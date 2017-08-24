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Hollanda'nın havaalanları tamamen yenilenebilir enerjiden güç alacak

Hollanda'daki pek çok havaalanını işleten Schiphol Grubu, kendi kontrolünde olan havaalanlarında 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanılacağını duyurdu.
1 yıl
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Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Bu yılın başında Hollanda Ulusal Demiryolu şirketi NS, ülkedeki karbon salınımını azaltmak için önemli bir adım atmış ve günlük 600 bin yolcu taşıyan şirket tüm enerjisini yeni kurulan rüzgar çiftliklerinden almaya başlamıştı. Bu sayede tüm Amsterdam'ın 1 yıllık enerji tüketimine eşit miktarda(1.2 milyar kWh) yenilenebilir kaynaklardan sağlanmaya başlamıştı. Bu büyük adımdan tam bir yıl sonra bu kez hava yolu taşımacılığında benzer bir değişim yaşanacak. Ülkenin önde gelen şirketlerinden Schiphol Grubu, kontrolünde olan bütün havaalanlarında rüzgar enerjisi kullanılacağını duyurdu. 


 
Ülkedeki önemli havaalanlarını işleten şirket, bu hamleyle birlikte 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren işlettiği tüm havaalanlarında yüzde 100 yenilenebilir enerjiden faydalanacak. Amsterdam Schiphol Havaalanı, Rotterdam The Hague Havaalanı, Eindhoven Havaalanı ve Leylstad Havaalanı ile birlikte geçtiğimiz yıl 70 milyon yolcuya hizmet sunan ve 1.7 milyon ton kargonun taşınmasını sağlayan şirketin enerji ihtiyacı ise NS'de olduğu gibi yine Eneco firması tarafından karşılanacak. Bu enerji anlaşması NS'in yaptığı anlaşmadan 200 milyon KWh daha düşük olsa da yine de havaalanlarında yenilenebilir enerjiye geçilerek 60.000 Hollandalı ailenin yıllık enerji tüketimine eşdeğer bir miktarda enerji temiz kaynaklardan sağlanmış olacak. 


Yeni Rüzgar Çiftlikleri İnşa Edilecek 

Anlaşmanın bir diğer önemli noktası ise Eneco ilk etapta mevcut rüzgar çiftlikleri üzerinden enerji sağlasa da ilerleyen dönemlerde anlaşma uyarınca yeni rüzgar çiftlikleri inşa edip havaalanlarının enerjisini bu yeni tesislerden sağlayacak. Böylece ülkede gerçek bir temiz enerji dönüşümü yaşanacak zira mevcut rüzgar çiftliklerinden faydalanarak daha fazla enerji tüketmek bu enerji politikasını bir süre sonra sürdürülemez bir hale getiriyor. Ülkedeki enerji şirketleri ise yenilenebilir enerjiye yönelik yeni yatırımlar yaparak hem üretilen temiz enerji miktarını hem de kullanılan enerji miktarını dengeli bir şekilde artırmayı planlıyor.

https://cleantechnica.com/2017/08/22/netherlands-airports-switching-100-wind-energy-following-dutch-railways-footsteps/ Yorum Yaz
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Sharparrow 1 yıl
vatandaşlarımızı köpeklerine ısırtan holanda çokta umurumdaydı.. Türk düşmanlarını ne yapiyim.. bu haberi bekliyodum bende.. şimdi içimizdeki Türk düşmanları gelip beni ısırmaya başlarlar.. Alıştım ben bu sitede Türk düşmanlarının yazılarına.. mesela ilk yorum.. Türkçe konuşuyor en azından yazıyor ama Türk düşmanı. bunlar aşağılık kompleksine sahip insanlar.. bunlara kümes gibi havaalanı yapcan ki mutlu olsunlar.. ona layıklar çünkü.. hadi ısırmaya başlayın ..
vatandaşlarımızı köpeklerine ısırtan holanda çokta umurumdaydı.. Türk düşmanlarını ne yapiyim.. bu haberi bekliyodum bende.. şimdi içimizdeki Türk düşmanları ge...
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kadirirdem 1 yıl
bizimkilere ilham olsun...
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huhuq 1 yıl
güzel proje
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12 Angry Men 1 yıl
İşte gelişmiş ülkelerde havaalanı böyle olur. En buyugunu yapmak marifet değil.
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Sharparrow 1 yıl
vatandaşlarımızı köpeklerine ısırtan holanda çokta umurumdaydı.. Türk düşmanlarını ne yapiyim.. bu haberi bekliyodum bende.. şimdi içimizdeki Türk düşmanları gelip beni ısırmaya başlarlar.. Alıştım ben bu sitede Türk düşmanlarının yazılarına.. mesela ilk yorum.. Türkçe konuşuyor en azından yazıyor ama Türk düşmanı. bunlar aşağılık kompleksine sahip insanlar.. bunlara kümes gibi havaalanı yapcan ki mutlu olsunlar.. ona layıklar çünkü.. hadi ısırmaya başlayın ..
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derepaca 1 yıl
Bizim 3. Havaalanı yüzde kaç kullanacak?
%00.. başına 1 konmasından sonra..
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