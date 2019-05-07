Hollanda elektriğini çatılardan karşılıyor: Kurulu güç 5GW’a yaklaştı

2019 yılına başlarken güneş enerjisinde kurulu güçte 4414MW seviyesine ulaşan ülke, kurulu gücün %90’dan fazlasını evlerin ve iş yerlerinin çatılarına kurulan panellerden elde ediyor. Bu sayede zaten kısıtlı olan araziler de farklı amaçlar için kullanılabiliyor. Çatılara kurulu güneş panellerinde iş yerlerinin payı 1662MW, barınma amaçlı konutların ise 2307MW olduğu aktarılmış.
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Enerji ihtiyacının %80’den fazlasını ithalat yoluyla karşılayan Hollanda’da son 7-8 yıldır çatılara kurulan güneş panellerine devlet de belirli kotalar dahilinde teşvik uyguluyor. Özellikle son 5 yıldır “bankaya para yatırmaktan daha kârlı bir yatırım” mottosu ile önemli çalışmalar yürütülüyor.
Toplam enerji tüketiminin %2’lik dilimini güneş enerjisinden elde etme noktasına yaklaşan Hollanda’da inşaat şirketlerinin sürdürülebilirlik görevi nedeni ile yeni yapılan binalarda yenilenebilir enerji kurulumu yapması yükümlülüğü var. Konutlardaki ilgi de hesaba katılınca bu yıl 2 gigawatt seviyesinde bir artışın yakalanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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Örnek il olabilir. Kuraklaşmanın eşiğinde olduğumuz şu günlerde
zarardan kar, doğayı ne kadar az kirletirsek, havayı ne kadar temiz
tutarsak o kadar iyi.
Devletimizin teşvik ettiği bir uygulamadır. Devlet ürettiğiniz enerjiyi satın alıyor. Elbette ilk yatırım maliyetinin kendini amorti etmesi biraz sürse de size gelir getirecek bir yatırım.
Sakın devlet memurlarının kapınıza gelip şurayı imzala her şeyi biz takip edeceğiz diyeceğini zannetmeyin. İşin takibini siz yapacaksınız. Para kazanmak kolay değil.
Mevzuata buradan ulaşabilirsiniz. epdk.org.tr/...