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Hollanda'da 2025 yılına kadar fosil yakıtlı araç satışının yasaklanması isteniyor

Hollanda'daki işçi partisinin verdiği yeni yasa önergesi daha yeşil bir dünya için önemli bir adım niteliğini taşıyor. Parti 2025 yılına kadar fosil yakıtlı araç satışının engellenmesini istiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Çevre kirliliğinin artmaya devam ettiği ve doğal kaynakların hızla azaldığı bu dönemde elektrikli araç sektöründe yatırımlar büyük önem arz ediyor. Geçtiğimiz günlerde Model 3 aracını duyurarak oldukça yüksek ön sipariş rakamlarına ulaşan Tesla ise bu sektörün öncüleri arasında yer alıyor. Ancak insanların bazı temel alışkanlıklarını değiştirmek her zaman kolay olmuyor.
Hollanda meclisinde şu günlerde araçların geleceği ile ilgili önemli görüşmeler yaşanıyor. Hollanda'nın işçi partisi Partij van de Arbeid (PvdA) ülkenin tamamen elektrikli araç kullanımına geçişi için harekete geçti. Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarıya göre 2025 yılında kadar hibrit araçlar da dahil olmak benzin ve dizel yakıt kullanan bütün araçların satışının yasaklanması isteniyor. Bu durumda geriye baktığımızda ise yalnızca bataryalı elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlar kalıyor.
Bunun yanısıra trafik sıkışıklığı sorunu için de bir önerge hazırlayan parti bu bağlamda hükümetin otonom araçlar üzerine yüksek oranda yatırım yapmasını istiyor. Meclisteki diğer bir parti olan Özgürlük ve Demokrası için Halk Partisi'nin ekonomik ilişkiler bakanı Henk Kamp ise bu önergeyi "aşırı ihtiraslı ve gerçek dışı" olarak nitelendiriyor ve büyük zorluğa girmeden elektrikli araçların pazar payının en iyi olarak %15 dolaylarına çıkabileceğini belirtiyor.
Parti içerisinde de fikir ayrılıkları yaşayan PvdA'nın yasa teklifini şu an için kanun olarak kabul ettirmesi oldukça zor olarak nitelendiriliyor. Ancak yine de dünyada bir ilk olan bu tarz teklifleri ilerleyen zamanlarda başka ülkelerde de görebilme ihtimalimizin olacağını düşünüyoruz.

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alito 3 yıl en beğenilen
Önümüzdeki 20-30 yıl içinde Arapların işi gerçekten çok zor. Petrole bel bağlayıp başka alanlara yatırım yapmayan Araplar, artık yavaş yavaş o eski savurgan adetlerinden vazgeçmek zorunda kalacaklar. Bir 50 yıl sonra Arabistan sokaklarında fakir Arap prensleri duyarsak şaşırmayalım.
Önümüzdeki 20-30 yıl içinde Arapların işi gerçekten çok zor. Petrole bel bağlayıp başka alanlara yatırım yapmayan Araplar, artık yavaş yavaş o eski savurgan ade...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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Fenomenon 3 yıl
Ben de önergeyi "yav he he" olarak değerlendiriyorum.
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doctor_bey 3 yıl
En azından şu dönem için biraz fazla hayalci olduğunu kabul etmek lazım, olsa çok iyi olurdu elbette ama hiç sanmıyorum, yedirmezler
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GetSomeRest 3 yıl
Fosil yakıtlar çevreyi kirletiyorsa li ion pillerin üretilmesi için çevreye ne kadar zarar veriliyor acaba? Bunlar hep batarya endrüstrisinin oyunları
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BekirTemel 3 yıl
2050 deseler ciddi manada ön görü sağlayabilirlerdi ancak 9 yıl içinde bu değişim çok çok zor gibi.
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1BilimAdamı 3 yıl
en ucuz alınabilr model 35bin dolar seviyesindeyken bu iş zor o fiyata güzel bir mercedes alınabiliyor ona tüp taktırırz 10 numara olur.
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12 Angry Men 3 yıl
Petrol sadece araba yakıtı olarak kullanılmıyor, Şehirlerin enerjisi için ve özellikle plastik ve türevlerinde kullanıyor petrol öyle hemen terkedilecek birşey değil.
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karmenug 3 yıl
Elektrikli araçları en fazla benimseyen ülkelerden biri hollanda daha erken bir tarihte bu olay gerçekleşir
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ReiCheN 3 yıl
alito
umut_baris
alito Önümüzdeki 20-30 yıl içinde Arapların işi gerçekten çok zor. Petrole bel bağlayıp başka alanlara yatırım yapmayan Araplar, artık yavaş yavaş o eski savurgan adetlerinden vazgeçmek zorunda kalacaklar. Bir 50 yıl sonra Arabistan sokaklarında fakir Arap prensleri duyarsak şaşırmayalım.
Araplar mı yatırım yapmıyor? Araştır dostum.
Lütfen bana 2050lili yıllarda bu konuyu hortlatıp cevap ver, şimdi değil.

Arkadaş benden önce davranmış. Senin düşündüğünü araplar da düşünüyor dostum merak etme. 2050 yılına kadar savaş vs çıkmadıktan sonra önümüzde ki 34 yılda araplara bir şey olmaz
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MegaWolt38 3 yıl
Belgeselini görmüştüm, Almanyada 80-90 bin nüfuslu ufak şehirlerin birkaçında fosil yakıtlı araç kullanımı neredeyse durmuş, hatta kampanya başlatmışlar herkes benzinli aracını satıp elektrikli araç almış ve bu oran %90 civarında demişti, hatta Coşkun Aral çekmişti o belgeseli...Bence mantıklı ve olması gerekeni yapıyor adamlar.
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serafon 3 yıl
imkansız ama 2050 ye doğru zaten kendiliğinden kalkacak
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silversmith 3 yıl
Dün bir rüya gördüm; güya 2025 yılında tüm otomobiller elektrik motorlu oluyor...
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fss1403 3 yıl
Norveç karar aldı bildiğim kadarıyla bence yapılmalı. Tesla markası gerçekten iyi iş yapıyor öncü oluyor adamlar. Şuan tesla model s 450 km gidiyor tam şarzda zaten istasyonlarda abd de felan çoğalıyor. Tr içinde böyle bir karar alınmalı.
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WoXeD 3 yıl
pil kirası bitsin o kadar bile uzun süürmez.şuan benim gibi ayda 1 depo benzin yakan adama 50 öro aylık kira dedinmi "saçma sapan konuşma la" der.
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