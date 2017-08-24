Hollanda'nın havaalanları tamamen yenilenebilir enerjiden güç alacak

Bu yılın başında Hollanda Ulusal Demiryolu şirketi NS, ülkedeki karbon salınımını azaltmak için önemli bir adım atmış ve günlük 600 bin yolcu taşıyan şirket tüm enerjisini yeni kurulan rüzgar çiftliklerinden almaya başlamıştı. Bu sayede tüm Amsterdam'ın 1 yıllık enerji tüketimine eşit miktarda(1.2 milyar kWh) yenilenebilir kaynaklardan sağlanmaya başlamıştı. Bu büyük adımdan tam bir yıl sonra bu kez hava yolu taşımacılığında benzer bir değişim yaşanacak. Ülkenin önde gelen şirketlerinden Schiphol Grubu, kontrolünde olan bütün havaalanlarında rüzgar enerjisi kullanılacağını duyurdu.





Ülkedeki önemli havaalanlarını işleten şirket, bu hamleyle birlikte 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren işlettiği tüm havaalanlarında yüzde 100 yenilenebilir enerjiden faydalanacak. Amsterdam Schiphol Havaalanı, Rotterdam The Hague Havaalanı, Eindhoven Havaalanı ve Leylstad Havaalanı ile birlikte geçtiğimiz yıl 70 milyon yolcuya hizmet sunan ve 1.7 milyon ton kargonun taşınmasını sağlayan şirketin enerji ihtiyacı ise NS'de olduğu gibi yine Eneco firması tarafından karşılanacak. Bu enerji anlaşması NS'in yaptığı anlaşmadan 200 milyon KWh daha düşük olsa da yine de havaalanlarında yenilenebilir enerjiye geçilerek 60.000 Hollandalı ailenin yıllık enerji tüketimine eşdeğer bir miktarda enerji temiz kaynaklardan sağlanmış olacak.





Yeni Rüzgar Çiftlikleri İnşa Edilecek

Anlaşmanın bir diğer önemli noktası ise Eneco ilk etapta mevcut rüzgar çiftlikleri üzerinden enerji sağlasa da ilerleyen dönemlerde anlaşma uyarınca yeni rüzgar çiftlikleri inşa edip havaalanlarının enerjisini bu yeni tesislerden sağlayacak. Böylece ülkede gerçek bir temiz enerji dönüşümü yaşanacak zira mevcut rüzgar çiftliklerinden faydalanarak daha fazla enerji tüketmek bu enerji politikasını bir süre sonra sürdürülemez bir hale getiriyor. Ülkedeki enerji şirketleri ise yenilenebilir enerjiye yönelik yeni yatırımlar yaparak hem üretilen temiz enerji miktarını hem de kullanılan enerji miktarını dengeli bir şekilde artırmayı planlıyor.

https://cleantechnica.com/2017/08/22/netherlands-airports-switching-100-wind-energy-following-dutch-railways-footsteps/