimser beklentilerin bile üstüne çıkmayı başardı. Son gelen rakamlara göre film ilk haftasonunda 85.2 milyon dolar gişe hasılatı elde etmiş durumda.

Logan, gişedeki bu başarılı performansı ile birçok rekora imza attı. Film, 18 yaş sınırı alan filmler arasında en iyi mart açılışını yaparak bu rekoru 2006 yılında vizyona giren 300'ün elinden aldı. Logan ayrıca 85 milyon doları aşarak X-Men Origins: Wolverine'i de geride bıraktı ve en iyi açılış yapan Wolverine filmi oldu. Bu arada film ilk haftasonunda 82 milyon dolar gişe hasılatı elde eden son X-Men filmi X-Men: Apocalypse'i de geride bıraktı.

Deadpool'dan sonra Logan'ın da sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanması, 18 yaş sınırı alan süper kahraman filmlerinin de başarılı olabileceğini gösterdi. Logan'ın bu başarısının ardından film stüdyolarının, daha çok yetişkinlere hitap eden çizgi roman uyarlamalarına daha sıcak bakacağı düşünülüyor.

http://deadline.com/2017/03/logan-box-office-opening-get-out-the-shack-1202035207/