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Logan gişedeki yolculuğuna rekor ile başladı

Geçtiğimiz günlerde sinemaseverler ile buluşan yeni Wolverine filmi Logan, gişedeki yolculuğuna rekor ile başladı. Film, başarılı performansı ile beklentilerin üstüne çıktı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,1b
1
33
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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X-Men çizgi romanlarının en sevilen kahramanlarından Wolverine'in üçüncü bireysel filmi olan Logan, geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. İlk X-Men filminden beri sevilen karakteri canlandıran Hugh Jackman'ın Wolverine rolünü son kez üstlendiği film, hem eleştirmenler hem de sinemaseverler tarafından beğeni ile karşılandı. Logan'ın aldığı bu olumlu eleştiriler, filmin gişede son derece hızlı bir başlangıç yapmasını sağladı.
3 Mart'ta gösterime giren Logan, vizyona girdiği ilk haftasonunda 80 milyon dolar gişe hasılatını aşarak tüm beklentilerin üstüne çıktı. Film vizyona girmeden önce 20th Century Fox'un ilk haftasonu hasılatından beklentisi 65 - 70 milyon dolar arasıydı. Biraz daha iyimser olan analistler ise filmin 75 - 80 milyon dolar arası hasılat yapacağını öngörüydü. Ne var ki Logan en iyimser beklentilerin bile üstüne çıkmayı başardı. Son gelen rakamlara göre film ilk haftasonunda 85.2 milyon dolar gişe hasılatı elde etmiş durumda.
Logan, gişedeki bu başarılı performansı ile birçok rekora imza attı. Film, 18 yaş sınırı alan filmler arasında en iyi mart açılışını yaparak bu rekoru 2006 yılında vizyona giren 300'ün elinden aldı. Logan ayrıca 85 milyon doları aşarak X-Men Origins: Wolverine'i de geride bıraktı ve en iyi açılış yapan Wolverine filmi oldu. Bu arada film ilk haftasonunda 82 milyon dolar gişe hasılatı elde eden son X-Men filmi X-Men: Apocalypse'i de geride bıraktı.
Deadpool'dan sonra Logan'ın da sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanması, 18 yaş sınırı alan süper kahraman filmlerinin de başarılı olabileceğini gösterdi. Logan'ın bu başarısının ardından film stüdyolarının, daha çok yetişkinlere hitap eden çizgi roman uyarlamalarına daha sıcak bakacağı düşünülüyor.

http://deadline.com/2017/03/logan-box-office-opening-get-out-the-shack-1202035207/ Yorum Yaz
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DHnin Dili 2 yıl en beğenilen ozmenakif
Orijinalden alıntı: ozmenakif

Çok talep var, sanırsın Dacia Logan

Dostum bence -1 butonu ("beğenme" butonu) kaldırıldığı için çok şanslısın...
Orijinalden alıntı: ozmenakifÇok talep var, sanırsın Dacia LoganDostum bence -1 butonu ("beğenme" butonu) kaldırıldığı için çok ...
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ozmenakif 2 yıl
Çok talep var, sanırsın Dacia Logan
1 Yanıt Yanıtla +12
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sezeraras1903 2 yıl
beklentimi karşılamadı malesef.
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TeNNiSeR 2 yıl
Henüz izleyememiş olsamda izlemeyi istediğim bir film şu aralar..
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capo di capi 2 yıl
Vasat
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pokezoom 2 yıl
Artık Marvel in çocuklara hitap eden süper herolari ve DC nin de yeni nesil serilerinin marvele benzemesi sıkıcı olmaya başlıyordu. İlk zamanlar güzeldi ama sonradan DC ve Marvel tamamen -18 e yönelik filmlere (gelecek olan justice league) temel atmaya başladılar ve sömürü konumuna geçtiler.
Fox studio nun Deadpool ve Logan gibi +18 yapımları tam bizim nesil için. Süper kahraman filmlerinin +18 olanı hep daha iyi oluyor. DC, Marvel e özenerek hata yaptı.
Yeni sektör de Fox risk aldı yüksek yaştaki izliyiceleri kendine çekerek farklı bi kitle hayranı yaratmış oldu. Fox un su anki yapısıyla Marvel ve DC karakterlerini yaptığını hayal etsenize? Hepsinin +18 yapım olduğunu düşünmek bile cildirtirdi insanı.
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Cilehta 2 yıl
spoiler verenlerin ben
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eyupco 2 yıl
recep ivediki geçermi :)
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cosica 2 yıl
4DX titreşimli izledim. bazan kötü kokuyordu.
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DH Misafiri 2 yıl
dünyayı bilmiyorum ama bizde 15+ gösteriliyor film. ya bizim çocuklar vahşete daha duyarsız ya da yazıda yanlış bilgi var.
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ZacharyIscariot 2 yıl
Bir şeye açıklık getirmek gerek. İnsanlar bazı yorumlara eksi butonu olmadığı için sanırım sinirden artı butonuna basıyor.
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BekirTemel 2 yıl
Uzun zaman sonra bir filme 2 kere gittim, hugh adamsın kardeşim
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