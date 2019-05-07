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Hollanda elektriğini çatılardan karşılıyor: Kurulu güç 5GW’a yaklaştı

Güneş enerjisinden faydalanma adına ders niteliğinde bir proje yürüten Hollanda, sadece çatılara kurduğu paneller ile 5GW seviyesini yakalamak üzere. İşte detaylar:
2 hf.
4,1b
1
19
Alternatif Enerji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Hollanda elektriğini çatılardan karşılıyor: Kurulu güç 5GW’a yaklaştı
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Elektrik ihtiyacının %40’dan fazlasını 2050 yılına kadar uygun fiyata yenilenebilir enerjiden elde etmeyi hedefleyen Hollanda, Avrupa Birliği’nin 2020'de kullanılan enerjinin %14’ünün yenilenebilir enerji kaynaklı olması hedefine de kısa sürede ulaşabilecek ülkeler listesinde yukarılarda yer alıyor. Bu odakta son derece etkin bir yol izleyen Hollanda, güneş enerjisinde gözünü çatılara dikmiş durumda.

2019 yılına başlarken güneş enerjisinde kurulu güçte 4414MW seviyesine ulaşan ülke, kurulu gücün %90’dan fazlasını evlerin ve iş yerlerinin çatılarına kurulan panellerden elde ediyor. Bu sayede zaten kısıtlı olan araziler de farklı amaçlar için kullanılabiliyor. Çatılara kurulu güneş panellerinde iş yerlerinin payı 1662MW, barınma amaçlı konutların ise 2307MW olduğu aktarılmış.

Ayrıca Bkz. "Amsterdam, 2030 yılına kadar benzinli ve dizel araçların yasaklanacağını açıkladı"
Enerji ihtiyacının %80’den fazlasını ithalat yoluyla karşılayan Hollanda’da son 7-8 yıldır çatılara kurulan güneş panellerine devlet de belirli kotalar dahilinde teşvik uyguluyor. Özellikle son 5 yıldır “bankaya para yatırmaktan daha kârlı bir yatırım” mottosu ile önemli çalışmalar yürütülüyor.

Toplam enerji tüketiminin %2’lik dilimini güneş enerjisinden elde etme noktasına yaklaşan Hollanda’da inşaat şirketlerinin sürdürülebilirlik görevi nedeni ile yeni yapılan binalarda yenilenebilir enerji kurulumu yapması yükümlülüğü var. Konutlardaki ilgi de hesaba katılınca bu yıl 2 gigawatt seviyesinde bir artışın yakalanmasına kesin gözüyle bakılıyor.


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mladenbmv 2 hf. en beğenilen
bizdede devlet nasıl vergi alsam diye düşünüyor.
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Chagotta 2 hf.
İzmir her sene +38 dereceleri geçiyor özellikle temmuz aylarında.
Örnek il olabilir. Kuraklaşmanın eşiğinde olduğumuz şu günlerde
zarardan kar, doğayı ne kadar az kirletirsek, havayı ne kadar temiz
tutarsak o kadar iyi.
İzmir her sene +38 dereceleri geçiyor özellikle temmuz aylarında.Örnek il olabilir. Kuraklaşmanın eşiğinde olduğumuz şu günlerdezarardan kar, doğayı ne...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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fantomasds 2 hf.
Bulunduğunuz şehrin elektrik dağıtım şirketinin web sitesine bakıp çatı tipi güneş enerjisi üretip satabilmek için gerekli dokümanlara ulaşabilirsiniz. İstanbul Anadolu Yakası için linki veriyorum. ayedas.com.tr/...
Devletimizin teşvik ettiği bir uygulamadır. Devlet ürettiğiniz enerjiyi satın alıyor. Elbette ilk yatırım maliyetinin kendini amorti etmesi biraz sürse de size gelir getirecek bir yatırım.
Sakın devlet memurlarının kapınıza gelip şurayı imzala her şeyi biz takip edeceğiz diyeceğini zannetmeyin. İşin takibini siz yapacaksınız. Para kazanmak kolay değil.
Mevzuata buradan ulaşabilirsiniz. epdk.org.tr/...
Bulunduğunuz şehrin elektrik dağıtım şirketinin web sitesine bakıp çatı tipi güneş enerjisi üretip satabilmek için gerekli dokümanlara ulaşabilirsiniz. İstanbul...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 1 hf.
hollanda almanya bu konuda çok iyi gidiyorlar. biz ise vizyonsuz hükümetimizle hem elimizdeki doğayı katlediyoruz hemde daha dışa bağımlı hale getirtiliyoruz. hayır bari kendi evine bu sistemi kurmak isteyene engel olmayın ekstra vergiler çıkarmayın. Türkiyede tüm avrupadan çok güneş var değerlendiremiyoruz.
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DH Misafiri 1 hf.
içme suyu yok
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Tugrul_512bit 2 hf.
Biz de kaçak elektrik ve kaçak hükümet ile uğraşalım.
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DH Misafiri 2 hf.
Aynen katılıyorum. Bir otomobilin arka camında bir yazı vardı. Arabalar tezekle çalışsa devlet ineğin kıçına sayaç takar diye.
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cankal 2 hf.
Bu avrupalıları sevmesemdeÇok imreniyorum bu avrupalılara ağa kendi içlerinde çok iyiler.Devamlı çalışıyorlar.Devlet ise vatandaşın refahını nasıl yükseltiriz onu düşünüyorlar.Helal olsun.
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mrsmrc 2 hf.
İşi bilen adamlar olsa başımızda birçok konuda önde olabilecek bir ülkeyiz. Neyse hayal kurmayalım.. Belki diğer yüzyıla.
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qoqoCAN 2 hf.
Artık ne zaman Türkiye kelimesini görsem gülesim geliyor, içim bir kabarıyor.
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fantomasds 2 hf.
Bulunduğunuz şehrin elektrik dağıtım şirketinin web sitesine bakıp çatı tipi güneş enerjisi üretip satabilmek için gerekli dokümanlara ulaşabilirsiniz. İstanbul Anadolu Yakası için linki veriyorum. ayedas.com.tr/...
Devletimizin teşvik ettiği bir uygulamadır. Devlet ürettiğiniz enerjiyi satın alıyor. Elbette ilk yatırım maliyetinin kendini amorti etmesi biraz sürse de size gelir getirecek bir yatırım.
Sakın devlet memurlarının kapınıza gelip şurayı imzala her şeyi biz takip edeceğiz diyeceğini zannetmeyin. İşin takibini siz yapacaksınız. Para kazanmak kolay değil.
Mevzuata buradan ulaşabilirsiniz. epdk.org.tr/...
1 Yanıt Yanıtla +7
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hknlmh 1 hf. fantomasds
Hocam doğru söylüyorsun da bu sistem 10 kW ve altı için geçerli, gerçi bir ev için gerekli olan sistem 10 kW'ı geçmeyecektir ama durum şöyledir ki üretilen elektrik ham fiyat üzerinden devlete satılıyor. KDV, TRT payı vs. ödemiyorlar birim fiyat üzerinden fatura kesebiliyorsunuz. Proje onayı, kurulum, geçici kabul işlemleri kolay oluyor ama amortisman süresi maalesef uzun oluyor.
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hamza5806 2 hf.
Yillardir hayal ettigim seyi adamlar gerceklestirmis
Medeniyet seviyesinde farkli bir boyuta gectiler artik
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murat1407 2 hf.
Arkadaşlar bizim ülkede olmaz öyle şey boşuna hayal kurmayın
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