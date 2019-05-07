Hollanda elektriğini çatılardan karşılıyor: Kurulu güç 5GW’a yaklaştı

Tam Boyutta Gör



Elektrik ihtiyacının %40’dan fazlasını 2050 yılına kadar uygun fiyata yenilenebilir enerjiden elde etmeyi hedefleyen Hollanda, Avrupa Birliği’nin 2020'de kullanılan enerjinin %14’ünün yenilenebilir enerji kaynaklı olması hedefine de kısa sürede ulaşabilecek ülkeler listesinde yukarılarda yer alıyor. Bu odakta son derece etkin bir yol izleyen Hollanda, güneş enerjisinde gözünü çatılara dikmiş durumda.

2019 yılına başlarken güneş enerjisinde kurulu güçte 4414MW seviyesine ulaşan ülke, kurulu gücün %90’dan fazlasını evlerin ve iş yerlerinin çatılarına kurulan panellerden elde ediyor. Bu sayede zaten kısıtlı olan araziler de farklı amaçlar için kullanılabiliyor. Çatılara kurulu güneş panellerinde iş yerlerinin payı 1662MW, barınma amaçlı konutların ise 2307MW olduğu aktarılmış.

Ayrıca Bkz. "Amsterdam, 2030 yılına kadar benzinli ve dizel araçların yasaklanacağını açıkladı"

Enerji ihtiyacının %80’den fazlasını ithalat yoluyla karşılayan Hollanda’da son 7-8 yıldır çatılara kurulan güneş panellerine devlet de belirli kotalar dahilinde teşvik uyguluyor. Özellikle son 5 yıldır “bankaya para yatırmaktan daha kârlı bir yatırım” mottosu ile önemli çalışmalar yürütülüyor.

Toplam enerji tüketiminin %2’lik dilimini güneş enerjisinden elde etme noktasına yaklaşan Hollanda’da inşaat şirketlerinin sürdürülebilirlik görevi nedeni ile yeni yapılan binalarda yenilenebilir enerji kurulumu yapması yükümlülüğü var. Konutlardaki ilgi de hesaba katılınca bu yıl 2 gigawatt seviyesinde bir artışın yakalanmasına kesin gözüyle bakılıyor.