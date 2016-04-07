Hollanda'da 2025 yılına kadar fosil yakıtlı araç satışının yasaklanması isteniyor

Çevre kirliliğinin artmaya devam ettiği ve doğal kaynakların hızla azaldığı bu dönemde elektrikli araç sektöründe yatırımlar büyük önem arz ediyor. Geçtiğimiz günlerde Model 3 aracını duyurarak oldukça yüksek ön sipariş rakamlarına ulaşan Tesla ise bu sektörün öncüleri arasında yer alıyor. Ancak insanların bazı temel alışkanlıklarını değiştirmek her zaman kolay olmuyor.

Hollanda meclisinde şu günlerde araçların geleceği ile ilgili önemli görüşmeler yaşanıyor. Hollanda'nın işçi partisi Partij van de Arbeid (PvdA) ülkenin tamamen elektrikli araç kullanımına geçişi için harekete geçti. Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarıya göre 2025 yılında kadar hibrit araçlar da dahil olmak benzin ve dizel yakıt kullanan bütün araçların satışının yasaklanması isteniyor. Bu durumda geriye baktığımızda ise yalnızca bataryalı elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlar kalıyor.

Bunun yanısıra trafik sıkışıklığı sorunu için de bir önerge hazırlayan parti bu bağlamda hükümetin otonom araçlar üzerine yüksek oranda yatırım yapmasını istiyor. Meclisteki diğer bir parti olan Özgürlük ve Demokrası için Halk Partisi'nin ekonomik ilişkiler bakanı Henk Kamp ise bu önergeyi "aşırı ihtiraslı ve gerçek dışı" olarak nitelendiriyor ve büyük zorluğa girmeden elektrikli araçların pazar payının en iyi olarak %15 dolaylarına çıkabileceğini belirtiyor.

Parti içerisinde de fikir ayrılıkları yaşayan PvdA'nın yasa teklifini şu an için kanun olarak kabul ettirmesi oldukça zor olarak nitelendiriliyor. Ancak yine de dünyada bir ilk olan bu tarz teklifleri ilerleyen zamanlarda başka ülkelerde de görebilme ihtimalimizin olacağını düşünüyoruz.